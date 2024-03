Kongen er framme etter 18 timer på reise

PÅ VEI INN: Ambulansen med kongen ankommer Rikshospitalet. Foto: Lage Ask / TV2

SAS-flyet, som har fraktet kong Harald hjem, landet sent søndag kveld på Oslo Lufthavn. Klokken 00.12 ankom kongen Rikshospitalet.

Kongen ankom Rikshospitalet rundt klokken 00.13 mandag. Klokken 22.57 søndag kveld landet kong Harald i SAS-flyet, som er ombygd til et ambulansefly, på den militære delen av Oslo Lufthavn.

Minutter etter landingen sendte Slottet ut en pressemelding om at flytransporten hadde gått bra, og kongen er i bedring.

«Kongen legges inn på Rikshospitalet for undersøkelser. Kongen blir værende på sykehuset i noen dager, for behandling og ro» står i det i pressemeldingen.

Mange var glad for å få kong Harald tilbake på norsk jord.

Statsminister Jonas Gahr Støre var blant de første til å ønske kongen velkommen hjem.

– Jeg vil på vegne av regjeringen ønske kongen vår velkommen hjem. Jeg er glad for at reisen gikk bra og at kongen nå er trygt hjemme i Norge, sier Støre til NTB.

Det var svært stor interesse for å følge kongens innflygning til Oslo lufthavn.

Lang reise

Natt til søndag opplyste kongehuset at kong Harald om kort tid ville fraktes fra sykehuset til flyplassen på Langkawi i Malaysia, for sin medisinske hjemtransport.

Klokken 06.00 norsk tid lettet flyet og satte kursen for Norge. Etter en mellomlanding på Sharjah-flyplassen i Emiratene, like etter klokken 14.00, fortsatte ferden mot Norge og Oslo Lufthavn.

UT AV FLYET: Her blir kongen fraktet ut av flyet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Allerede flere timer før flyet til kongen landet, var et stort oppbud fra nødetatene på plass ved flyplassen, skriver Dagbladet.

Isoleres

Rett etter kong Harald landet, fraktes han til Rikshospitalet hvor han vil bli innlagt og isolert.

AVVENTER: Politiet på plass ved Rikshospitalet, i påvente av kongens ankomst. Foto: Lage Ask / TV2

Kongen isoleres fordi han ankommer fra utenfor Norden.

Kongehuset opplyser også at kongen vil være sykemeldt de to neste ukene. Da vil kronprins Haakon fungere som landets regent.

I forbindelse med at kongen skal fraktes fra Oslo Lufthavn til Rikshospitalet, ber politiet trafikanter som befinner seg på veiene søndag, om å vise hensyn og fortsatt kjøre som normalt.

– Trafikantene må ikke bli for nysgjerrig. Hvis man viser hensyn og kjører som normalt vil det gå fint. Man skal ikke være til hinder for trafikken eller stoppe der det ikke lov til å stoppe, sier operasjonslederen Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB.



I BEDRING: Kong Harald er nå på bedringens vei. Her avbildet i januar i år. Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

Syk på ferie

Det var tirsdag denne uken kongehuset informerte om at Hans Majestet Kongen hadde blitt innlagt på sykehus i Malaysia, etter å ha pådratt seg en infeksjon under sitt ferieopphold i landet.

Senere ble det kjent at kongen befant seg på, og ble lagt inn ved, et sykehus på øya Langkawi.

I en oppdatering lørdag 2. mars, opplyste kongehuset at kongen hadde fått lagt inn en midlertidig pacemaker.

– Pacemakeren ble implantert på grunn av lav hjertefrekvens. Beslutningen ble tatt i dag tidlig, og inngrepet var vellykket. Kongen har det etter forholdene bra, men trenger fortsatt ro. Inngrepet vil gjøre hjemreisen tryggere, sier Kongens livlege Bjørn Bendz.



Det er regjeringen som legger til rette for transporten, og Forsvaret står for den praktiske tilretteleggingen av hjemreisen.



Forsvaret: Tett og godt samarbeid med slottet



Forsvaret opplyser at de har hatt et tett og godt samarbeid med Slottets for å sikre en effektiv og sikker transport av kong Harald hjem fra Malaysia.

Det medisinske teamet fra Forsvarets sanitet har bestått av en lagfører, to anestesileger, en anestesisykepleier og to intensivsykepleiere. Teamet har blitt spesialtilpasset på grunn av den lange flyturen, samt at det kun har vært én pasient.