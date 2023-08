Kong Harald er sykmeldt

For andre gang i år må kong Harald avlyse et planlagt besøk til Skaun i Trøndelag.

Kong Harald ble mandag kveld sykmeldt på grunn av en forkjølelse, opplyser Kongehuset.

– Han er anbefalt å ta det med ro de neste dagene. Kongen kan derfor dessverre ikke gjennomføre morgendagens planlagte program i Skaun, skriver de.

Det er andre gang i år kongen må avlyse et planlagt besøk til Skaun. I april måtte han avlyse et planlagt besøk til Melhus og Skaun fordi snøkaos førte til innstilte flyvninger.

Fredag deltok kong Harald på en festmiddag for kronprinsparet på Slottet. Middagen markerte parets 50-årsdagen Foto: Hanna Johre / NTB

Kong Harald, som etter sommerens fylkestur til Nordland har vært på offisielt besøk i 338 av landets 356 kommuner, har aldri før besøkt Skaun. Han har uttalt at han har som mål å besøke alle kommunene.

I Skaun skulle kongen blant annet besøke den ideelle organisasjonen Drive Norge.

– Det er utrolig kjedelig for ungdommene som skulle møte Kongen at dette besøket nok en gang blir utsatt. Vi ønsker Hans Majestet god bedring og håper at vi kan gjennoppta besøket innen kort tid, sier daglig leder Jeanette Sørmoen-Børseth i en pressemelding.

Kongen var senest sykmeldt i juni da han var innlagt på Rikshospitalet i en uke med en infeksjon.