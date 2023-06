Kommer med nye innrømmelser om egen rolle

Torsdag besluttet Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker å gjenåpne Baneheia-saken til ugunst for Jan Helge Andersen (42).

I en 24 sider lang redegjørelse argumenterer de for hvorfor de mener det er grunn til å anta at 42-åringen var alene om drapene og voldtektene av to små jenter i Baneheia i år 2000.

«DNA-beviset er et tungtveiende bevis i straffesaken, som sett i sammenheng med øvrige bevis, gjør at kommisjonen finner at det er sannsynlighetsovervekt for at Andersen er skyldig i det aktuelle forhold», skriver en enstemmig kommisjon.

Selv mener Andersen at han gjennomførte ugjerningene sammen med frikjente Viggo Kristiansen (44).

26. april i år sendte hans forsvarer, advokat Svein Holden, et brev til kommisjonen der han argumenterer for hvorfor de mener påtalemyndigheten tar feil.

FORSVAR: Advokat Svein Holden representerer Jan Helge Andersen i Baneheia-saken. Foto: Frode Sunde / TV 2

Nye innrømmelser

Både i avhør og i intervjuer har Andersen hardnakket hevdet at han ikke forgrep seg på begge ofrene.

Dette rimer dårlig med de tekniske bevisene i saken.

Den nye etterforskningen av saken har avdekket en rekke nye DNA-funn på begge ofrene, noe som er et viktig premiss for at saken nå er snudd på hodet.



I Holdens brev til Gjenopptakelseskommisjonen vedgår han for første gang at det virker usannsynlig at Andersen ikke forgrep seg på begge ofrene:

«Vi erkjenner at de nye DNA-undersøkelsene gir grunnlag for å konstatere at forklaringene til Andersen om hvilke seksuelle overgrep han har utført neppe er riktig», skriver advokaten.



Samtidig er han opptatt av å presisere at Andersen allerede i 2002 ble dømt for overgrep mot begge, og at spørsmålet retten nå kan måtte komme til å behandle er om han drepte det eldste offeret eller ikke.

SIKTET: Jan Helge Andersen er formelt siktet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen i mai 2000. Her etter et avhør i juni 2021. Foto: Frode Sunde / TV 2

Opptatt av 15 minutter

I brevet tar Holden for seg tidspunktene for når han mener drapene må ha skjedd.



Han mener det må legges til grunn at Andersen traff ofrene etter klokken 18.50, men før rundt klokken 19, den 19. mai i 2000.

Videre mener Holden at Andersen trolig dro hjem til Kristiansen klokken 19.25.

Slik advokaten ser det, innebærer dette at handlingene på åstedet «må ha blitt utført over et tidsrom på anslagsvis +/- 15 minutter».

ÅSTED: De to små jentene bli voldtatt og drept i bymarka Baneheia i Kristiansand. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Dette mener han fører med seg to viktige konsekvenser. I brevet trekker han frem følgende:

Hypotesen om to gjerningspersoner styrkes dersom oppholdet på åstedet er såpass kort. Handlingene som utføres etter drapene går naturligvis raskere dersom det er flere gjerningspersoner, skriver han. Dersom man legger tidsangivelsene til grunn, mener Holden dette betyr at Kristiansens mye omtalte mobiltelefon kan ha befunnet seg innen dekningsområdet til basestasjonen EG_A i tidsrommene da det var inngående og utgående mobiltrafikk.

– Ville ikke tatt risikoen

Påtalemyndighetens nye etterforskning av Baneheia-saken har gjort at de mener det mest sannsynlige er at Kristiansen ikke var på åstedet, slik Andersen forklarer.

Holden er opptatt av å trekke frem et moment han mener statsadvokatene i Oslo ikke omtaler i sin innstilling til kommisjonen.

Han mener at hvis Kristiansen ikke var på åstedet, så betyr det at Andersen ikke har kontroll på Kristiansens bevegelser i tidsrommet mellom 18.00 og 19.25.

BADEBRYGGE: På denne brygga ble ofrene sist sett. Foto: Terje Frøyland / TV 2

«Til tross for Andersens visshet om dette, velger han altså likevel uriktig å anklage Kristiansen og ta sjansen på at Kristiansen ikke hadde møtt, eller blitt observert, av andre mennesker i tidsrommet da ugjerningene fant sted. Andersen må også bevisst ha tatt risikoen for at Kristiansen ikke hadde lagt igjen elektroniske spor eller andre bevismidler, som ville utelukke han som gjerningsperson», skriver Holden.



Han fortsetter:

«Etter min oppfatning er det god grunn til å stille spørsmål ved om det er realistisk at Andersen ville tatt en slik sjanse i avhør.»

– Vil ikke forhåndsprosedere

I en e-post til TV 2 skriver Holden at han ikke ønsker å utdype merknadene til kommisjonen, utover det han har skrevet i brevet.

Statsadvokaten som står i spissen for etterforskningsledelsen i saken, Johan Øverberg, ønsker ikke å uttale seg om det forsvareren trekker frem.

– Statsadvokaten vil ikke bidra til forhåndsprosedyre rundt sakens beviser og har derfor ikke ytterligere kommentarer til Holdens merknader til kommisjonen, sier han.

ORDKNAPP: Statsadvokat Johan Øverberg ønsker ikke å uttale seg om advokat Holdens merknader. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Avvises av Meling

Kristiansens advokat, Brynjar Meling, sier til TV 2 at hans klient forholder seg til at han er frifunnet.

– Riksadvokaten var allerede på sin pressekonferanse klar på at dette ikke var snakk om en frifinnelse som grunnet i manglende bevis, men fordi resultatet av den nye etterforskningen pekte i en annen retning – altså at han ikke var med på ugjerningene, sier advokaten.

ADVOKAT: Brynjar Meling ivaretar Viggo Kristiansens rettigheter i saken. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Meling sier han «ikke ønsker å gå inn i en diskusjon med Holden om forhåndsprosedering».

– Men jeg registrerer at han peker på en frifunnet mann som en alternativ gjerningsmann, og vi vil følge nøye med på hvordan dette blir håndtert senere, sier han.

Videre avviser han Holdens anførsler om at det ville innebære en risiko for Andersen å påstå at Kristiansen var med på ugjerningene, gitt at han dermed ikke hadde kontroll på den tidligere kameratens bevegelser.

– Alt dette har blitt vurdert av Gjenopptakelseskommisjonen, Riksadvokaten og Borgarting lagmannsrett. Men han får føre de argumentene han kan når saken kommer til retten, så blir det opp til retten å sørge for at Viggo Kristiansens uskyld blir ivaretatt på en god måte.