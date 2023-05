Kong Harald innlagt på sykehus

– Hans Majestet Kongen er sykmeldt og er innlagt på Rikshospitalet. Kongen har fått påvist en infeksjon som må behandles, og vil derfor bli værende på sykehus noen dager, skriver Kongehuset i en pressemelding mandag formiddag.



Tilstanden til Kongen skal være stabil.

Udramatisk

– Jeg tolker det nokså udramatisk. Kongen har en infeksjon og er nå hos fastlegen sin, som er Rikshospitalet. Der skal han være i noen dager, for å bli kvitt denne infeksjonen, sier historiker Ole-Jørgen Schulzrud-Hansen, som er TV 2s kongehusekspert.

Kongens forrige sykehusinnleggelse kom også som en følge av en infeksjon.

– Vi har jo sett at det har gått veldig bra etterpå. Jeg tror nok at resultatet blir akkurat det samme denne gang sier Schulzrud-Hansen.

Ifølge Kongehusets offisielle program skal Kongen lede statsråd på fredag.



Kongen og dronningen er også vertskap for Italias president Sergio Mattarella og hans datter Laura Mattarella under deres offisielle statsbesøk fredag og lørdag.

Kronprinsen overtar

– Er programmet like tett utover som det alltid har vært?

– Det er for så vidt det. Det er en hundreprosentjobb for en mann som snart er 20 år over pensjonsalderen. Kongen vår holder et høyt aktivitetsnivå, sier Schulzrud-Hansen.

Kongen skulle i utgangspunktet være til stede på Akershus festning for å markere frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen.

Kronprins Haakon, som uansett skulle vært til stede, representerer Kongehuset, opplyser Slottet til TV 2.