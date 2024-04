Kondom-kommando fra Kjerkol: – Det bekymrer oss

MÅ SNUS: Helseministeren er tydelig på at utviklingen på kjønnssykdommer er bekymringsfull. Foto: Simen Askjer / TV 2

At nordmenn ikke bruker kondom, kan få svært alvorlige konsekvenser.

Onsdag kunne TV 2 fortelle at antall tilfeller av gonoré har økt med nesten 500 prosent de siste ti årene.

Mens det i 2013 ble påvist knappe 500 tilfeller av kjønnssykdommen, var det nærmere 3000 som ble smittet i fjor.

– Dette er en utvikling som bekymrer oss. Gonorésmitte kan føre til alvorlig sykdom med senvirkninger i form av kroniske smerter og sterilitet, sier helseminister Ingvild Kjerkol til TV 2.

Gonoré er en seksuelt overførbar infeksjon som kan smitte til skjede, penis, hals og endetarmsåpning.

De vanligste symptomene er svie ved vannlating, blødninger, smerter ved samleie eller kløe, utslett og sår under forhud eller på penishode.

FØLGER MED: Helseministeren sier de følger med på utviklingen, og at de ikke liker det de ser. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Utenkelig

Mange kan ha gonoré uten at man er klar over det. Ved smitte i skjede får bare rundt halvparten symptomer. Smitte i hals og anus gir også sjeldent symptomer.

– Den største økningen ser vi hos de yngste jentene som har sex med gutter. Vi har hatt tilfeller hvor jenter ned i 15-årsalderen kommer inn med smitte, og det var utenkelig for ti år siden, sier lege hos Sex og samfunn, Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse, Simon Ertzeid.

OPTIMIST: Selv om tallene er dystre nå, har lege Simon Ertzeid trua på at trenden skal snu. – Det er vi veldig i stand til å få til, sier han. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Legen er tydelig på at nordmenn sitt forhold til bruk av kondom, ikke er godt nok.

– At vi velger bort kondom, har nok blitt en del av kulturen vår. I andre land ser vi at det er en selvfølge å bruke beskyttelse ved tilfeldig sex og nye partnere. Og det jobber vi for i Norge også, sier Ertzeid.

Seniorrådgiver i avdeling for barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet, Arild Johan Myrberg, deler bekymringen for gonoré-eksplosjonen.

– Dette kan føre til unødvendig bruk av antibiotika, og det er stor fare for utvikling av multiresistente gonorebakterier.



OPPFORDRING: – Ta ansvar for egen og andres helse, ha alltid kondom tilgjengelig, bruk alltid kondom med ny partner og test deg dersom du har hatt ubeskyttet sex med nye partnere, er den klare oppfordringen fra Helsedirektoratet. Foto: Finn Oluf Nyquist / Helsedirektoratet

Dette kan føre til at man i verste fall ikke får behandlet gonoré.

– Vi mener dette utgjør et folkehelseproblem internasjonalt og vi vil selvsagt unngå at det skjer i Norge.

Viktig tiltak

Onsdagens dystre tall får derfor Kjerkol til å komme med en kondom-beskjed:

– Vi må jobbe med holdningene til prevensjon. Vi vet at kondomer bidrar til å forebygge smitte av kjønnssykdommer som gonoré og klamydia, sier statsråden.

Hun trekker derfor frem gratis kondomer som et viktig tiltak.

– Særlig fordi det pågående utbruddet av gonoré treffer primærmålgruppen for kondomordningen.

«Bruk kondom i din f***e»



I fjor vakte Helsedirektoratet oppsikt med sin kondomkampanje.

«Bruk kondom i din kjeft» og «Bruk kondom i din f***e» var den klare beskjeden.



Men foreløpig tyder ikke antall tilfeller av gonoré på at budskapet har nådd frem.

– Ingen kampanjer løser folkehelseutfordringer alene. De siste årene har våre kampanjer blant annet særlig fokusert på gonore. Vi har også vært tydelige på at gonoré er mer smittsomt enn for eksempel klamydia, sier Myrberg i Helsedirektoratet.

Han mener kommunene og interesseorganisasjoner har gjort en stor jobb med å informere og oppfordre nordmenn til kondombruk.

– Vi ser en økning på 33 prosent av bestillinger av gratis kondomer de siste to årene.