Kommuneoverlege siktet: Nytt tilfelle denne uken

Da saken sprakk i media 24.august i år måtte den trønderske kommunen opprette en direktelinje for berørte som hadde opplevd noe. Også denne uken fikk kommunen inn et tilfelle. Nå oppbemanner politiet.

ÅPEN LINJE INN TIL KOMMUNEN: Også denne uka holdt en mindre kommune i Trøndelag åpen direktelinje for folk som mener de har en historie å fortelle om den siktede kommuneoverlegen. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

Det er gått én måned siden en mindre trøndersk kommune så seg nødt til å ha folk på vakt for å ta imot bekymringstelefoner fra pasienter til en nå suspendert kommuneoverlege.

Legen har blitt anklaget for å gjøre gynekologiske undersøkelser ut av helt andre plager kvinnelige pasienter kom til ham med. TrønderAvisa har skrevet at den suspenderte legen har gjennomført over dobbelt så mange gynekologiske undersøkelser som sin kvinnelige kollega.

På fredag ettermiddag ble det klart at ytterligere en person har opplevd historier med den nå siktede legen. Totalt 81 personer har nå meldt seg på under én måned, skriver ordføreren i en sms.

Kommuneoverlegen er siktet for å ha misbrukt sin stilling til å oppnå seksuell omgang med pasienter.

Politiet forsterker

Politietterforsker Ellen Mari Burheim skriver i en sms fredag ettermiddag at de får forsterkninger med to nye etterforskere antageligvis i løpet av kommende uke.

– Det er til nå opprettet 43 saker, hvor det foreligger en anmeldelse, og hvor kvinnen har status som fornærmet, skriver hun videre.

– Kommer det flere nye anmeldelser?

MÅ HA FORSTERKNINGER: Etterforskningsleder Ellen Mari Burheim skriver i en sms at hun nå er lovet forsterkninger. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Det foreligger enda ca ti personer på vent, og jeg håper vi har de nye etterforskerne på plass til uka slik at også disse ti kan bli avhørt. Vi må avklare direkte med dem hvilken status de skal ha, om de er fornærmede eller om noen av dem er vitner, skriver Burheim.

Burheim har tidligere fortalt til TV 2 at noen sier har fått behandling på hjemmekontor hos kommuneoverlegen.

Undres over manglende avhør

Legen uttrykker via sin forsvarer, Erlend Hjulstad Nilsen, at det er underlig at en som siktes i en straffesak ikke får komme til orde og besvare de mange anklagene mot ham.

– Vi undres over at den siktede ikke blir innkalt til avhør når det er gått så lang tid, og så mange har kommet med beskyldninger, sier Hjulstad Nilsen.

Som presiserer at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

Politiet har tidligere forklart at de vil samle opp alle historiene, og så gjøre avhøret når de anser seg for ferdige med avhørene av de som anmelder, og har fått status som fornærmede.

MELDTE BEKYMRING: Den pensjonerte gynekologen Ivar Haarstad meldte fra om det han beskriver som totalt uakseptabel underlivsbehandling i 2006. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Bekymringsmelding i 2006

– Jeg fikk vite av to pasienter, uavhengig av hverandre, at denne legen hadde gitt dem underlivsmassasje, forteller nå pensjonert gynekolog Ivar Haarstad.

Det var på sykehuset Levanger i 2006 at daværende avdelingslege Haarstad på gynekologisk avdeling fikk høre noen merkelige og opprørende historier av to pasienter.

– Jeg sendte umiddelbart bekymringsmeldinger til Fylkeslegen, for det disse to kvinnene fortalte om, at de hadde blitt massert i underlivet, er en totalt ukjent metode innafor gynekologi. Og er totalt uakseptabelt!

Haarstad, som har jobbet med faget gynekologi siden 1976, sier han aldri har hørt noe om hva som skjedde med bekymringsmeldingene.

– Tenkte du på et tidspunkt at dette med underlivsmassasje kunne være en metode som kunne ha noe for seg, på en eller annen måte?

– Svaret er nei! Når du gjør en gynekologisk undersøkelse skal du ligge unna klitoris. Det er nesten en naturlov, sier Ivar Haarstad.

Forsvarer Erlend Hjulstad Nilsen understreker at de ikke vil kommentere enkeltsaker så lenge legen ikke er avhørt.