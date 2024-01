Kommer med advarsel: – Barna kommer seg ikke ut

I store deler av landet har det kommet mye snø i det siste.

Det skaper store brøytekanter, og et av de stedene det har vært store brøytekanter er i Skien kommune. Disse kan være fristende for barn å leke i.

Men det advarer flere nå mot.

Brøytebilsjåfør Sondre Aas (19) frykter at konsekvensene kan bli katastrofale.

Kan tettes igjen

Da Aas var ute og brøytet nylig, fikk han en ubehagelig opplevelse. Han så noe han aldri har sett før i sine tre år som brøytebilsjåfør i Steen-Hansen Maskin AS.



– Jeg var ute og brøytet i ene hovedgata i Porsgrunn sentrum. Først brøytet jeg nedover gata, og da så jeg ikke noe unormalt. Men da jeg kjørte oppover igjen, så jeg plutselig at det var en snøhule der.

SNØHULE: Dette synet møtte Sondre da han var ute for å brøyte vekk snøen i gaten. Foto: Sondre Aas

Han stoppet bilen og gikk ut for å sjekke om det var noen barn i hulen. Heldigvis var det tomt.

– Det kan fort skje at vi kommer kjørende og tetter igjen inngangen til snøhulene slik at barna som leker ikke kommer seg ut, sier Aas.

Aas tok bilder av snøhulen og sendte det ut til kollegaer for å advare om at her kan det være barn som leker i fremtiden. Tilbakemeldingen han fikk var at det var bra at han fant hulen.

– Inne i hulen blir lyden av maskinene våre dempet, så det kan jo skje at barna ikke merker at det kommer en brøytebil før det er for sent.

– Roper varsku

Varaordfører i Skien, Jørn Inge Næss (Frp), sier at de har fått flere henvendelser fra brøytebilsjåfører i kommunen om dette.

Hvor mange snøhuler det har blitt observert i brøytekantene har ikke Næss noe tall på.

OPPFORDRING: Varaordfører Jørn Inge Næss håper folk følger godt med på lek i brøytekanten. Foto: Privat

– Men det har jo kommet veldig mye snø, så det kan være fristende for mange å lage snøhuler. Det må man veldig gjerne gjøre, men ikke midt i veien, sier Næss.

Han oppfordrer nå foreldre til å passe litt ekstra på hvor barna leker.

Varaordføreren understreker at de ikke opplever det som et større problem i år enn tidligere. Men kommunen valgte likevel å gå ut med en advarsel.

– Vi har heldigvis ikke hatt noen ulykker, men vi fant grunn til å rope litt varsku om det. Det er ment som en vennlig advarsel dette, sa han da TV 2 snakket med han tidligere i uken.

– Veldig farlig

Brøytebilsjåfør Aas forteller at snøhuler med inngang på enden av brøytekanter er ekstra skumle fordi inngangen kun er synlig fra den ene siden av veien.

I tillegg er det mange steder rundt bilene at brøytebilsjåførene ikke ser fordi bilene er så store. Dermed kan det være at de ikke ser barna som leker.

– Det er skremmende at liv kan gå tapt, sier han.

Når han kjører i boligområder, er han ekstra på vakt. Og hvis han ser barn leke i brøytekantene, går han ut for å snakke med dem om farene som kan oppstå.

– Lag heller snøhuler i hagen din eller andre steder hvor brøytebilene ikke kjører. For kommer vi med fresen, så er det veldig farlig.