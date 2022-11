Kongehuseksperter: – Ikke overrasket

Saken oppdateres.

Tirsdag kom nyheten om at prinsesse Märtha Louise slutter å representere kongehuset. Dette innebærer blant annet at prinsessen slutter å være beskytter for en rekke organisasjoner.

Prinsessen vil slutte å representere kongehuset, og vil kun stille opp ved spesielle anledninger.

Det skriver Slottet i en pressemelding.

– Klokt

TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen mener avgjørelsen er klok.

– Dette betyr at det blir et klarere skille mellom den kommersielle Märtha Louise og prinsessen, sier han.

EKSPERT: Kongehusekspert, Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Prisssens har hatt relativt få oppgaver på vegne av Kongehuset de siste årene. Allerede i år 2002 ga hun fra seg tittelen «Hennes Kongelige Høyhet», og trappet ned antallet offisielle oppdrag.

Det at hun nå fratrer rollen helt, fører dermed ikke med seg så store endringer, mener Schulsrud-Hansen.

– Jeg tror ikke det betyr så mye i den store helheten, sier han.

– Ikke overrasket

– Jeg er overhodet ikke overrasket. Både kongen og kronprinsen har varslet dette, sier kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle, til TV 2.

Hun får støtte av Schulsrud-Hansen.

– Dette er den eneste naturlige løsningen, når det har vært sånne kontroverser som det har vært, sier han.

Mange har den siste tiden tatt til orde for at Märtha Louise skal trekke seg prinsesseoppgavene sine.

Vagle tror likevel det ikke var en enkelt for Kongehuset å komme fram til avgjørelsen.

– Kongen er selvfølgelig glad i datteren sin. Hun er empatisk og engasjert. Jeg tror mange organisasjoner hun har vært beskytter for har satt pris på jobben hun har gjort.

EKSPERT: Kongehusekspert, Caroline Vagle. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Takker for samarbeidet

Norges Blindeforbund er blant organisasjonene prinsessen har beskyttet.

– Vi vil takke både kongehuset og Märtha Louise for samarbeidet og det kongelige beskytterskapet, for alt det har betydd for oss. Vi ønsker henne alt godt videre, sier generalsekretær Per Inge Bjerknes i Norges Blindeforbund til NTB.

Norsk Revmatikerforbund mener avgjørelsen er ryddig.

– Vi i Norsk Revmatikerforbund tenker dette er en ryddig og klok beslutning. Vi har jo hatt dialog med Slottet denne høsten rundt disse spørsmålene, sier generalsekretær Bo Gleditsch.

Han sier forbundet har ønsket å høre beskytterens egne ord og innfallsvinkel til sakene som har blitt tatt opp i mediene.

– Vi trengte å høre hva hun selv mente. Vi fikk svar, men det gjorde ikke nødvendigvis saken lettere for oss.