Kommer med klar beskjed etter hjorte-død

To hjortebukker ble mandag kveld funnet døde. Viltnemda mener dødsfallet kunne vært unngått.

DØDE: To hjortebukker ble mandag funnet døde i Skien, innviklet i tau. Foto: Privat

Mandag kveld tok politiet kontakt med Viltnemda i Skien. To hjortebukker ble funnet død av turgåer, skriver Telemarksavisa.

Kort tid senere var Nils Petter Ødegaard fra Viltnemda i Skien kommune på plass.

– Det er aldri et hyggelig syn. Det er trist fordi det er åpenbart at de har kjempet siste slutt, sier Ødegaard til TV 2.

Viklet inn i tau

Han forteller at hjortebukkene hadde viklet seg inn i et tykt nylontau de mest sannsynlig har funnet i skogen.

Han antar at hjortebukkene har ligget der i et par tre dager før de ble funnet.

– De hadde viklet seg inn i et tau og fått dette rundt et tre. Deretter har de nok dratt så hardt til at de til slutt døde, sier Ødegaard.

Det er derimot ikke første gang Ødegaard finner dyr som har dødd på denne måten.

Kunne vært unngått

– Det skjer hvert år, dessverre. Noen ganger klarer de også å komme seg inn i fotballnett.

Han forteller at hjortebukkene nå er skjært løs, men at de blir liggende i området.

Ødegaard er imidlertid klar på at dødsfallene kunne vært unngått.

– Folk må slutte å forsøple naturen, så slipper vi sånne ting som dette, sier Ødegaard til TV 2.