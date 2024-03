– Kong Harald blir på sykehuset i noen dager

LANGKAWI (TV 2): SAS sitt medisinske evakueringsfly har landet på Langkawi. Forsvaret bekrefter at de er i gang med oppdraget om å hente kongen hjem.

Et SAS-fly med halenummeret LN-RPJ lettet fra Gardermoen torsdag ettermiddag. Det viser data fra overvåkingstjenesten Flightradar.

Natt til fredag satte flyet kursen mot Langkawi i Malaysia der kongen befinner seg. Flyet tok av fra Gardermoen torsdag ettermiddag og landet i Sharjah i Emiratene en halvtime etter midnatt, og da ble det klart at Malaysia var neste destinasjon.

Rundt klokken 06.40 norsk tid har flyet landet på Langkawi.

Flyet, som er et vanlig Boeing 737–700 rutefly, har tidligere blitt bygget om til en avansert flygende ambulanse.

Kongehuset bekrefter at Kong Harald er i fortsatt bedring.

– Kongen vil være på sykehuset i noen dager til for behandling og ro, før hjemreise, skriver Slottet i en oppdatering fredag.



Forsvaret opplyser at de har satt i gang oppdraget med å hente hjem kong Harald, som er innlagt på sykehus i Malaysia.

– Forsvaret har iverksatt oppdraget med lufttransport til støtte for regjeringen. Oppdraget til Malaysia har fått stor oppmerksomhet, og vi er kjent med at mye informasjon allerede er tilgjengelig, skriver oberstløytnant Stine Barclay Gaasland, som er talsperson Forsvaret, i en pressemelding.

Gaasland skriver videre at Forsvaret ikke deler informasjon om pågående operative oppdrag.

– Dette av hensyn til sikkerheten til de involverte, og fordi det kan komme endringer. Det er særlig viktig for oss å vedlikeholde denne praksisen, av hensyn til sikkerheten og helsen til Hans Majestet Kongen, sier hun.



INNLAGT: Kong Harald er innlagt på sykehus i Malaysia. Det er foreløpig usikkert når han reiser hjem til Norge. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Evakuerte ukrainere

I fjor sommer ble flyet benyttet til medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina.

Den medisinske evakueringen fra Ukraina var et samarbeid mellom flere departementer, de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet.

I tillegg til Forsvaret, SAS og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), skrev Forsvaret i en pressemelding i juli fjor.

Oversikten hos Flightradar viser at flyet tok av fra Oslo lufthavn torsdag klokken 16. Derfra fløy det til Sharjah internasjonale lufthavn i De forente arabiske emirater for så å fly videre til Malaysia.

Får snart reise hjem

Kongens livlege opplyste torsdag at kong Harald er i bedring, og at han fortsatt er under behandling på sykehuset.

– Som meldt i går vil kongen være på sykehuset noen dager til, og Kongen blir godt ivaretatt der, skriver Kongehuset i en pressemelding.

Det tas sikte på at kongen kan reise hjem med fly om noen dager.

– Regjeringen legger til rette for transporten, og Forsvaret står for den praktiske tilretteleggingen av hjemreisen.

I en pressemelding sier Forsvaret at de skal sikre en effektiv og sikker transport av kongen.

– Av hensyn til sikkerhet går Forsvaret på generelt grunnlag ikke i ytterligere detalj om tidspunkt for transport og type kapasitet.