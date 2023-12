Kommer med klar oppfordring: – Kan redde øynene

– Bruk beskyttelsesbriller! Det er et lite og enkelt tiltak, som kan redde øynene dine hvis det skjer et uhell. Det er viktig å huske på at fyrverkeri er eksplosiver, og selv små mengder er nok til å kunne gi livsvarige skader, sier fungerende avdelingsdirektør Brit Skadberg i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Hun opplyser at beskyttelsesbriller ofte deles ut gratis eller selges billig der du kjøper fyrverkeri.

Brannvernforeningen er også veldig tydelige på at folk må være forsiktige på nyttårsaften.

– Fyrverkerier er eksplosiver og skal behandles med omhu. Den som skyter opp fyrverkeriet bør forberede oppskytingen mens det er lyst, holde seg edru og bruke beskyttelsesbriller. Alle som ser på fyrverkerier må følge avstandsbestemmelsene for fyrverkeriet, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen.

Han minner også på at aldersgrensen er 18 år for salg, kjøp og bruk av fyrverkeri. Selv små stjerneskudd har 12-årsgrense.

– Spør på utsalgsstedet om det er noe du er i tvil om, sier Søtorp.

Flest menn

De siste fem årene har det blitt rapportert om 206 personskader forbindelse med nyttårsfeiringen, ifølge DSB. I snitt 41 hvert år. Personskadene har ulik alvorlighetsgrad og er på fingre, ansikt, hørsel, øyne eller andre kroppsdeler. Det er flest menn som skader seg.

I en tidligere undersøkelse som Respons Analyse gjennomførte på vegne av Fremtind, svarte en av fire nordmenn at de ikke bruker vernebriller under oppskyting av raketter. Overlege og netthinnekirurg ved Oslo universitetssykehus, Pål Andresen, oppfordrer til å vise respekt for fyrverkeriet.

ØYESKADE: Fyrverkeri kan gi skader på øynene. Bildet er fra da TV 2 besøkte overlege Nils Bull ved Haukeland Universitetssykehus før nyttårsfeiringen i 2021. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Til tross for stor innsats på operasjonsstua, ender mange pasienter med livsvarige skader – som redusert syn og i ytterste konsekvens blindhet, sier Andresen.

Myndighetene minner om at det bare er lov til å avfyre fyrverkeri på nyttårsaften, mellom klokken 18 og 02.

– Kommunen kan bestemme lokale begrensninger og forbud for bruk av fyrverkeri i spesielle områder der det kan oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier, påpeker DSB.

Ti bud

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) minner om disse reglene for folk som skal skyte opp fyrverkeri på nyttårsaften: