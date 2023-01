Kommunedirektør fikk avskjedsfester for 300.000 kroner

Arendal kommunes toppsjef ble hedret med to avskjedsmiddager til nesten 300.000 kroner på fellesskapets regning.

FESTMIDDAG: Da toppsjefen i Arendal kommune skulle slutte i jobben, ble han feiret med to store middager i Arendal gamle rådhus. Arkivfoto: Øystein Søbye / NN / Samfoto

Harald Danielsen ble takket av med et brak, da han slutten i jobben som kommunedirektør i Arendal i midten av desember.

Først til bords med 55 gjester i Arendal gamle rådhus den 13. desember. Deretter under en ny middag med 80 gjester to dager senere.

Prislappen på avskjedsmiddagene endte på henholdsvis 97.000 og 193.000 kroner – begge betalt av kommunen.

Det viser dokumenter Agderposten har fått innsyn i.

«Vaklende» budsjett

Da Harald Danielsen la frem forslag til kommunebudsjett for 2023, beskrev han det som «vaklende».

– Jeg kaller det et budsjett på leirføtter. Det er mer preget av risiko enn kutt og er veldig uforutsigbart på grunn av usikkerhet knyttet til inntekter og utgifter, sa Danielsen til NRK 3. november.

Halvannen måned senere brukte kommunen likevel 290.000 kroner på to festkvelder for å takke Danielsen av.

Ved den første festen ble det servert fireretters middag, samt innleid underholdning og foredragsholder, skriver Agderposten.

Under middagen 15. desember ble det servert en treretters middag og leid inn tre artister og en tekniker. I tillegg ble to av Danielsens barn flydd inn fra Irland.

Fakturaen på kjøkkentjenesten var den største utgiftsposten under avskjedsfesten, og endte på 135.000 kroner. Av disse pengene ble 10.000 kroner brukt på sjokolade og blomster, skriver Agderposten.

– Særdeles umusikalsk

Da Danielsen gikk av med pensjon ved nyttår, var det etter 23 år i jobben. Dermed er han blant de kommunale toppsjefene i Norge som har sittet lengst.

Som takk fikk han blant annet et kunstverk i gave til en verdi av 24.950 kroner, skriver Agderposten.

– Dette burde ikke vært mulig. Man kan jo lure på om det har vært voksne på jobb, sier Grete Wold.

Hun er kommunalpolitisk talsperson for SV på Stortinget, og reagerer kraftig på pengebruken under avskjedsfestene.

– Vi er inne i en dyrtid, som betyr stramme budsjetter for stat, kommune og folk flest. Det oppfordres til nøysomhet, så at Arendal kommune da slår såpass på stortromma, er særdeles umusikalsk, sier Wold.

REAGERER: SVs Grete Wold ønsker vil at Arendal kommune skal se over rutiner og retningslinjer for avskjedsfester i kommunen. Foto: Martin Leigland / TV 2

Krever oppvask

Selv om Wold ikke vil spekulere i akkurat hva de 300.000 kan gå utover i kommunen, mener hun pengene burde blitt brukt på tjenester som kommer folk flest til gode.

– I tillegg utfordrer dette tilliten til de ansatte og politikerne i kommunen. De får en alvorlig ripe i lakken hos befolkningen, sier Wold.

Hun forventer at de ansvarlige bak avskjedsfestene ser over rutiner og retningslinjer for hvordan ansatte og ledere takkes av.

– Alle ansatte skal selvfølgelig takkes av, men man kan ikke legge på flere nuller slik det er gjort her.

Forsvarer avskjedsmarkeringene

Terje Eikin (KrF), varaordfører i Arendal kommune, tar kritikken med knusende ro.

– Vi har takket av en kommunedirektør som har jobbet lenge hos oss, og som har betydd enormt for utviklingen av Arendal kommune og for hele regionen, sier Eikin til TV 2, som svarer på vegne av Arendal kommune.

– Forstår du at folk reagerer, når dette er offentlige penger?

STØTTER: Terje Eikin fra KrF er varaordfører i Arendal kommune. Han mener kommunedirektøren har gjort en utmerket jobb, og sier det var riktig å markere avskjeden på en ordentlig måte. Foto: Arendal kommune

– Jeg tror mange setter pris på at vi takket av en kommunaldirektør som har gjort en stor jobb for kommunen, på en ordentlig måte. Men jeg kan forstå at folk reagerer når de hører den totale summen, og ikke setter seg inn i hva pengene er blitt brukt til, sier varaordføreren.

Festmiddagen for 80 personer ble avholdt på Arendal gamle rådhus. Varaordfører sier at viktige nøkkelpersoner fra kommunen og fra kommunenes interesseorganisasjon var blant de inviterte.

– Det var en treretters middag med moderat mengde alkohol, sier Eikin.

– Kommunen spanderte flybilletter til to av kommunedirektørens barn for å delta på middagen. Hvorfor var det viktig?

– Det var et ønske fra vår side. Vi ville at barna skulle forstå den store innsatsen faren har lagt ned for vår kommune, og hvor betydningsfull hans bidrag har vært, sier varaordføreren til TV 2.

TAKKET AV: Harald Danielsen gikk nylig av som kommunedirektør i Arendal. Avskjedsfestene har fått stor oppmerksomhet i ettertid. Foto: Skjermbilde

Den avgåtte kommunedirektøren selv, Harald Danielsen, sier han satte stor pris på markeringen, og er takknemlig for avslutningen. Mer ønsker han ikke å si om saken.

Tar ikke selvkritikk

– Hvordan kan dere signalisere et svært stramt kommunebudsjett for 2023, samtidig som dere arrangerer avskjedsfester til 300.000 kroner?

– Vi står inne for den festen som ble arrangert, sier varaordfører Eikin.

– Dere tar ikke selvkritikk på pengebruken?

– Nei, tar vi ikke selvkritikk.

Eikin åpner for å vurdere rutinene for hvordan fremtidige avskjedsfester blir arrangert.

– Det er alltid viktig og bra å ha gode rutiner på ting.

Inger Hegna overtok jobben som kommunedirektør i Arendal kommune 1. januar 2023.

– Var det en velkomstfest for den nye kommunedirektøren?

– Nei, vi pleier ikke å ha velkomstfester, bare avskjedsfester, sier Eikin.