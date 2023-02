Kommunedirektør fyrer løs mot egen arbeidsgiver etter overgrepssak

På Frosta i Trøndelag er mange av de 2600 innbyggerne fortvilte og rasende, etter å ha levd side om side med en overgrepssak som har vokst seg stor i omfang og oppmerksomhet de siste ni månedene.

Fyrer løs

Innbyggerne er sinte på Arne Bye – den betrodde kommuneoverlegen – som nå er suspendert fra sin stilling, og siktet for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang.

Bye har ikke erkjent straffskyld etter siktelsen. Han har også sagt seg uenig i suspensjonen fra Statens helsetilsyn.

Derfor identifiserer TV 2 den siktede: Arne Bye har hatt en betrodd stilling som kommuneoverlege i Frosta kommune i en årrekke. Den alvorlige siktelsen omhandler forhold som skal ha skjedd i kraft av hans stilling. Det er på generelt grunnlag et overmaktsforhold mellom lege og pasient, og derfor stilles det særlige krav til hvordan man skjøtter en slik rolle. Bye har, som følge av varslene mot ham, mistet jobben og fått legeautorisasjonen sin suspendert av Helsetilsynet. Etterforskningen er på et tidlig stadium, men TV 2 vurderer at sakens omfang og alvorlighetsgrad likevel tilsier at offentligheten har krav på å få vite hvem Bye er.

Innbyggerne er også sinte på sin egen kommune.

– Ja, jeg opplever nok det. Og det med rette.

Det sier kommunedirektør Endre Skjervø i et intervju med TV 2.

Her fyrer han løs mot både Statens helsetilsyn, Statsforvalteren i Trøndelag, og også mot sin egen arbeidsgiver, Frosta kommune, hvor han har vært ansatt de siste to årene.

Se tilsvaret fra Helsetilsynet og advokaten til Arne Bye nederst i saken!

Varslet i 2006

Kommunedirektøren beskylder instansene for systemsvikt, og for å ha vært for slappe i håndteringen av de første varslene mot kommuneoverlegen, som også har vært fastlege for omlag 1700 pasienter.

De første varslene kom allerede i 2006.

SIKTET: Tidligere kommuneoverlege Arne Bye. Foto: Stein Roar Leite / TV 2 (arkiv)

Allerede da ble flere i kommuneledelsen gjort oppmerksomme på de alvorlige varslene om praksisen til Arne Bye.

– Frosta kommune burde ha stoppet dette tidligere, sier Skjervø.

Men Arne Bye fikk holde på i 16 år til.

– Etter mitt skjønn er det grunn til å ta betydelig selvkritikk fra kommunen sin side, for ikke å ha fulgt opp klagene, sier Skjervø.

«Klitorismassasje»

9. mai i fjor mottok han et brev fra Statsforvalteren i Trøndelag, hvor han ble opplyst om at det var åpnet tilsynssak mot Arne Bye.

Tilsynssaker er saker som Statsforvalteren og eventuelt Statens helsetilsyn behandler på grunnlag av klager fra pasienter, pårørende og andre, som handler om mulig svikt i helse- og omsorgstjenester.

KRITISERER EGEN KOMMUNE: Kommunedirektør i Frosta kommune, Endre Skjervø, mener det er behov for et initiativ fra regjeringshold om en offentlig gransking av overgrepssaken mot kommuneoverlege Arne Bye. Foto: Frank Lervik / TV 2

Bakgrunnen for tilsynssaken mot Arne Bye var en klage fra en pasient. Klagen handlet om seksualisert språk, og om krenkende oppførsel i en behandlingssituasjon.

Et fellestrekk for kvinnene som har varslet, er at de oppfattet at legen utførte «klitorismassasje» på dem under behandling.

Arne Bye har på sin side forklart den uortodokse metoden som nødvendig i medisinsk øyemed.

68 anmeldelser

I august 2022 kom siktelsen mot Bye.

I tiden etterpå har flere og flere kvinner tatt kontakt med politiet og kommunens kontakttelefon, for å fortelle om sine opplevelser med fastlegen sin.

Politiet har beslaglagt tusenvis av timer med film hos legen, og det er satt av en egen gruppe som skal gå gjennom materialet.

– Det vil ta flere måneder å gå gjennom alt, sier etterforskningsleder Ellen Mari Burheim til TV 2.

Politiet i Trøndelag har til nå fått inn 68 anmeldelser fra tidligere pasienter. De har også fått henvendelser om legen fra 130 personer.

Ingenting ble gjort

Vi skal tilbake til 2007. Året etter de første varslene fikk Arne Bye en advarsel fra Statens helsetilsyn.

– Og der stopper det, sier Skjervø.

– Det ser ikke ut som at vi har gjort noe i etterkant for å følge opp og forsikre oss om at det ikke gjentar seg.

Statens helsetilsyn er overordnet tilsynsmyndighet for sosiale tjenester i NAV, barnevernet og helse- og omsorgstjenester.

– De valgte å ikke gjøre noe

Kommunedirektør Skjervø mener det nå er behov for et initiativ fra regjeringshold om en offentlig gransking.

– Både for å se saken i et større perspektiv, og fordi man allerede i 2006 fikk de første varslene om at det var noe galt.

– Frosta kommune, Statsforvalteren i Trøndelag og Statens helsetilsyn valgte jo å ikke gjøre noe med varslene, sier Skjervø.

– Én person har skylden

Antallet henvendelser fra fortvilte innbyggere på Frosta har økt voldsomt den siste tiden.

Så mye at kommunen har sett seg nødt til å øke bemanningen på legekontoret. Det koster – og kommunedirektøren er tydelig på hvem han mener har ansvaret.

– Det er én person som er skyld i det uføret som Frosta kommune står i nå, også de økonomiske konsekvensene kommunen må bale med i mange år framover.

– Det er Arne Bye som må bære det ansvaret, sier han.

Han beskriver en tilstand av sjokk og vantro i den lille Trøndelags-kommunen, der ingen riktig vet når ballen vil slutte å rulle.

– Man tenker og tror jo at alt er kommet fram. Så går det noen dager og uker – og så kommer det enda mer. Det tar jo ingen slutt, sier kommunedirektøren.

TV 2 har forelagt kommunedirektør Endre Skjervø sin kommentar for Arne Byes forsvarer Erlend Hjulstad Nilsen.

– Skjervø sier at det er Arne Bye som er skyld i det uføret som Frosta kommune står i nå, også de økonomiske konsekvensene. Hvordan stiller din klient seg til dette utsagnet?

– Utsagnet får stå for Skjærvøs regning. Ellers ingen kommentar, skriver forsvareren i en epost.

Statens helsetilsyn ved avdelingsdirektør Anne Myhr skriver følgende i sitt tilsvar til saken:

– Endre Skjervø kritiserer blant annet Helsetilsynet for ikke å ha fulgt opp saken med Arne Bye. Det kom inn bekymringsmeldinger i 2006, og i 2007 fikk han en advarsel fra dere. På hvilken måte så dere til at Bye endret atferd i sin praksis?

– Legen fikk en advarsel i 2007. Formålet med reaksjonen advarsel var (den er nå opphevet) å reagere på alvorlige overtredelser, bidra til å forhindre fremtidige lignende pliktbrudd og sikre kvalitet i og tillit til helsetjenesten. Generelt har helsepersonell vurdert advarsel som er streng reaksjon, og det ble lagt til grunn at helsepersonell som fikk advarsel ville innrette seg etter advarselen. Dersom vedkommende ikke gjorde det, kunne tilsynet tilbakekalle autorisasjonen. Det forutsatte imidlertid at det kom nye klager eller annen informasjon som indikerte at vedkommende ikke hadde korrigert sin praksis.

Vi informerte også Frosta kommune, ved rådmannen, i eget brev av 5. mars 2007 om at Bye hadde fått en advarsel om uforsvarlig virksomhet slik at kommunen kunne være oppmerksom og aktsom i forhold til problemstillingen, skriver Myhr i en epost.

– Burde Helsetilsynet ha reagert på en annen, og sterkere, måte?

– Å vurdere avgjørelser i tilsynssaker i ettertid er krevende og vil fort preges av ny informasjon som har kommet etter vurderingene og avgjørelsen i saken. Det meste av den informasjonen som nå er kommet frem, var ikke kjent for tilsynet da saken ble behandlet i 2007. Samtidig har samfunnsutviklingen de siste 10-20 årene gått ytterligere i retning av en nulltoleranse når det gjelder vold og seksualiserte krenkelser. Statens helsetilsyn har nylig gjennomgått alle tilsynssaker over en tiårsperiode som omhandler grenseoverskridende seksuelle handlinger. Vi ser læringspunkter og områder som kan forbedres, og arbeidet med å følge opp disse områdene er påbegynt og praksis endres.

– Skjervø sier det vitner om en «betydelig systemsvikt», når myndighetene som er satt til å kontrollere leger , ikke følger opp. Vil dere si dere enige i dette?

– Det er helsepersonellet selv som er ansvarlig for de tjenestene vedkommende yter og de handlingene de gjør. Så er regelverk og tilsyn under stadig utvikling. De senere årene har arbeidsgivers/virksomhetens ansvar for å sikre forsvarlige tjenester i form av å følge opp og tilrettelegge for helsepersonell blitt tydeliggjort, og tilsynets reaksjonsmuligheter blitt endret. Tilsynet har med dagens regelverk større mulighet til å følge opp helsepersonell som ikke har etterlevd de forventede normer og regler. Det er kommet en ny bestemmelse om faglig pålegg og føringer om at begrensninger av autorisasjon skal brukes i større grad.

– Kommunedirektøren mener det bør settes i gang en full granskning av saken, er dette noe dere støtter?

– Vi utfører tilsyn innenfor våre ansvarsområder, og har ingen kommentarer til det, avslutter avdelingsdirektør Anne Myhr.