Kommer til Norge for å kjøle seg ned

Mens deler av Europa preges av ekstremvarme og tørke, er Norge i ferd med å bli et reisemål for de som vil vekk fra varmen. Men klimakonsekvensene er tydelige også hos oss, understreker klima- og miljøministeren.

– ­Europa er det kontinentet som varmes opp raskest, mye raskere enn de andre kontinentene, sier klimaminister Espen Barth Eide i TV 2-programmet Norske tilstander.

Han er bekymret for at den kommende sommeren kan bli den mest dramatiske i manns minne.

Han forklarer at verden nå er på vei inn i en periode med værfenomenet El Niño.

De siste årene har et annet værfenomen, La Niña, fungert som en midlertidig demper på den globale oppvarmingen. Nå vil trolig El Niño bidra til at verden blir varmere igjen.

FRANKRIKE: Tørke har gjort at vannstanden har sunket betraktelig i de franske alpene. Foto: JOEL SAGET/AFP

Kan bli ubeboelig

I forrige uke konkluderte en FN-rapport med at den globale oppvarmingen trolig midlertidig vil passere grensen på 1,5 grader i løpet av de neste fem årene.

– Det er ikke sånn at det skjer noe akkurat på 1,5 grader, men det er i området etter 1,5 at det begynner å bli ordentlig alvorlig. Går man litt høyere opp, vil deler av kloden rett og slett bli ubeboelig, sier Eide.

Han er klar på at vi må forberede oss på endringene som kommer på kortere og lengre sikt.

For Norges del vil det bety mer regn.



Vått og fuktig i Norge

– Vi vet med betydelig sikkerhet at Norge kommer til å bli våtere, sier ministeren. Han beskriver konsekvensene slik:

– Styrtregn med overvannshåndtering, flom, erosjon, ras og alt som kan utløses av altfor store mengder vann. Så det kan bli varmt og ganske fuktig, det vi ser frem til. Vi vil også få større perioder med tørke.

Klimaendringene er allerede synlige når det kommer til matproduksjonen her til lands, understreker Eide:

– Lofottorsken er ikke lenger i Lofoten, den har passert Vesterålen og er på vei mot Finnmark.

LOFOTEN: Røst er et værhardt øysamfunn ytterst i Lofoten. Foto: Frode Hoff / TV 2

Han beskriver også hvordan reinen på Finnmarksvidda har vanskeligheter med å finne mat. Fordi det er blitt varmere, smelter snøen før den fryser til is, noe som gjør at reinen ikke kommer gjennom den for å spise.

– Det som pleide å være tørr, kald snø som den har spist seg gjennom i uminnelige tider, er nå i ferd med å bli et isdekke, forklarer Eide.

– Så vi ser effektene også i Norge, og dette er faktisk aller sterkest jo lenger mot nord du kommer, understreker han.

VANSKELIG: Reinen på Finnmarksvidda har vanskeligheter med å finne mat enkelte steder. Foto: Frank Lervik / TV 2

Flere klimaturister

Klimaendringene til tross, Norges behagelige temperaturer gjør landet til et attraktivt reisemål for mennesker fra andre deler av verden.

Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge, forteller at de ser endringer i reisemønsteret.

– Vi ser allerede nå at det kommer klimaturister til Norge for å kjøle seg ned, sier Haugli og fortsetter:

KLIMATURISTER: Norge vil få flere turister fra ekstremt varme land som ønsker seg regn og tåke. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Det er besøkende fra land hvor det er blitt veldig, veldig varmt, som kommer til Norge fordi det er kaldt og mye tåke her.

Disse turistene ønsker seg en annen opplevelse enn nordmenn på norgesferie, forklarer han:

– Folk fra Midtøsten, for eksempel Dubai, drar gjerne ikke til Sørlandet og Østlandet for å få sol og varme. De vil ha skodde, regn og kaldere vær.

– Vi så noen eksempler på det i fjor, det var noen som var superbegeistret for å kunne sette opp telt i regnværet. De syntes det var helt fantastisk, forteller Haugli.

Norge har et ansvar

Han tror det vil komme flere klimaturister i tiden fremover.

– Det er sannsynlig at det vil komme mer av denne typen turisme til Norge. Det er bra fordi reiselivsnæringen jo er avhengig av at det kommer folk på ulike tider på året, at ikke alle kommer de samme månedene.

– Er Norge forberedt på å ta imot enda flere turister?

– Ja i det store, så er vi nok det, men belastningen på enkelte steder er for stor, sier Haugli og legger vekt på at det blir viktig å få vist frem hele landet vårt.

VÅTERE: Norge vil bli enda våtere i fremtiden, sier klimaminister Espen Barth Eide. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han understreker at bakteppet for dette er alvorlig og at reiselivsnæringen har et ansvar for å bidra til å redusere klimautslippene.

Han får støtte fra klimaminister Espen Barth Eide:

– Det er veldig hyggelig at folk vil komme til oss, jeg skjønner jo grunnene til at flere vil det. Da må vi også være opptatt av fotavtrykket i forhold til natur og klima, sier han og fortsetter:

– Og så skal vi huske på at vi har en en naturkrise i tillegg til en klimakrise. Det er viktig å se på det som går på å hindre nedbygging av natur, ta vare på biodiversitet og så videre.

VENTER FLERE: Norge er et attraktivt reisemål av flere grunner. Foto: Arne Rovick /TV 2

Han understreker at det også ligger muligheter for norsk næringsliv i utviklingen av en grønnere turisme.

– Denne krisen må vi jo løse. Vi har ikke noe alternativ, men det å løse den gir også noen nye åpninger som kan være spennende å være en del av, avslutter klimaministeren.

