Søndag 30. april er fristen for å levere skattemeldingen. I skrivende stund har kun 2,4 millioner nordmenn levert den.

Per nå har 1,4 millioner nordmenn ikke engang åpnet meldingen på Skatteetatens nettsider.

Det meste i skattemeldingen er allerede fylt ut, men man må selv gjøre den helt ferdig – og det kan være feil og mangler.

Anbefaler alle å sjekke

Divisjonsdirektør i Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal, anbefaler alle å åpne og sjekke at alt stemmer i egen skattemelding.

Det kan være feil som gjør at du får for mye restskatt, eller for lite tilbake.

ANBEFALER: Marta Johanne Gjengedal håper alle sjekker skatten før fristen. Foto: Skatteetaten

Gjengedal forteller at det er de med restskatt som er flinkest til å sjekke skattemeldingen sin. Likevel er det viktig for alle å sjekke.

– Hvis du ikke sjekker den, kan du risikere å betale for mye skatt, for eksempel hvis du ikke har ført inn et fradrag som du har krav på, sier Gjengedal.



Tidligere år har det pleid å være rundt 500.000 som ikke åpner skattemeldingen sin, og Gjengedal forventer like tall i år.

– De er i hovedsak unge og andre med enkle skatteforhold, enten uten skattepliktig inntekt eller lite behov for å gjøre endringer til skattemeldingen, sier Gjengedal.



Har man sjekket meldingen og ser at man ikke trenger å gjøre noen endringer, trenger man ikke levere den. Da blir den automatisk levert 30. april.

– Redde for å sjekke

Skatteekspert og førsteamanuensis på Handelshøyskolen BI, Eivind Furuseth, synes ikke det er alarmerende at så mange har sjekket skattemeldingen uten å levere den.

– Folk prøver nok å finne riktig informasjon og har planer om å levere før fristen, sier Furuseth.



Selv har han sjekket meldingen uten å levere, men har planer om å levere før fristen.

IKKE ALARMERENDE: Eivind Furuseth synes ikke det er rart at folk sjekker meldingen uten å levere den. Foto: Handelshøyskolen BI

Han reagerer likevel på at 1,4 millioner nordmenn ikke har åpnet meldingen.

– Mange har nok tillit til systemet og at alt stemmer. Andre er nok redde for å sjekke og synes det er vanskelig med skjemaer og tabeller, sier Furuseth.



Dette må man sjekke

I skattemeldingen er det to ting man må sjekke. Det er inntektssiden og kostnadssiden.

På inntektssiden er det lite å rette på for de med kun én arbeidsgiver og inntektskilde, men har man flere bør man dobbeltsjekke.

Har man ikke lagt inn kryptovaluta, forhold i utlandet eller utleie og salg av bolig, må dette legges inn.

Det er på kostnadssiden det er mest å endre for de fleste. Her finnes det mange fradrag man kan ha rett på.

– Det meste skal være rapportert om, men det kan være fradrag man har rett på som ikke ligger inne, sier Furuseth.



Dette kan være reisefradrag mellom hjem og arbeid, foreldrefradrag eller fradrag om man har gitt gaver til veldedige organisasjoner.

Og skal det være noe feil i den leverte skattemeldingen, kan dette få konsekvenser.

Dersom man har betalt for lite skatt, risikerer man å få tilleggsskatt.

– Tilleggsskatten kan være på 20 eller 40 prosent av det man må betale tilbake, det kommer an på hvor alvorlig feilen er, sier Furuseth.