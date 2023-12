Kommentaren du kan droppe i jula: – Gjør oss ikke noe godt

Desember og juletiden er tett forbundet med mat. Det betyr kos for mange, men store utfordringer for andre.

Tradisjonsrik julemat, julekaker og godteri. Desember og juletid henger tett sammen med mat for de fleste.

Det kan by på utfordringer, enten man vil kutte litt ned på julekosen for helsens skyld, eller man har et vanskelig forhold til mat som forverres i juletiden.

JULEBORD: Desember og juletid henger tett sammen med kos for de fleste. Foto: Frode Sunde / TV 2

Klinisk ernæringsfysiolog Anette Skarpaas Ramm mener det ikke er noe «hokus pokus» å opprettholde et godt kosthold, selv i en måned som desember.

– Jeg tenker balansegangen er kjempeviktig uansett hvilken måned man er i. Desember er en hel måned, så selv om man har noen julebord man skal på, så har man over 20 andre måltider man kan planlegge og spise bra, sier Ramm.

Hun oppfordrer likevel til å nyte det man velger å spise på julebord eller andre festligheter, med god samvittighet.

JULEBORD: Du kan nyte julebordet med god samvittighet, mener ernæringsfysiologen. Foto: Aage Aune / TV 2

– Vanskelig tid for mange

Et økt fokus på mat, og attpåtil det som ofte karakteriseres som usunn mat, kan gjøre juletiden ekstra vanskelig for folk som sliter med spiseforstyrrelser.



Elin Heitmann er rådgiver i Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS). Hun sier det viktigste rådet om man selv sliter, er å prøve å opprettholde regelmessige måltider.

– Hvis man gjør det, så kan man bli litt mer motstandsdyktig for overspising, som for noen kan resultere i kompenserende atferd som oppkast, fasting eller overtrening, sier Heitmann til TV 2.

– Juletiden er en ganske vanskelig tid for mange, av mange grunner.

Hun anbefaler også å prøve å rette fokus mot andre tradisjoner enn maten.

– Det kan være lettere sagt enn gjort om man har en spiseforstyrrelse, så rådet er å prøve å gjøre andre aktiviteter selv om maten ligger i bakgrunnen, sier Heitmann.

RETTE FOKUS VEKK: Elin Heitmann råder til å rette fokuset mot andre hyggelige tradisjoner, dersom maten blir altoppslukende i juletiden. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Gå ut en tur, se en julefilm eller hør på en podkast. Alt som gir energi til det jeg kaller «det friske» er positivt.

Ville droppet denne kommentaren

Heitmann mener det også er hensyn familie og venner kan ta, om man har noen i kretsen som sliter med forholdet til mat i jula.

Blant annet kan man revurdere om man trenger å klage over at man har spist for mye eller «feil» mat.

– Det er en del av hverdagssamtalen vår at «nå må jeg skjerpe meg etter jul», men den praten gjør oss ikke noe godt, mener hun.

Også kommentarer om egen eller andres kropp mener hun man bør ligge unna.

Om man har et familiemedlem som er åpen om et vanskelig forhold til mat, oppfordrer Heitmann til å ta en samtale før man starter på julekosen.

– Det kan være lurt å snakke om hvordan man skal gjøre jula best mulig, og lage noen kjøreregler som gjør at det blir en hyggeligere jul.

– Det enkleste rådet

Jul eller ikke; tidligere denne måneden kom det nedslående nyheter om nordmenns matvaner. Kostholdsmålene som ble satt i 2017 er ikke innen rekkevidde.



Spesielt spiser vi mindre fisk og sjømat enn vi burde. Vi spiser også for mye rødt kjøtt, og for lite grønnsaker.

Ernæringsfysiolog Ramm mener veien til et bedre kosthold er enklere enn mange tror.

ERNÆRINGSFYSIOLOG: Anette Skarpaas Ramm.

– Det jeg ser er at mange er litt strenge, og tenker at man skal ta ut de matvarene man skal spise mindre av, men så har man ikke en god plan på hva man egentlig skal spise, sier Ramm til TV 2.

Ramm jobber med kostholdsrådgivning for personer som vil forbedre livsstilen sin.

Hun mener en typisk «felle» er å for fjerne for eksempel kveldssnacksen, uten å innføre noen erstatning.

– Det enkleste kostrådet er å fylle på med frukt og grønt. Når folk har et søtsug de vil gjøre noe med, så fyller vi på med gode, mettende måltider, sier Ramm.

KVELDSGODTET: Anette Skarpaas Ramm sier det kan være lurt å erstatte kveldsgodtet før man kutter det ut. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Hvis de gjør det tre-fire ganger i løpet av dagen, så merker de at de ikke har så stort behov for søtt lenger.

Hun mener folk bør fokusere på hva de bør spise mer av, heller enn mindre av.

Foreslår matdagbok

Ramm mener de fleste vet hva de bør spise mer og mindre av, men at utfordringen er å få det inn i sitt daglige kosthold.

Hun slår et slag for å lage en såkalt matdagbok, om man sliter med å få i seg nok av de sunne matvarene.

– Da ser man det ganske tydelig. Til og med jeg som er veldig opptatt av kosthold, må innrømme at det er vanskelig å spise fem om dagen, sier hun.

– Da må man konsentrere seg litt, men hvis man noterer seg det man spiser, så ser man om man ikke har spist riktig mengde.

KLEMENTINER: Mange synes det kan være utfordrende å få i seg nok av de sunne matvarene, som frukt og grønt, i jula. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Heitmann i ROS mener det er viktig å være bevisst på hva målet er, om man skal journalføre matinntak.

– For noen så kan det godt være at det er fint å gjøre, men for andre så kan det bli helt feil, sier hun.

– Hvis man skal begynne å skrive ned sånt, så tenker jeg man bør være veldig observant på hva det gjør med deg. Gjør det deg godt, eller bare mer opptatt av hva som er «feil» mat, sier Heitmann.