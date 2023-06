Kom hjem til brent Pride-flagg

Paret hadde kun vært borte fra leiligheten i Solhøgda borettslag på Oppsal i to timer da de kom hjem til det nedbrente flagget.

– Det at dette ikke endte i en branntragedie, skal vi være glad for, sier Ingebrigtsen til TV 2.

Han forteller videre at det er kjent at Pride-flagg har blitt stjålet i området, men at dette er første gang han har hørt om eller opplevd noe slikt.

– Dette er hatkriminalitet. Vi var ute i to timer, og da vi kom tilbake, var flagget brent ned. Så vi føler på en utrygghet som vi tar på alvor.



Selv om hendelsen fant sted midt på lyse dagen, har det ikke kommet inn noen meldinger om noen som har vært vitne til flaggbrenningen.

– Er det mulig?

Den første tanken som slo Ingebrigtsen da han oppdaget flagget var: «Er det mulig?».

– Man blir jo sjokkert over at det skjer, men samtidig ikke 100 prosent sjokkert fordi man vet jo at det skjer, vi vet at det er folk som misliker at vi har regnbueflagget oppe.

Paret anmeldte saken umiddelbart, og politiet tok hendelsen på største alvor.

FORBANNA: Eddie Ingebrigtsen er glad for at dette ikke endte i en branntragedie. Foto: Sverre Saabye

– Det føles trygt og veldig godt at politiet tar dette på alvor. De uttrykte også medfølelse og irritasjon på at dette skjer.

Pride-måneden

Juni er kjent som Pride-månden, og det blir markert flere steder i landet, både blant offentlige og private aktører.

Fjorårets Pride-markering i Oslo ble en tragedie da to personer ble drept i Oslo sentrum, natten før paraden skulle gå gjennom byen.

– Jeg har jo tenkt at det skal gå bra i år, svarer Ingebrigtsen om hva han tenker om årets markering.



Videre fortsetter han:

– Samtidig så er det mer hatefulle ytringer. Noe som er synd, fordi det skaper frykt, og jeg vet det er mange som gleder seg til Pride. Samtidig så vet jeg at det er ganske mange som er redde.

– Er du redd?



– Jeg er hvert fall forbanna på at dette skjer. Jeg føler meg trygg i Norge, så er jeg kanskje ikke redd, men jeg er bekymra for at disse tingene skjer.

Gode naboer

I det rolige borettslaget bugner det av regnbueflagg hele juni.

– Det blir flere og flere flagg for hvert år som kommer.

Ingebrigtsen oppfordrer folk til å kjøpe Pride-flagg og vise at man er står sammen i kampen mot hat. Han har mottatt masse støttende meldinger etter at han la ut en Facebook-post om hendelsen.

– Flere har sagt de skal henge opp flagg, sier Ingebrigtsen avslutningsvis.



Også i Seljord

Pride-flagget som hang ved Seljord barne- og ungdomsskole ble natt til søndag kappet ned fra flaggstangen og tent på.

I en pressemelding opplyser ordfører Beate Marie Dahl Eide at hendelsen er meldt til politiet og at de skal anmelde skadeverket.