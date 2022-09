Kongehusekspert: – Ingen tvil om at de er veldig uenige

I et intervju med TV 2 fredag forteller Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise om forholdet til kongeparet.

Tidligere denne uka uttalte kongeparet seg om sin kommende svigersønn da de var på fylkesbesøk til Møre og Romsdal.

Kong Harald ble blant annet spurt hva han tenker om at Verrett bruker kongelige titler og på samme tid promoterer egne produkter og tjenester.

– Jeg tror ikke det har sunket helt inn ennå hva vi mener. Vi blir bedre og bedre kjent, og vi kommer til å snakke med ham, som vi gjør i en familie, svarte kongen.

– Veldig uenig

Caroline Vagle er kongehusekspert i Se & Hør. Hun mener kongeparet har en lang samtale med Durek Verrett og prinsessen foran seg.

– Jeg tenker at de, som kongeparet, er opptatt av å fortelle at de har en god relasjon og at det ikke er noe uvennskap. Men det er ingen tvil om at de er veldig uenig, sier Vagle til TV 2.

INTERVJU: Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise snakket blant annet om forholdet til kongeparet i intervju med TV 2. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Hun trekker frem at kongefamilien til tross for deres rolle også er en ordinær familie.

– Vi må huske at alle vi sikkert har trøbbel i familiene våre og vi slipper å dele det med resten av landet, sier Vagle.

– Vi må huske at de både er glad i hverandre og ønsker å ha en god relasjon, samtidig som de tydelig er uenig, og kongeparet må forsvare overfor et land at han er så kontroversiell, fortsetter hun.

– Kontroversiell

Verrett sier i intervjuet med TV 2 at kongen er både klok og snill, og at han «stoler på hva kongen sier».

Vagle mener samtidig det er lite sannsynlig at Verrett vil tone ned kontroversene for å passe bedre inn i den tradisjonelle kongefamilien.

– Durek ønsker å vise respekt for kongen og alt det her, men samtidig tror jeg han kommer til å stå på sitt og være like kontroversiell fremover, sier hun.

Se utdrag fra intervjuet her: