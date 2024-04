– Konfisker russerhyttene!

I RUSSISK EIE: TV 2 kunne i helgen avsløre at russere med bånd til Putins regime eier flere hytter med fri sikt ned mot den militære flystasjonen på Bardufoss. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Konfisker eiendommene, selg dem – og doner inntektene til Ukrainas frihetskamp.

Det er oppfordringen fra Miljøpartiet De Grønne etter TV 2s avsløringer i helgen om at russere med bånd til Putins regime eier hytter med fri sikt ned til den militære flystasjonen på Bardufoss i Troms.

– Det er helt uholdbart at fremtredende russiske politikere i Putins parti har fått mulighet til å kjøpe eiendom rett ved en av Norges viktigste forsvarsbaser. Det er åpenbart ingen tilfeldighet, og Norge trenger et strengere regelverk for å unngå at dette skjer i fremtiden, sier MDG-leder Arild Hermstad.

REAGERER: MDG-leder Arild Hermstad. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Hermstad viser til at andre land i Europa har allerede tatt beslag i russiske midler og eiendom til en verdi av milliarder av kroner, for så å gi pengene fra salget til Ukraina.



– Dette bør være en åpenbar løsning som regjeringen også gjør i dette tilfellet, sier han.

TV 2 har tidligere fått bekreftet at regjeringen med sikkerhetsloven i hånd kan ekspropriere eiendom som er kjøpt av utlendinger. Men dette har aldri skjedd.

Blir tema i kontrollkomiteen

En annen som reagerer på TV 2s avsløringer, er Peter Frølich (H), som leder kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Han opplyser at han nå vil ta initiativ til at komiteen sender et brev til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) om saken.

20240305. Oslo, Stortinget. Habilitetsdag på stortinget. Peter Frølich (H), leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Foto: Jonas Been Henriksen

– Tida er ikke inne for sendrektighet og beslutningsvegring. Jeg håper et brev til regjeringen vil bidra til at de gir Stortinget tydelige svar, sier han.

Frølich reagerer spesielt på at regjeringen ikke har fulgt opp vedtak i Stortinget som kunne ha bidratt til å gi myndighetene bedre oversikt over utenlandske oppkjøp i Norge.

PST i venteboksen

Bakteppet er at Stortinget for drøyt ett år siden vedtok å gi nye oppgaver til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Det ble da klart at PST skal få mandat til å lagre, systematisere og analysere større mengder åpent tilgjengelig informasjon for etterretningsformål, noe PST ikke har tillatelse til i dag.

Det skal gjøre det mulig for PST å kartlegge innenlandske trusler på en helt ny måte – for eksempel ved å lage analyser og vurderinger av omfanget av strategiske oppkjøp og russisk aktivitet i Norge.

UTSIKT: De russiskeide hyttene ligger i Målselv Fjellandsby i åssiden ovenfor Bardufoss militære flystasjon. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Problemet er bare at lovendringen ikke har trådt i kraft. Det er heller ikke klart når det vil skje.

Frølich er ikke fornøyd.

– En regjering må arbeide aktivt for å følge opp vedtak som er fattet i Stortinget med handlekraft, sier han.

Skriftlige spørsmål

TV 2-avsløringene har også fått opposisjonen på Stortinget til å sende flere skriftlige spørsmål til regjeringen.

Der avkreves flere statsråder svar:

Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland har bedt justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) om svar på hvordan hun vil følge opp saken og forhindre at liknende eiendomskjøp gjennomføres.

Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo har bedt forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) om svar på hva han vil gjøre med saken, og om han var kjent med dette eierskapet før han ble gjort kjent med TV 2s funn.

Venstres justispolitiske talsperson Ingvild Wetrhus Thorsvik har bedt Mehl om svar på når regjeringen vil gi Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) elektronisk tilgang til grunnbok og matrikkel, slik at NSM kan holde oversikt over eiendom av betydning for nasjonal sikkerhet.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski har bedt kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) om svar på når det vil bli innført plikt til tinglysning ved eiendomskjøp i Norge.

Tre hytter

Det en klynge med tre brunmalte hytter i Målselv Fjellandsby det er snakk om i saken.

HYTTEEIER: Igor Morar er ordfører i Murmansk by og representerer Putins parti «Forent Russland». Han har flere ganger uttrykt støtte til krigen i Ukraina. Foto: Fra Morars Telegram-konto

I samarbeid med russiske journalister i det internasjonalt anerkjente Dossier Center har TV 2 vært i stand til å avsløre at eierne av hyttene, som ligger midt i et av de viktigste militære områdene i nord, har klare koblinger til den russiske makten:

Den ene hytta tilhører Igor Morar, ordfører i Murmansk by for president Vladimir Putins parti «Forent Russland». Morar eier hytta sammen med sin mangeårige forretningspartner i Russland, Yury Vinogradchiy.



En annen hytte har vært eid av datteren til Viktor Saygin, en regional politiker i Murmansk. Det var Viktor Saygin som kjøpte tomten. Denne uka kom det fram at hytta nylig ble overført til bergenspolitikeren Trond Tystad og hans kone.

En tredje hytte eies av Alexander P. Timofeev, som har en lederstilling i selskapet Atomflot.