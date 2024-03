Kongehusekspert: – Pustet lettet ut

Sent søndag kveld kom Kong Harald hjem fra Malaysia i et evakueringsfly etter å ha blitt syk på ferie.

På ferien fikk han infeksjon og fikk installert en midlertidig pacemaker ettersom han har hatt lav hjertefrekvens.

Onsdag ettermiddag kom Slottet med en ny oppdatering om kongen: Han er i stadig bedring, og allmenntilstanden er tilfredsstillende.

Legene sier de er fornøyde med utviklingen etter at han ble syk, og infeksjonen er under kontroll.

– Jeg tror folk reagerer veldig positivt på den nyheten og tenker: puh, det gikk bra, sier TV 2s kongehusekspert og historiker Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen.

– Jeg pustet i hvert fall lettet ut da jeg så meldingen fra Slottet, fortsetter han.

RIKTIG VEI: – Oppdateringen viser at det går riktig vei, sier Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, historiker og TV 2s kongehusekspert Foto: Truls Aagedal / TV 2

Kongen skal få en permanent pacemaker, men infeksjonen i kroppen må forsvinne før den kan opereres inn.

I oppdateringen fra Slottet skriver de at pacemaker-innleggelsen vil trolig finne sted tidlig i neste uke.

Kan komme raskt tilbake

Kongehusekspert Schulsrud-Hansen tror kongen kan komme raskt tilbake på jobb igjen, gitt at det fortsetter å gå bra med helsa hans.

Søndag opplyste Slottet at kongen vil være sykmeldt i to uker.

Dersom han ikke trenger å forlenge sykmeldingen, skal han tilbake på jobb mandag 18. mars, ifølge hans offisielle program.

BESØK: Kronprins Haakon besøkte Amalie Skram videregående skole i Bergen. Han går under tittelen kronprinsregent når kongen ikke kan gjennomføre sine oppgaver, som når han er sykmeldt. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det blir en tettpakket første arbeidsdag etter ferien og sykmeldingen, sier Schultsrud-Hansen.

På tapetet står audiens med forsvarssjefen, motta representanter for Norsk Anchorite Klubb og holde lunsj for kronprinsesse Märthas minnefond.

– Samtidig er kongen 87 år, så det skulle bare mangle om han trenger litt mer restitusjonstid etter infeksjon og nyinnsatt pacemaker, sier kongehuseksperten.

Kong Haralds sykmeldinger det siste året * 27. februar 2024: Kong Harald (87) blir innlagt på sykehus med en infeksjon under en ferietur i Malaysia. Han får operert inn en midlertidig pacemaker og blir 3. mars fløyet hjem til Norge. Han er innlagt på Rikshospitalet og sykmeldt i to uker. * 31. januar 2024: Kongen blir sykmeldt som følge av en luftveisinfeksjon. Han er tilbake på jobb 5. februar. * 22. oktober 2023: Kong Harald blir sykmeldt etter å ha fått påvist korona og må blant annet stå over den tradisjonsrike slottsmiddagen for stortingsrepresentantene uken etterpå. Han har forkjølelsessymptomer og oppholder seg hjemme på slottet. 30. oktober er han tilbake på jobb igjen. 28. august 2023: Kongen blir sykmeldt på grunn av forkjølelse og må droppe en planlagt tur til Skaun i Trøndelag. Han blir friskmeldt 3. september. * 8. mai 2023: Kong Harald blir innlagt på Rikshospitalet etter å ha fått påvist en infeksjon. Han blir skrevet ut 15. mai og friskmeldt 16. mai. Dermed er han frisk i tide til å hilse barnetoget fra slottsbalkongen 17. mai. * Kongen har også hatt flere sykehusopphold og sykmeldinger tidligere år. I 2021 ble han operert for en kneskade. I 2020 fikk han operert inn en ny biologisk hjerteklaff. Klaffen som ble byttet ut, ble første gang operert inn i 2005. I desember 2003 fikk kong Harald diagnosen kreft i urinblæren. 8. desember samme år ble kreftsvulsten fjernet i det som legene betegnet som en svært vellykket operasjon.

– Fint å være hjemme

Tirsdag sa kronprins Haakon til pressen at det var fint å få kongen hjem.

Mandag besøkte han sin far på Rikshospitalet.

– Da gjorde han det tydelig at han synes det var fint å være hjemme igjen. Det er mange som har stått på for å få det til på en trygg og bra måte, så det er vi takknemlige for, sa kronprinsen tirsdag.

Kronprinsen snakket med pressen tirsdag i forbindelse med at han deltok på utstilling på Bergens offentlige bibliotek og besøke elever ved Amalie Skram videregående skole.

Onsdag besøkte kronprinsen teknologisenteret for CO₂-fangst på Mongstad. Han ønsket ikke å kommentere kongens helse under det besøket.