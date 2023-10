Kommer med klar høstferie-oppfordring

Høstferien er her. Det er en perfekt anledning til å engasjere seg i barnas gaming, mener flere eksperter.

– Pass deg for treet, roper Kristian Nikolai Haagensen mot TV-en.

Foran ham sitter sønnen, Johannes (9) med ratt og pedaler. Han holder farten godt over 200 kilometer i timen mens hans suser gjennom et skogkledd landskap.

– Veier er for amatører, roper han fra stolen.

Det er høstferie i Lier, og pappa Kristian har dermed mer tid til å sette seg ned å spille dataspill med sønnene.

Det trives han godt med.

SPILLGLEDE: Bilspill er blant favorittene til Johannes (9) og Nikolai (12). Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Snakker bedre sammen

– Vi snakker mer samme språk med guttene våre. Når de spør om noe, vet jeg nøyaktig hva de mener, sier Haagensen.

Det blir også lettere å sette grenser, og forstå når sønnene faktisk ikke kan slå av et viktig nettspill.

– Før føltes det ut som vi var på forskjellige planeter, men nå er vi på bølgelengde, fortsetter han.

GOD EFFEKT: Kristian Nikolai Haagensen bruker høstferien på å spille sammen med sønnene. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Nå vil flere eksperter at flere gjør som Haagensen.

– Vi ønsker å utfordre foreldre til å koble seg på barnets spilling, og vise interesse for spillmediet, og digitale ting barnet er opptatt av, sier Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten.

Han mener barn trenger at voksne bryr seg om det de er opptatt av, og at de voksne vet hvordan barna har det når de spiller, og er på nett.

– På den måten kan man være med på å regulere skjermtid, spilleavhengighet, og andre ting som barna kan oppleve som ubehagelige, sier Vik.

OPPFORDRING: Daglig leder i Barnevakten, Leif Gunnar Vestbøstad Vik vil at foreldre skal bli med på gamingen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Han får støtte fra Beate Wold Hygen, seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning.

Hun har doktorgrad i psykologi og har forsket mye på gaming, og barns utvikling.

– Hvis foreldre viser interesse og engasjement, blir det lettere for barna å fortelle foreldrene hva som skjer i gamingen, sier Hygen.

FORSKER: Beate Wold Hygen forsker på barns utvikling, og på gaming. På kontoret har hun mange spillfigurer. Foto: Frank Lervik/ TV 2.

Viktig sosial arena



Ifølge Medietilsynets siste rapport om barns spillvaner, spiller 76 prosent av alle norske 9–18-åringer digitale spill. Blant guttene er andelen hele 92 prosent.

Hygen forklarer at spilling, og spesielt det som foregår på nettet, er en svært viktig sosial arena for mange barn.

For mange er det like viktig å være en del av et spillag, som et fotballag, forklarer seniorforskeren.

VIKTIG: Nesten åtte av ti barn mellom 9 og 18 år spiller digitale spill. Det er en sosial arena for mange. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– I mange spill er det kanskje et helt lag som er avhengig av at ditt barn er med, akkurat som på banen i fotball eller håndball. Det er derfor ikke bra at barnet bare forsvinner fra spillet.

Hygen minner foreldre om en svært viktig ting: Det er ikke mulig å pause et onlinespill.

Hvis man setter seg bare litt inn i hvordan spillene virker, blir det mye lettere å stille krav, sette grenser og unngå konflikter.

– For eksempel tar en runde med «Fortnite» 20 minutter. Hvis man vet det, kan man komme i forkant når man for eksempel skal spise middag, sier forskeren.

Kan oppleve hets

Men det er ikke bare gøye ting som skjer i spillene.

– Barna kan møte mennesker fra hele verden. I spillene kan man oppleve mange fine, men også mindre fine ting, sier Hygen.



Særlig jenter opplever mye trakassering i spill.

– Mange jenter opplever å få grove trusler om voldtekt og drap og annen hets når de spiller, sier Hygen.

Medietilsynets rapport viser at stadig flere jenter faller fra spillingen.

Hygen mener det derfor er veldig viktig at foreldre viser engasjement for spillingen, slik at barnet føler seg trygg på å snakke om slike ting.

– Hvis du er veldig tydelig på at dette er noe du ikke liker, og at barnet må ha spillingen for seg selv, så har du stengt døren. Hvis ditt barn opplever noe som ikke er bra, vil du kanskje ikke få vite om det. Da blir det noe barna må stå i alene, sier seniorforskeren.

God effekt

Senere i oktober lanserer Barnevakten kampanjen «Spilluka». Da er målet å få enda flere foreldre til å sette seg ned å spille sammen med barna.

– Vi vil inspirere foreldrene til å koble seg på barnas spilling. Det er med på å bygge gode relasjoner mellom barn og voksne, og forbygge de negative tingene som skjer, sier Vik.

Men det er ingen grunn til å vente til da. Høstferien er en perfekt tid for å tjuvstarte.

SAMVÆR: Familien Haagensen syns det er gøy å gjøre ting sammen, blant annet gaming. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Med ferie og fritid i høstferien, er det en gyllen anledning sette seg inn i spillingen. Spør hvordan spillet virker, hvem barnet spiller sammen med, hvordan man vinner, sier Vik.

Det samtalen kan passe like fint ved middagsbordet også, mener han.

I Lier merker familien at det er lettere å snakke om vanskelige ting, når pappa engasjerer seg mer for spillingen.

– Hvis guttene er trygge på at vi er inne i deres verden, er det lettere å snakke om det som rører seg, sier Haagensen.

Nikolai (12) er fornøyd med at pappa engasjerer seg.

– Det blir lettere å snakke om det som skjer på skolen, og sånne ting. Det føles veldig bra, sier han.