Kommer med en klar oppfordring før den store utfartsdagen

Fredag 22. desember er den store utfartsdagen før jul og mange er ivrige etter å komme seg av gårde, før freden endelig kan få senke seg.

Tall fra Statens vegvesen viser at 23 prosent av oss planlegger å reise innenlands i forbindelse med jul og nyttår. Seks av ti skal kjøre bil, og fredag blir den store utfartsdagen.



I løpet av året er dagene før julaften de farligste dagene å kjøre bil på. Det viser en rapport fra Fremtind forsikring. Tradisjonelt sett har 22. desember blir ofte kalt «den store bulkedagen».

I store deler av landet er det fredag meldt minusgrader like under frysepunktet. Det kan bety at det blir vanskelige kjøreforhold for bilister som har

– Planlegg godt

Guro Ranes, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, oppfordrer alle som har tenkt til å ferdes i trafikken fredag om å planlegge turen godt.

SJEKK RUTEN: Guro Ranes i Statens vegvesen oppfordrer folk til å på forhånd sjekke forholdene på ruten de har tenkt til å kjøre. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Det er meldt en del vær rundt omkring i landet så planlegg kjøreturen godt. Avhengig av hvor man skal så kan det være greit å følge med på værmeldingene og informasjon om forholdene der man har tenkt seg.

– Dagen vi regner med at flest skal reise er fredag. Har du mulighet til å reise lørdag så vil jeg heller anbefale det, da er det færre folk ute på veien, sier Ranes til TV 2.

VIL BLI LANGE KØER: Det er ventet lange køer i forbindelse med utfartsdagen før jul. Bildet er tatt i forbindelse med snøkaoset på Østlandet tidligere i høst. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Ranes sier at de som likevel velger å reise på fredag må være forberedt på trafikk og køer i og rundt de store byene.

Flere faktorer

Therese Nielsen, skadeforebygger i Fremtind forsikring, forteller at farene i trafikken før jul ikke lenger begrenser seg til én dag.

– Tallene viser at vi bulker mye hele denne uken dessverre. Erfaringsmessig avgjør hvilken dag julaften faller på hvilken dag som blir verst ulykkesmessig, sier til Nielsen.

– Det er kontinuerlig bulking hele den siste uken før juleaften. Sannsynligheten for å bulke bilen øker når det er flere ute og kjører, så legg heller handleturen senere på kvelden når det er færre ute.

Nielsen forteller at været raskt kan skifte og at det særlig på Østlandet tidvis er veldig glatt med underkjølt regn.

ULYKKESUKE: Skadeforebygger Therese Nielsen anbefaler folk som er ute å kjører å anpasse farten etter forholdene. Foto: Fremtind forsikring.

– Det hjelper selvsagt ikke på forholdene og skadeulykkene, sier Nielsen.

Kombinasjonen av alt dette, i tillegg til stresset om å rekke å kjøpe de aller siste julegavene, er grunnen til at faren for ulykker denne uken er så høy.