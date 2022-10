Kom tett på «Taliban-konene»: – Kokte kjemikalier til bombene

Det er litt over ett år siden Kabul falt og Taliban tok over hovedstaten i Afghanistan. Da de amerikanske styrkene trakk seg ut fra landet, følte forfatteren Åsne Seierstad (52) at hun måtte dokumentere hendelsene – og menneskene som ble påvirket.

Nå avslører hun hvordan hun kom tett på Taliban-familiene, og hva som egentlig foregikk bak lukkede dører.

For til tross for at konene ikke får lov til å delta i det politiske systemet, har de nemlig en annen nøkkelrolle i samfunnet.

Mesker seg i seier

I slutten av oktober kom journalisten med boken «Afghanerne», hvor hun har fulgt tre mennesker på veien – nemlig studenten Jamila, Taliban-krigsherren Bashir, og unge Ariana.

– Bashir påvirket jo det som skjedde det siste året, fordi han har vært en Taliban-kommandant siden han var 14 år. Nå er han 35, og har vært med på motstanden mot amerikanerne. Han mesker seg jo nå med seieren, etter å ha levd i fjellene og ørkenen de siste 20 årene, forteller hun til God morgen Norge.

Jamila, derimot, sitter på den andre siden. Hun måtte flykte landet siden Taliban var etter henne, og fikk raskt satt seg på flyet nordover – nærmere bestemt Norge. Ariana hadde kun ett år igjen av jusstudiene, men sitter nå innestengt, med alle drømmer fratatt.

Men det har ikke vært lett å komme innpå de tre ulike skjebnene. Da «Bokhandleren i Kabul»-forfatteren reiste nedover i januar, var det ikke en eneste person hun kjente.

– Jeg dro rundt. Jeg måtte ha en fra Taliban, siden vi ikke har fått lov til å snakke med de på 20 år. Vi hadde blitt kidnappet. De tok jo journalister og hjelpearbeidere, men nå var de åpne.

TILDEKKET: Journalist Åsne Seierstad i Kabul. Foto: Privat

Hun gikk rundt på politistasjoner og militærforlegninger, i jakt etter en prominent talibaner.

Da møtte hun kommandanten Bashir, og kort tid etter, satt hun plutselig i stuen hans.

Kone én, to og tre

Der møtte hun hans mor, og de tre konene. Det var det de ble kalt. Kone nummer én, to, og tre.

De kvinnene er nemlig de som holder fortet mens mannen er ute på oppdrag, og har en fot innenfor mye mer enn det man kan tenke seg.

– Det overrasket meg, fordi det hadde jeg aldri lest om. Det er enda ikke beskrevet, og alle vet jo om Taliban-konenes rolle. Men ingen har fått dem til å snakke enda, og de forteller hvordan de står der og koker kjemikalier sammen til bombene og fester utløsningsmekanismene, forteller hun og fortsetter:

ROLLER: Åsne Heierstad åpner opp om hva som skjer bak Talibans lukkede dører. Foto: God morgen Norge/TV 2

– De har en mye mer aktiv rolle enn det tidligere har blitt fremhevet, samtidig som det er et patriarkalsk samfunn, hvor mennene bestemmer. Da jeg spurte dem om noe politisk, sa de: «Det er ikke opp til oss å svare på».

Stille protest

Der er det nemlig tydelige roller, hvor de gjør alt det de får beskjed om. Likevel har det skjedd en endringer i løpet av det siste året, noe Seierstad merket fort:

– Det var jo en helt annen by med de rufsete Taliban-soldatene som eide gatene. Det bildet som kommer litt feil frem her, er at det er en ny befolkning. Selv om det er et påbud hvor man må dekke seg til totalt, er det få i Kabul som går med burka.

ENDRINGER: Åsne Seierstad forteller at Kabul er en helt annen by med Taliban i styret. Her er terror-gruppen fotografert under deres besøk til Norge tidligere i 2022. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

I tillegg foregår det en stille protest. Kvinnene har gjerne har én knapp åpen eller en hårlokk ute – siden det er en felles konsensus om at de er for mange til å bli fengslet.

– Det er et litt lettere trykk på undertrykkingen, og det er det samme med hjemmeskolene. Taliban slår ikke ned på det, og det gjorde de sist. Det er lite protester i gatene, men de starter hjemmeskoler istedenfor.

Ny befolkning

Hun forteller at det bygges en ny befolkning opp fra bunnen av. De har hatt skolegang og håp, og vil ikke gi seg.

Men for utdannede jenter som Ariana er det ingen fremtid – hvert fall ikke på kort sikt:

– Bashir fortalte meg at det ikke er en plass for utdannede kvinner i Afghanistan, og at foreldrene hennes burde finne en ektemann til henne.

Og hennes tilfelle er langt ifra unikt, ettersom det samme skjer med tusenvis av kvinner. Mens Seierstad kunne reise hjem til stakittgjerdet og den grønne plenen i Norge, må alle de kvinnene bli værende igjen i Kabul.

PRIVILEGERT: Journalisten kan pakke sakene og reise hjem til Norge, i motsetning til de andre kvinnene i Kabul. Foto: Privat

– Vi er jo verdens mest privilegerte, og som journalist er den helligste rollen der nede å være en vestlig kvinne som kan reise hjem. Jeg hadde mulighet til å snakke med både kvinner og menn, og en mann kunne aldri fått innpass til å snakke med kvinnene, forteller hun og avslutter:

– Det er viktig å formidle disse skjebnene, fordi vi bærer et ansvar. Norge er ikke skyldig for det som skjedde i Afghanistan, men vi skylder dem noe. Vi var der i 20 år og gav håp. Vi har brukt enorme ressurser på det militære, men alt for lite på fredsskapende tiltak og det som fremmer fred.