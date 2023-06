Kong Harald kom med stikk til landslaget

PÅ BESØK: Kong Harald og dronning Sonja er på et todagersbesøk i Danmark. De ankom i kongeskipet Norge torsdag morgen. Foto: Lise Åserud/NTB

Da kongen talte til næringslivet og det danske kongeparet, kom han med et aldri så lite stikk til de norske herrenes fotballprestasjoner.

Kong Harald og Dronning Sonja er på offisielt besøk i Danmark, og torsdag formiddag ankret de opp med kongeskipet ved Nordre tollbod i København.

Danmarks dronning Margrethe ønsket dem velkommen med pomp og prakt under en høytidelig velkomstseremoni.

Da kongen talte til en næringslivskonferanse tidligere torsdag slo han et slag for grønn omstilling og fornybarsatsing i Nordsjøen.

TALTE: Kong Harald holdt en tale under en næringslivskonferanse tidligere torsdag, hvor han snakket om blant annet grønn omstilling. Foto: Lise Aaserud/NTB

– Energisituasjonen er krevende, inflasjonen er høy og verden er preget av uro og usikkerhet. Det haster med å lede verden i en mer bærekraftig retning – for oss og generasjonene som kommer etter oss, sa kong Harald i sin tale.



Mye å lære av danskene

Da han talte under festmiddagen senere på kvelden, snakket han igjen om den grønne omstillingen.

Men besøket skal også markere de historiske båndene og det nære naboforholdet mellom Danmark og Norge – og mellom de to kongehusene.



– I dag er Norden en av de mest samstemte og fredelige regionene i verden, sa kong Harald.



Kong Harald benyttet også anledningen til å rose danskenes idrettsprestasjoner.

Feidene mellom de nordiske landene dreier seg nå stort sett om idretten, spøkte kongen.

FESTMIDDAG:Kong Harald og dronning Sonja på vei til festmiddag på Amalienborg Slott etter første dag av statsbesøk i Danmark. Foto: Lise Åserud/NTB STORSLÅTT BESØK: Kongeparet er ikke alene i København. Med seg på besøket har de Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt, olje- og energiminister Terje Aasland og Norges ambassadør i Danmark Katja Christina Nordgaard Foto: Lise Åserud/NTB FESTMIDDAG: Dronning Margrethe av Danmark på vei inn til festmiddagen. Foto: Lise Åserud/NTB

– Selv om det faller meg tungt for brystet, må jeg innrømme at vi norske «fjeldaber» har mye å lære av de «rød-hvide drenge» på fotballbanen, sa kong Harald til latter fra gjestene.



Han kunne likevel ikke la være å nevne at de norske håndballjentene vant EM-gull etter en spennende finale mot Danmark.

Endte på kne

Begynnelsen av statsbesøket gikk imidlertid ikke helt smertefritt. På vei opp trappen snublet Kong Harald, og endte på knærne på den røde løperen, men tok det hele med godt humør.

Kongen fikk raskt hjelp, og han var like etter oppe på beina igjen. Han gikk videre for egen regning og framsto som god i formen.

– Jeg snubla og gikk på trynet, heter det på norsk, sa kongen med et smil da han ble spurt om fallet litt senere.

Kongen var i mai sykemeldt i tre uker, men var i begynnelsen av juni på en turné langs Helgelandskysten. Da hadde han følgende å si om hvordan helsetilstanden hans er nå:

– Helt strålende!

Kongeparet skal være i Danmark frem til 16. juni, og besøket avsluttes i Århus.

Fra regjeringen følger utenriksminister Anniken Huitfeldt, næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Terje Aasland, ifølge Kongehuset.