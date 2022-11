Kommunen snur om hjemløse

I natt sov daglig leder Marcos Amano i Stiftelsen Robin Hood Huset på gaten sammen med åtte bostedløse rumenere på under taket på rådhuset i Bergen.

Daglig leder Marcos Amano i Stiftelsen Robin Hood Huset sov ute sammen med de åtte bostedløse på bakken under taket på rådhuset i Bergen. Foto: Privat

– Det var det eneste tørre stedet man fant. Det var kaldt. Det var voldsomt mye vind. Det var mye regn. Du kan tenke deg hvordan det er å sove på gaten i Bergen når regnet hagler ned og vinden blåser.

Han valgte å sove med de som ikke hadde noe sted å bo, for å være en støtte for dem som ikke lenger kunne sove hos Kirkens bymisjon og ikke fikk noe tilbud fa NAV. Amano understreket at det haster å finne overnattingstilbud for vinteren.

Ber om en løsning snarest

– De er nødt til å finne en løsning, og de må finne en løsning nå! Om det betyr å ta i bruk kirkerom, gymsaler, eller rådhuskantinen. Man trenger en umiddelbar kriseløsning til kommunen klarer å få på plass en varig løsning.

SØKTE LY: Under taket på rådhuset, fant bostedløse noe ly for regn og vind da de ikke fikk hjelp fra NAV. Foto: Marcos Amano

Avtroppende sosialbyråd, Katrie Nødtvedt (MDG), sa først til TV 2 at kommunen mangler både egnet sted og kvalifisert personnel.

– Vi kjenner ikke til lokaler som er klare til å tas i bruk til å opprette et nytt overnattingstilbud, og har heller ikke bemanning tilgjengelig, så det er ikke bare penger det står på.

Stengte etter måneder med uvisse

Kirkens bymisjon har tilbudt bostedløse et akuttovernattingstilbud med køyesenger i en sovesal med 32 senger siden 2013. Avdelingsleder for migrasjon, Kristine Moskvil Thorsen, sier deres tilbud som kostet 5 millioner med en hvilende nattevakt ikke var godt nok. Derfor stengte de 1. november.

– Vi måtte legge ned fordi vi mente tilbudet ikke var tilstrekkelig. Det vil koste mye mer å drive forsvarlig.

KIRKENS BYMISJON: Avdelingsleder for migrasjon, Kristine Moskvil Thorsen. Foto: Torstein Ihle / Kirkens Bymisjon

Hun anslår at 10 millioner vil være tilstrekkelig for et forsvarlig overnattingstilbud.

– Jeg ser for meg at det beste ville være et samarbeid med staten, Bergen kommune og en frivillig organisasjon som kan drifte.

Med lokaler fra kommunen, og oppdrag fra staten, vil Kirkens bymisjon være villig til å opprette et forsvarlig akuttovernattingstilbud.

– Ikke verdig

Leieavtalen med Nedre Korskirkealmenning gikk ut i mai. Amano mener Bergen kommune hadde god tid til å finne en løsning innen den varslede stengingen 1. november. De som i natt sov ute, hadde ifølge Amano fulgt kommunens anbefaling om å søke NAV, men fikk beskjed om at NAV ikke kunne hjelpe dem.

– Jeg tenker man vil skjønne ganske greit at dette ikke er en løsning som er verdig en by som Bergen.

Flere har uttrykt sin støtte og ville sove sammen med rumerne. En av dem er Tommy Sharif, kjent som dekkselger og realitykjendis. Han mener det ikke er verdig "verdens rikeste land" og at samfunnet trekker i feil retning når vi ikke tilbyr seng til hjemløse. På sin Facebookside skrev han:

– Jeg flytter ut på gata i Bergen sentrum nå i natt mens andre flytter til Sveits!

Akuttløsning før ny natt

Så, like før kveldsmørket kommer, snur kommunen.

Klokken 16.28 kommer meldingen om at de oppretter et akuttovernattingstilbud i Fyllingsdalen. Der tar de i bruk en erstatningsskole for å huse fattige tilreisende som mistet sitt overnattingstilbud hos Kirkens bymisjon 1. november.

SNUR: Avtroppende sosialbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) lar fattige tilreisende fra EØS sove på erstatningskole. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Det var hjerteskjærende å se at kommunens nødløsning likevel førte til at mennesker måtte sove ute natt til i dag. Ingen skal måtte sove ute i Bergen.

Nødtvedt er avtroppende byråd for kultur, sosial og inkludering og ber organisasjoner som ønsker å overta ansvaret for overnattingstilbudet melde sin interesse. Hun sier videre at de i løpet av noen dager vil ha en løsning på mellomlang sikt på Enkers aldershjem.