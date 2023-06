Kom med humoristisk stikk: – Vi i kongefamilien kjenner litt til spagater

Siste etappe av kongeparets fire dager lange tur i Nordland er ved veis ende, og siste besøk var det Bindal kommune som fikk.

I strålende solskinn ankom kongeparet gjestebryggen i Terråk via sjaluppen fra kongeskipet «Norge».

Kongeparet fikk en varm velkomst av lokalbefolkningen, og ble tatt imot av trompettonene til «Kongen kommer» akkompagnert av tidligere gardist Eivind Sommerseth (47).

– Bra å ikke få det helt som man vil

Til tross for at Bindal-beboerne gjorde stor stas på kongeparet, har ikke bindalingene alltid hatt et like stort hjerte for kongehuset. Dette poengterte kong Harald i hans tale:

– Av og til kan det være bra å ikke få det helt som man vil. Hadde bindalingene fått det som de ville i 1905, ville i hvert fall ikke vi vært her i dag. Da stemte nemlig et overveldende flertall mot å få prins Carl, senere Kong Haakon, til konge av Norge.

PÅ TALERSTOLEN: Kong Harald og dronning Sonja har byttet på hvem som taler. På turnéens siste stopp, i Bindal, holdt kongen tale. Foto: Annika Byrde / NTB

Man kunne høre bindalingene le godt, før kong Harald fortsatte:

– Men vi lar det ligge for nå. Resten er historie – og vi skal jo tross alt ha det hyggelig sammen. Vi er veldig glade for å være her, og det håper vi dere er også!

– I en spagat



I talen til kong Harald kom han også med et humoristisk stikk rettet mot hans egen familie. Han fortalte nemlig at Bindal står i en spagat, litt sånn som kongefamilien ofte gjør:



– I Bindal lever dere i en balansekunst mellom sør og nord, mellom Nordland og Trøndelag. Men det virker som dere lever godt med det – og tar med dere det beste fra begge verdener. Mye offentlig samarbeid går nordover, mens idrett, shopping og kulturopplevelser søkes sørover.

KONGEPAR: Kong Harald og dronning Sonja har besøkt seks kommuner i Nordland. De er ferdig med fylkesturen torsdag formiddagen. Foto: Annika Byrde / NTB Foto: Annika Byrde

– Vi skjønner litt hvordan dere har det: Vi i kongefamilien kjenner også litt til spagater og balansekunst.

Nok en gang ble kong Harald vits møtt med latter fra de fremmøtte.

Etter de seks kommunene på Nordlandsturen er overstått, gjenstår 18 kommuner før kongeparet har nådd det uoffisielle målet om å besøke alle de 356 kommunene i Norge i forbindelse med offisielt besøk eller militærøvelse.