Kompisgjeng i rasdrama: – Nær-døden opplevelse

NORGESFERIE: Her står kompisgjengen samlet foran bergingsbilen som frakter bort motorsyklene. Mikael Thorpert (30) (t.v.), Jesper Mattsson (30), Andreas Nyrén (30) og David Skarin (29) Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Trollstigen er et svært populært reisemål for turister.

Den dramatiske og tradisjonsrike veien er en av de 18 nasjonale turistveiene i landet.

DRAMATISK: Her ser vi Trollstigen og utsikt mot Isterdalen i Rauma. Den berømte turistattraksjonen har status som nasjonal turistvei. Foto: Arne Rovick /TV 2

Derfor var Trollstigen det perfekte reisemålet for kompisgjengen på fire fra Gøteborg.

– Det var denne delen av reisen vi hadde sett mest fram til, sier David Skarin (29) til TV 2.

Havnet i drama

Vennegjengen fra Gøteborg kjørte på motorsykkel til Vestlandet. Etter to dager i Norge, endte turen brutalt.

Tirsdag formiddag ble Trollstigen stengt etter at det hadde gått et steinsprang over veien.

De fire svenske MC-førere havnet midt i dramaet.

– Vi hadde kjørt cirka fem minutter ut i Trollstigen da vi plutselig fikk «steinregn» over oss. Det var stein i alle forskjellige størrelser, sier Skarin.

STENGT: Trollstigen ble stengt etter steinspranget. Her får de svenske MC-førerne tilsyn av helsepersonell. Foto: Arnt Morten Olsen / TV 2

Han ble selv truffet av steinspranget.



– Det var en skremmende opplevelse. For rett foran meg falt store steiner som virkelig kunne ha skadet oss. Det var nær-døden opplevelse for alle.

Takket være hjelmen slapp Skarin unna med skrekken.

– Det var livsviktig. Dersom jeg ikke hadde hjelmen på meg, hadde jeg nok vært steindød, sier han til TV 2.

LETTET: David Skarin ble truffet av et større stein. Takket være hjelmen slapp han unna med lettere skader. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Hell i uhell

Mens steiner traff bakken, prøvde alle fire å komme seg bort fra stedet.

– Da vi løftet motorsyklene, så vi at alle fire hadde fått skader. Motorsyklene tok de største smellene og er ikke kjørbar nå.

En av motorsyklene fikk motorfesten ødelagt, mens den andre bremseskivene ut av spill. De andre fikk mindre skader, men ingen av syklene er kjørbare.

– Dette sier noe om kraften som kom i mot oss. Derfor er vi veldig glade for at ingen av oss ble skadet. Sånn sett er det hell i uhell, sier han.



SKADER: Her er noen av skadene på to av motorsyklene. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2 Les mer Les mer

Ifølge NRK ble Trollstigen åpnet for trafikk igjen etter at den har vært stengt i over seks timer.

Selv om norgesferien fikk en dramatisk slutt, ser de frem til å komme tilbake til Trollstigen.

– Vi kommer garantert tilbake. Det er mye igjen av reisen vår som vi ikke fikk gjennomført.

Nå sjekker de mulighetene for å komme seg hjem.

– Det gjenstår å se om det lar seg gjøre å berge våre motorsykler. Men vi er veldig glade for at ingen av oss ble skadet.