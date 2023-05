Konfirmasjonene er her – men ikke alle får komme

Da foreldrene ble enige om at det var best å gå fra hverandre, ble familien på fem splittet opp. Så eskalerte konflikten. Den endte i retten.

Sommeren 2019 bestemte tingretten at barna skulle ha fast bosted hos faren sin, fram til hovedforhandling senere på året. Begge foreldrene fikk gode skussmål under rettsbehandlingen.

Men, kom retten til, siden barnas mor hadde besluttet å flytte, nokså langt unna, og barna ga uttrykk for at de ikke ville flytte til et nytt sted, skulle de bo hos faren. Altså, midlertidig.

Her ligger begynnelsen til et mangeårig mareritt. Som fremdeles pågår.

Og nå er det snart konfirmasjonshelg.

FIKK SAMVÆRSRETT: Sjøl mener trebarnspappaen at rettsforliket fra 2019 ikke er verdt papiret det er skrevet på. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Tapte kontakten

Mannen vi snakker med har knapt møtt de to yngste barna sine siden 2019. For etter lettelsen han kjente den sommerdagen for snart fire år siden, skjøt konflikten fart. Mor til barna flyttet, akkurat slik det kom fram under rettsbehandlingen. Men til tross for rettens kjennelse tok hun med seg barna. Til Trondheim. Et langt stykke unna den lille plassen barna hadde vokst opp.

I tingretten ble det vektlagt at det her dreide seg om to kompetente foreldre. Men dommeren vektla også at ungene selv hadde uttrykt at de ville bli boende på hjemstedet. Den yngste, som nå snart skal konfirmeres, var tindrende klar overfor en sakkyndig psykolog at han «helst vil bo like mye hos dem begge. Men hvis mor flytter til Trondheim vil han bo fast hos faren».

Det siste halvåret av 2019 endret på alt. Også tonen til barna.

– Vi kan ikke bo her lenger for vi kan ikke stole på deg, så vi flytter.



Ifølge pappaen ble dette sagt like innen de flyttet med mora si. Han måtte konfrontere dem med det han oppfattet som sjokkerende utsagn og følte var usannheter.

– Tror dere virkelig på dette her da?



– Jo, mamma sa det!



Etter dette tenkte han at han måtte gi etter, og forholde seg til realitetene. Resignere, rett og slett. En ny omgang i retten avgjorde at ungene skulle ha fast bosted hos mora, men også betydelig samvær med faren. Nøye utregnet.

Etter det kan faren deres telle antall dager han har sett dem, på én hånd.



TV 2 har forespurt mannens eks-samboer, og mor til barna, om hennes meninger om denne saken. Hun har fått mulighet til å bidra muntlig og skriftlig med sitt syn. Det velger hun å ikke gjøre, skriver hun i en mail.



Alle billettene fordelt - far visste ingenting

Mannen vi skriver om, ble boende på hjemstedet. Der han har jobb og hus. Det eneste barnet han treffer jevnlig er det eldste, som har sin faste adresse hos ham, og som nå tar høyere utdanning et annet sted i landet. Dette barnet har kontakt med begge foreldrene, og er på besøk hos dem begge i ferier og høytider.

Tidlig i april begynte han å ringe Human-Etisk Forbund i Trondheim, byen der de to barna nå bor. Den yngste sønnen er kommet i konfirmasjonsalderen - så faren ville gjerne skaffe seg billetter til seremonien i Olavshallen i Trondheim. Han har jo fremdeles samværsrett. På papiret.



Hos Human-Etisk Forbund fikk han beskjed om at alle billettene var fordelt. Til den de kaller «Foresatt 1», og denne foresatte (barnas mor) hadde ikke godkjent en «Foresatt 2», altså barnets far. Human-Etisk Forbund opplyste, ifølge faren, at han ikke var oppført i systemet deres og hadde således ingen rettigheter.

– Jeg skjønte jo da at i utgangspunktet hadde hun tenkt å holde meg utenfor også dette, slik hun har holdt meg utenfor barnas liv i ett og alt de siste åra. Så jeg skrev en mail og ba om minst to billetter.



I mellomtida hadde Human-Etisk Forbund ringt kvinnen i Trondheim, og lagd en muntlig avtale om at hun skulle si fra seg en billett til sønnens far.

Så langt har ikke dette skjedd.

Delt foreldrerett - men ser ikke barna

– Rettsforliket fra november i 2019 beskriver svart på hvitt hvordan fordelingen skal være. Men de har ikke overnatta ei eneste natt hos meg, slik det står at de skal. Forliket er med andre ord ikke verdt papiret det er skrevet på, sier trebarnspappaen til TV 2.



Nå kjemper han for å kunne være til stede under den høytidsstemte dagen for sønnen, en dag han gjerne vil overvære selv om de har minimal kontakt.

Han beskriver det som at han måtte «krangle seg til» én billett. Siden han gjerne vil ta med seg gjester, ba han om flere. Det er ikke blitt innvilget.

Human-Etisk Forbund vil ikke gå inn på enkeltsaken, derfor kommenterer de slik:

«Vårt mål er at ungdommene skal få en god opplevelse og et minne for livet, når konfirmasjonskurset de har gjennomført avsluttes med en høytidelig humanistisk seremoni.

Når det gjelder eventuelle konflikter mellom foreldrene til våre konfirmanter, støtter vi oss på norsk lov.

Slik barne-, ungdoms og familiedirektoratet (BUFdir) beskriver det, så skal begge foreldre ha en viss innflytelse over barnas fritidstilbud, dersom de begge har samværsrett.

Eventuelle konflikter mellom foreldre som vi blir klar over, må vurderes enkeltvis. I tilfellene der vi tar kontakt med de foresatte, er resultatet ofte at vi finner en løsning sammen».

Håper å oppnå kontakt - en dag

Av og til reiser han til Trondheim, en god reise unna stedet han bor. For han møter opp på foreldremøter, og prøver å vise seg på ulike fritidsaktiviteter. Som regel er det ingen kontakt å få, med unntak av noen timer her og der.

GIR IKKE OPP: Trebarnsfaren tror kanskje at han får tilbake kontakten med barna, som bor i Trondheim. Parets eldste sønn, som er voksen og bor for seg selv, har han både kontakt med og besøk av. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

I barnebidrag betaler han 10.060 hver måned. Sjøl oppgir han blant annet det som grunn til at han ikke tar nok en runde i retten. Det blir for dyrt.

En trøst og et håp ligger i at sønnen, som snart står klar som konfirmant, i 2019 fortalte både sine lærere og den sakkyndige psykologen at han ønsket å bo mest med faren. Hvis han måtte velge.



Lærere ved barnets tidligere skole fortalte den sakkyndige i samtaler, at gutten sjøl tok kontakt med dem for å formidle at han ønska å være mer hos faren sin, men at dette var vanskelig å snakke med mora om.



– Min eks-samboer forteller meg nå at «ungene ikke vil ha noe med meg å gjøre». Vel, jeg har mine tvil om det, men slik det er for tida får jeg aldri spurt om det.



Men konfirmasjonen i Trondheim skal han få med seg. Og vil sitte et annet sted i salen enn konfirmanten med følge.



Alene på festdagen

Hans eks-samboer var tydelig i en e-post:

Vi vil feire sammen med venner og familie det er naturlig å invitere..... Som start på feiringen har vi bestilt plass på en seremoni, der billettene våre er fordelt på gjester og medarrangører som er invitert.

ALENE TIL FESTEN: Faren vil dra til Trondheim for å delta i seremonien her i Olavshallen. Flere billetter får han ikke. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Svaret er redigert av TV 2 slik at detaljer ikke gjøres gjenkjennelig.

Humanetisk forbund oppgir ikke, på spørsmål fra TV 2, om de opplever stadig flere splittelser blant familiene som feirer konfirmasjon.

Nå har de sørget for at én forelder ekstra i Trondheim får være til stede på en stor dag. Men de ønsker ikke å besvare hvorvidt pappaen i denne saken kan ta med seg sine egne gjester til den store festen.