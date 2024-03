Kong Harald på vei hjem til Norge

HJEMOVER? Kong Harald, her fotografert da han besøkte Mjøndalen for å hilse på frivillige og få en orientering om flomområdet i Drammensvassdraget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

SISTE: Flyet har lettet. Klokken fem over seks tok flyet av.



Søndag morgen er evakueringsflyet som ble sendt fra Norge til Malaysia satt opp med ny ankomsttid i Norge like før midnatt søndag 3. mars, ifølge overvåkningstjenesten Flightradar.

Kongehuset bekrefter i en pressemelding klokken 05.05 om at kongen er på vei hjem.

– Hans Majestet Kongen vil om kort tid være på vei til flyplassen på Langkawi for medisinsk hjemtransport. Hennes Majestet Dronningen vil reise sammen med Kongen.



PÅ VEI: Her har det medisinske SAS-flyet lettet fra Malaysia søndag morgen norsk tid. Foto: Mohd Rasfan / AFP / NTB

klokken 05.39. var ambulansen framme ved flyet.



Klokken 05.35 hadde ambulansen forlatt sykehusområdet med politieskorte.



Klokken 05.00 fikk TV 2 bekreftet ambulansen står på standby inne på sykehusområdet.

Tydelig at sikkerheten er på topp

TV2s reporter i Langkawi observerer at flyet gjøres klart. Klokken 05.00 norsk tid er de ferdige med å fylle drivstoff.

FORLATER SYKEHUSET: Her forlater en ambulanse sykehuset som Kong Harald har vært innlagt ved i Malaysia. Foto: Mohd Rasfan / AFP / NTB

Like etter klokken 05.00 kjører tre brannbiler opp ved flyet. Det er tydelig at det ikke spares på sikkerhetsforanstaltninger. Det er ikke hverdagskost å skulle sørge for at en syk konge kommer seg trygt hjem i Langkawi.

KLARGJØRING: Klokken 04.20 norsk tid er TV 2 til stede i Langkawi, og SAS-flyet ser ut til å bli klargjort. Foto: Stein Akre / TV 2

Det er ikke oppgitt når flyet skal ta av fra Langkawi, men det er satt opp ny estimert avgangstid fra Sharjah, der det ser ut til at flyet skal mellomlande. Flyet mellomlandet på den samme flyplassen på turen fra Norge.

– Vil være på sykehuset i «noen dager»

Kongeparet var i landet på en privat ferietur da kongen ble syk. Det har naturlig nok vært stor interesse for kongens helsetilstand. Fredag bekreftet Kongehuset at Kong Harald var i fortsatt bedring.

Så kom en ny beskjed lørdag, da kongen fikk lagt inn en midlertidig pacemaker ved sykehuset Sultanah Maliha på Langkawi. Det skrev Kongehuset i en pressemelding lørdag.

– Pacemakeren ble implantert på grunn av lav hjertefrekvens. Beslutningen ble tatt i dag tidlig, og inngrepet var vellykket. Kongen har det etter forholdene bra, men trenger fortsatt ro. Inngrepet vil gjøre hjemreisen tryggere, sier kongens livlege Bjørn Bendz.

En pacemaker sender små strømstøt til hjertet hvis det slår for langsomt, eller stopper.

– Kongen vil være på sykehuset i noen dager til for behandling og ro, før hjemreise, skrev slottet i en oppdatering fredag, uten at de gikk nærmere inn på hvor mange dager det kunne bli.

Nå har flyet fått ny avgangstid på overvåkingstjenesten Flightradar.

Ombygget til flygende ambulanse

SAS-flyet med halenummeret LN-RPJ lettet fra Gardermoen torsdag ettermiddag. Det viser data fra overvåkingstjenesten Flightradar.

Natt til fredag satte flyet kursen mot Langkawi i Malaysia der kongen befinner seg. Flyet tok av fra Gardermoen torsdag ettermiddag og landet i Sharjah i Emiratene en halvtime etter midnatt, og da ble det klart at Malaysia var neste destinasjon.

Rundt klokken 06.40 norsk tid har flyet landet på Langkawi.

Flyet, som er et vanlig Boeing 737–700 rutefly, har tidligere blitt bygget om til en avansert flygende ambulanse.

Koster to millioner

– Regjeringen legger til rette for transporten, og Forsvaret står for den praktiske tilretteleggingen av hjemreisen.

I en pressemelding sier Forsvaret at de skal sikre en effektiv og sikker transport av kongen.

– Av hensyn til sikkerhet går Forsvaret på generelt grunnlag ikke i ytterligere detalj om tidspunkt for transport og type kapasitet.

Forsvaret har likevel valgt å gå ut med hvor mye det koster å få Norges statsoverhode hjem:

– Transporten er anslått til rett over to millioner kroner og tas av forsvarsbudsjettet, skriver Forsvaret i en pressemelding.