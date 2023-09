Kollisjon mellom ferge og seilbåt i Bjørnafjorden

Alle nødetater rykker ut til Bjørnafjorden i Vestland, etter melding om en kollisjon mellom en ferge og en seilbåt fredag kveld. Seilbåten skal ha gått ned mellom Fitjar og Os som følge av kollisjonen

– Nødetatene er på vei, hendelsen blir koordinert av Hovedredningssentralen, skriver Vest politidistrikt på X (tidligere Twitter).

TV 2s reporter på stedet opplyser at fergepersonellet har fått tak i en person og fått vedkommende ombord i lettfartøy.

Ifølge Vest politidistrikt skal personen ha vært på seilbåten, og skal være i god behold.

Redningsleder i Hovedredningssentralen, Kjetil Hagen, opplyser til TV 2 at alle er redegjort for etter ulykken.

– En person er plukket opp og fremstår i god behold. Vitner har sett at båten gikk ned, mens personen er tatt med inn til Halhjem hvor han ble møtt av ambulanse. Han har bekreftet at han var alene i båten og er tilsynelatende i god behold. Alle er gjort rede for, forteller redningslederen til TV 2.

Hovedredningssentralen kan foreløpig ikke si noe om årsaken til ulykken.

Operasjonsleder i Vest Politidistrikt, Eivind Hellesund, forteller at seilbåten er helt ødelagt. Politiet har så langt ikke snakket med partene.