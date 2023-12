Kommer med oppfordring: – Man kan bli lurt

Flere steder i landet har det vært godt under 30 blå de siste dagene. Men det er håp om mildere tider.

Vi er mange som har kjent på den bitende kulden den siste tiden.

– Grunnen er blant annet kald luft fra Arktis, sier vakthavende meteorolog, Marek Ratajczak.

Så langt er det Innlandet som har fått merke kuldegradene mest. Kaldest var Tynset med -33,1 grader natt til mandag. Natt til søndag var det enda kaldere med minus 32,7 grader på Folldal og Tynset.

Røros har også fått kjenne på vinterkulden med godt under minus 30 grader.

– Kulda vil fortsette å bite seg fast resten av uka i dette området, sier Ratajczak.

Kaldeste november siden 2010



Hovedstaden har også fått kjenne på de bitende minusgradene de siste dagene. Også her vil det holde seg kaldt i dagene fremover.

– Det kan fortsatt bli helt ned mot minus 20 grader på natten, ifølge vakthavende i StormGeo, Ingrid Lundhaug.



Gjennomsnittstemperaturen for hele landet i november var 3,5 grader lavere enn normalt, ifølge månedsrapporten fra Meteorologisk institutt.



På Sørlandet og i Rogaland, samt kyststrekningene nordover er situasjonen en annen, her forventes det at temperaturen kan gå over til plussgrader fra onsdag.

– Man kan bli lurt

Skal du ut å kjøre bil, kommer Statens vegvesen med en oppfordring:

– Kjør pent, solen er tilbake til tross for kulden flere steder i Viken, dette kan få isen og snøen på veiene til å smelte, sier trafikkoperatør, Annie Serup.

Hun legger til at det kan bli veldig glatt i skyggepartiene.

– Spesielt langs, bekker, broer og vann er utsatt. Det er lett å la seg lure når solen tørker opp is og snø på veiene, men det er partier på veiene som kan være veldig glatte, fortsetter Serup.



MINUSGRADER: Kald start på desember, men det er håp. Foto: Arne Rovick /TV 2

Håp om mildere dager

I hovedstaden er det ventet at det snur nærmere helgen. Fra torsdag er det utsikter til temperaturer på noen få minusgrader, og på fredag kan det til og med bli en liten plussgrad.

I Innlandet derimot vil det fortsatt forbli kaldt, men gradestokken vil fra fredag i det minste krabbe oppover til over minus 20 grader på natten.

Oppfordringen fra vakthavende meteorolog, Marek Ratajczak, er:

– Kle deg godt.