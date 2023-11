Kommer med klart kafferåd: – Kan spare mye penger

Det sorte gullet er noe mange nordmenn drikker hver eneste dag. Norge er helt i verdenstoppen når det kommer til kaffedrikking.

Om høsten frister kaffebarene med andre kaffevarianter enn de gjør ellers i året.

Men prisveksten har også gjort kaffen dyrere.

DET SORTE GULL: Nordmenn er i verdenstoppen når det kommer til kaffedrikking. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Landssjef i Espresso House Norge, May Britt Østby, forteller til TV 2 at deres standard islatte har økt med fem norske kroner i løpet av det siste året.

– Vi justerer prisene våre fortløpende for å ta hensyn til kostnader og inflasjon, forteller Østby.

Det har ført til at flere blir inspirert til å lage mer avansert kaffe hjemme.

Oda Rikheim har over 220.000 følgere på TikTok. Der deler hun sine oppskrifter på de virale kaffetrendene. TV 2 møter henne hjemme hvor hun lager sin daglige iskaffe på TikTok.

– Hvordan smakte den?

– Himmelsk. Hvis ikke det høres cocky ut, så synes jeg det er den beste iskaffen i hele verden.

Startet på TikTok

Rikheim ble inspirert av amerikanske Tiktokere og la ut sin første video av at hun selv lagde iskaffe under pandemien. Dagen etter våknet hun opp til at videoen hadde fått over 300.000 visninger på den populære plattformen.

POPULÆR TREND: Det er flere som prøver å lage sin favoritt-iskaffe hjemme. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Åpenbart var det noe folk likte, så da fortsatte jeg med å lage iskaffe-videoer.

Etter hvert har hun utviklet sin egen «signatur»-oppskrift.

– Hver gang jeg legger ut video, så spør folk om oppskrift. Og når jeg legger ut oppskrift, så blir det tusenvis av screenshots av den.

Lager iskaffe hver dag

Den daglige dosen av den søte kaffen er høyst nødvendig for kaffeinfluenseren, og hun lager oppskriften sin hver dag.

– Hvis ikke jeg har glemt å kjøpe ingredienser, da er det kaos. Da er dagen ødelagt.

MYE TILBEHØR: Oda Rikheim har alt man trenger for å lage en god kaffe hjemme. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Hun anbefaler folk å lage mer iskaffe hjemme for å spare penger.

– Om den ikke er bedre, så er den hvert fall like god. Jeg synes det er veldig stas å lage den hjemme.

Billigere

Magne Gundersen er forbrukerøkonom i Sparebank 1. Han er enig i at det lønner seg økonomisk å lage kaffen hjemme.

– Kaffeprisene i 2023 har gått opp og ned, men at det nå er andre matvarer som har hatt større prisvekst enn kaffe. Dette har ført til at det blir enda billigere å lage kaffen hjemme.

– Vi har sett at flere kaffebarer har satt opp prisene på kaffe det siste året. Hva tenker du om det?

SPAREEKSPERT: Magne Gundersen vet hvordan man kan spare noen ekstra kroner i hverdagen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Det var jo tidligere en prisvekst på kaffe. Så de har vært flinke til å sette opp prisen når kaffen ble dyrere, men så har de ikke vært like flinke på å sette ned når kaffen har blitt litt rimeligere igjen.

Hvis du lager kaffen selv hjemme, så er det mye man kan spare.

– Å lage en god kopp kaffe hvor du maler hele bønner av god kvalitet, steamer litt melk og man legger på litt sukker eller sirup man ønsker å ha på, så kommer det på rundt 3,5 til 4 kroner.

Hvis man skal lage en ordentlig god kaffe, så må man gjerne ha litt gode råvarer. Man trenger også en god kaffemaskin, og dette koster en del penger. Men den kan du ha i mange år.

– Så da kan du ha billig kaffe i mange år, sier Gundersen.

Ølutsalg bidrar til kaffeglede

Storo Ølutsalg åpnet sine lokaler i juni 2022 på Storo Storsenter. De har Østlandets største utvalg av en populær sirup som flere bruker i kaffen.

ØKNING: Martine Elseth merker på salget at flere lager avansert kaffe hjemme. Foto: Privat

Martine Elseth er sjef og deleier av Storo Ølutsalg. Hun kan fortelle at salget av sirupen har gått bra siden åpning.

Likevel har det økt betraktelig gjennom høsten.

Klientellet som kjøper mest sirup fra forretningen, er kvinner mellom 16 og 40 år.

De mest populære variantene av sirupen er smakene pumpkin spice og sukkerfri vanilje og karamell, ifølge Elseth.

– Vi selger mest sirup som kan gå til kaffe, og det som trender på TikTok, øker salget.