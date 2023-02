Kommer med abortbekymring: – En tydelig tendens

Helsepersonell frykter skepsis til prevensjon gjør at flere tar abort.

ABORT: I 2022 satt 1879 kvinner i en slik undersøkelsesstol på Oslo Universitetssykehus før de valgte å avbryte et svangerskap. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Ved Norges største abortklinikk ringer telefonen hyppigere enn de er vant til.

Gynekologisk poliklinikk på Ullevål har sett seg nødt til å utvide telefontiden og åpne klinikken en ekstra dag i uken.

I fjor økte antallet kvinner som ønsker å ta en abort i Oslo. Fra å ta imot rett over 40 pasienter i uken, tar klinikken nå imot 60.

– Det er veldig, veldig mange kvinner som ringer. De ringer også fra andre distrikter som Bærum, Drammen, til og med Gjøvik og lurer på om de kan få raskere time hos oss. Det kan vi ikke tilby sånn som situasjonen er nå.

Det forteller seksjonsleder og sykepleier på gynekologisk poliklinikk, Tine Sande.

HØYRERE TRYKK: Seksjonsleder ved abortklinikken forteller at hun har utvidet timebøkene for å kunne møte alle kvinnene som ønsker en abort. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Ubehagelig å avvise

– Det er av og til ubehagelig og leit å avvise kvinner som står i en sånn situasjon, men man må prøve å forklare etter beste evne, forklarer Sande.

De som ringer har ofte brukt lang tid på å bestemme seg for å ikke beholde fosteret, men vil aller helst komme i gang med prosessen så fort som mulig.

– Å kanskje måtte vente en eller to uker for å få plass på sykehuset, er ikke utholdelig for alle, sier Sande.

Fra 2019 har aborttallene i landet gått nedover, men i 2022 skjedde noe på Ullevål sykehus.

– Tallene økte mye, og på slutten av året begynte vi å ane bekymring rundt en utvikling. Vi lurte på om det bare var et motsvar til rolige år under pandemien, men nå ser vi at også 2023 gir oss høyere tall enn vi hadde ønsket, sier Sande.

ABORTTALL: Den 8.mars kommer FHI med fullstendig oversikt over tallene for 2022. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Dette forteller landsstatistikken

TV 2 har bedt om tall på gjennomførte aborter på ti av de største sykehusene gjennom de siste fem årene.

Halvparten av alle sykehusene rapporterer om en svak økning i 2022 sammenlignet med forrige normalår, 2019.

Samtlige rapporterer om økning fra 2020 og 2021.

Enkelte av sykehusene trekker selv frem en enda mer betydelig økning så langt i 2023. Ett av dem er sykehuset i Vestfold.

– De siste ukene har vi opplevd at det er flere som ringer for å ta en abort, enn det vi er vant med, sier Ellen Holtan Folkestad.

Hun er overlege ved gynekologisk seksjon på Sykehuset Vestfold.

– Selv om det er tidlig å konkludere med statistikken for 2023, ser vi en tydelig tendens til økning, sier Folkestad.

Flere er skeptiske til prevensjon

Hittil i år har cirka 400 kvinner utført en abort på klinikken ved Ullevål i Oslo. Rutinemessig må sykepleierne spørre om pasientene går på prevensjon.

ABORTPILLEN: Mifegyn er medikamentet som stopper graviditeten. I tillegg til denne, får kvinnene med seg mye smertestillende hvis de ønsker å gjøre aborten hjemme. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Sande forteller at stadig flere av dem som blir ufrivillig gravide sier de har sluttet på prevensjon for en periode.

– De sier de ønsker å se hvordan kroppen fungerer uten hormoner. Jevnt over i løpet av en dag er det mange som nevner at de er skeptiske til hormoner fordi de har hørt ting.

Flere av kvinnene vil heller ikke starte på prevensjon når de får tilbud om det etter gjennomført abort.

– Det er her vår bekymring er at jentene tar et valg som ikke baserer seg på fagkunnskaper, men ukritiske uttalelser, sier hun og legger til:

– Jeg tror at det som skjer der ute i sosiale medier påvirker kvinnene, enten de vil det eller ikke.

STOR PÅKJENNING: Tallene er bekymringsfulle fordi en abort er en stor psykisk og fysisk påkjenning for den enkelte, forteller legene. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Hører på venninner, media og influensere

Lege ved Sex og samfunn, Siri Kløkstad, ser det samme på sin klinikk. De gjennomfører ikke aborter, men veileder kvinner om prevensjon.

– Jeg tror det er mye feilinformasjon og myter rundt hormonell prevensjon. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger pasienter spør meg om det er farlig fordi de har hørt det fra en venninne, eller fått beskjed av media og influensere, sier Kløkstad.

PREVENSJON: Siri Kløkstad veileder kvinner ved Sex og samfunn. Flere er skeptiske til hormoner. Foto: Marte Christensen / TV 2

Hun er bekymret for at de samme kvinnene ikke klarer å forhindre uønskede graviditeter på andre måter.

– Da er det kjempeproblematisk hvis det fører til at aborttallene stiger, og det er det man tror kommer til å skje nå.

Snakk med fagfolk

Ekspertenes tydeligste råd er å forhøre seg med fagfolk når det gjelder komplikasjoner knyttet til prevensjon.

– Jeg ønsker at kvinner og menn vet hva prevensjon egentlig gjør og ikke gjør. Oppsøk noen som kan det og ikke ta utgangspunkt i profilerte stemmer. Det som funker for noen, funker ikke nødvendigvis for deg, sier Sande.