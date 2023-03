Kona fikk sjokk da hun så i nettbanken etter handelen

Einar Bratberg har fått dårligere syn etter fire hjerneslag. Men da en selger fra den omreisende fiskehandleren Sjømatgutta sto på døra 9. november i fjor og ville selge ham fisk, sa han ja takk.

SVAKSYNT: Einar Bratberg trodde han godkjente å betale 1300 kroner for fiskekjøpet da han tastet koden. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Ja, for kjerringa liker fisk ekstra godt, sier Bratberg til TV 2.

Så ikke beløpet

Men da han skulle betale for fisken med bankkortet sitt, ble det problemer. Han tastet kort-koden sin på den mobile betalingsterminalen to ganger uten at kjøpet gikk gjennom.

– Men så gjorde han noe med terminalen sin, forteller Bratberg.

– Nå kan du prøve igjen, sa han. Og jeg prøvde tredje gangen og da fungerte det med én eneste gang.

Men Bratberg forteller at han ikke klarte å se beløpet som sto på terminalen.

Les svaret fra fiskehandleren nederst i saken.

3000 kroner for mye

Da kona kom tilbake om kvelden fortalte Bratberg henne at de fem kiloene med fisk hadde kostet litt over 1300 kroner. Men da hun gikk inn på banken via nettbrettet for å sjekke, fikk hun sjokk.

– Fy skamme skinn, det var dyr fisk, sa kona Turid Bratberg, ifølge ektemannen.

For selgeren hadde trukket 4380 kroner for fisken. Det er 3000 kroner mer enn den skulle ha kostet, noe som gir en kilopris på 876 kroner per kilo.

– Den var drøy, sier Turid Bratberg.

– Det er klart jeg føler meg lurt, sier ektemannen.

Lovet å betale tilbake

Dagen etter ringte Turid Bratberg til fiskehandleren som lovet å betale tilbake det de hadde betalt for mye.

Men ingen penger kom, til tross for gjentatte purringer.

I løpet av denne tiden får ekteparet vite at den samme fiskehandleren tidligere har vært i hardt vær både i Tønsberg og i Fåvang.

DRØYT: Turid Bratberg prøvde å få tilbake pengene etter å ha sjekket kontoutskriften på nettbrettet. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Avisa GD har tidligere skrevet om det eldre ekteparet Gunnar og Marit Kleven som betalte 2400 kroner for to kilo torsk. De fikk ikke tilbake pengene de hadde betalt for mye før lokalavisa tok kontakt med fiskehandleren tre måneder senere.

På Tjøme betalte en 90 år gammel kvinne 458 kroner kiloen for reker fra fiskehandleren. Datteren Rebekka Holst-Larsen gikk ut i Tønsbergs Blad for å advare andre eldre mot å la seg lure til å kjøpe dyre reker og fisk.

Ekteparet Bratberg bestemmer seg for å både anmelde Sjømatgutta til politiet for å få igjen pengene og fortelle avisa HA om det kostbare fiskekjøpet.

Først da HA nesten fem måneder etter feilbelastningen ringte fiskehandleren, ble pengene tilbakebetalt.

Har ryddet opp

Daglig leder i Sjømatgutta, Daniel Olsen, sier til TV 2 at han trodde beløpet allerede var tilbakebetalt og at det er årsaken til at det tok så lang tid før ekteparet fra Brumunddal fikk tilbake pengene.

Om tilfellet i Fåvang sier han at det ble tastet feil, og at det også er ryddet opp i det forholdet.

At den 90 år gamle damen på Tjøme betalte for mye for rekene er han ikke enig i.

– Det i Tønsbergs Blad var heller ikke noen sak. Det var jo riktig pris og alt, sier Olsen.

– Så det skal koste borti 500 kroner kiloen?

– Store reker, ja. Store reker koster over 600 kr kiloen i år.

Touch-skjerm ga feil beløp

– Hva gjør dere for at kundene ikke skal risikere å betale feil beløp igjen?

– Det som har vært utfordringen her, er den gamle terminalen vi hadde, den var veldig ømfintlig. Ikke at det er noen unnskyldning. Men det er fort gjort, det var en sånn touch-skjerm, da. Så det er fort gjort at det blir feil på den, sier Olsen.

OMREISENDE: Sjømatgutta presenterer seg på FaceBook: Foto: Faksimile Facebook

– Nå har vi byttet den, så vi bruker ikke den lenger. Og nå må man bekrefte beløpet to ganger, både operatøren og kunden, så det vil ikke skje igjen.

– De mistenker at dere bevisst utnytter at eldre og svaksynte kan ha problemer med å følge med på hvor høye beløp de godkjenner på bankautomaten, hva tenker du om det?

– Nei, selvfølgelig, det skal ikke være sånn. Den nye terminalen som vi har nå er det mye større skrift på også, så det er veldig enkelt å se hva som står der.

– Hva tenker du om at du er anmeldt til politiet?

– Jeg synes jo det er trasig. Men jeg er villig til å ta det avhøret og forklare min side av det. Riktig skal være riktig uansett.

– Hva gjør dere for å rette opp i dette, da?

– Vi har betalt tilbake det de har betalt for mye. Som en kompensasjon eller beklagelse ønsker jeg å tilby dem en pakke med gratis fisk, sier Daniel Olsen.

Trekker ikke anmeldelsen

Ekteparet Bratberg i Brumunddal trekker likevel ikke anmeldelsen mot Sjømatgutta til politiet.

– Jeg mener at det er minst like viktig at det blir gjort noe, så han ikke kan fortsette sånn, sier Turid Bratberg.