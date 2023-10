Kolliderte nesten med militærfartøy: – Følte vi var sekunder fra døden

Onsdag kveld var Jan Kenneth Bøe (57) og kompisen Marius Raa (29) på vei hjem i båt, etter å ha slept en annen farkost til gjenvinning på Hanøytangen utenfor Bergen.

Da de krysset Vatlestraumen, rett nord for Bjorøy, fikk de seg en alvorlig støkk.

– Det var veldig mørkt, så vi prøvde å være oppmerksomme på skjær foran oss. Plutselig ser vi en båt komme rett mot oss, bare 50-100 meter unna, sier Raa.

– Svingte unna

Han sier båten var mørk og bevegde seg nesten lydløst, med kun en rød og grønn lampe som lyste svakt.

OVERRASKET: Jan Kenneth Bøe (t.h.) sier han har vært på sjøen i 50 år, og kjenner området godt. Likevel kom fartøyet svært overraskende på. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Forskrekkelsen var stor da de så at det faktisk var et større militærfartøy.

– Jeg svingte så fort jeg kunne, og heldigvis klarte vi å komme oss unna. Det var først dagen etter jeg innså hvor galt dette kunne gått, sier Bøe.

Han forteller at militærfartøyet bare gled forbi, uten å vise noe tegn til at de hadde lagt merke til båten deres.

Raa sier han er sikker på at de hadde blitt truffet og potensielt mistet livet, hvis de ikke hadde klart å komme seg unna.

– I dag tidlig gikk det opp for oss at dette kunne gått jævlig gale, sier han.

FARTØY: Dette er minerydderen KNM Måløy, som Bøe og Raa møtte i Vatlestraumen onsdag kveld, rundt kl. 20.30. Dette bildet er tatt under minerydding i Oslofjorden i 2017. Foto: Tore Meek / NTB

– Jungel av lys

Båtføreren sier han har vært på sjøen i 50 år. Selv om han har opplevd ulike ting i løpet av alle disse årene, har han aldri vært utfor en så dramatisk situasjon som dette.

– Jeg kjenner dette området veldig godt. Der er en jungel av lys der, spesielt etter at «Rocknes» sank. Vi hadde ikke sjans til å skille militærfartøyet sine lys fra de andre, sier Bøe.

MS «Rocknes» var et tyskeid lasteskip som gikk på grunn og kantret i Vatlestraumen, 19. januar 2004.

Raa sier han er overrasket over at fartøyet ikke varslet dem med lys eller lyd, og lurer på om de så dem i det hele tatt.

– De har vel radar? Dette kan gå gale i fremtiden hvis de ikke har mer kontroll, sier han.

Slik svarer Marinen

TV 2 har forelagt saken for Sjøforsvaret, og bedt om deres versjon av det som hendte.

Sjefen for Marinen, flaggkommandør Trond Gimmingsrud, bekrefter at det var et nesten-uhell mellom minerydderen KNM Måløy og båten til Bøe.

De har likevel sin versjon av hendelsen.

Gimmingsrud skriver i en e-post at minerydderen holdt 15 knop midtfjords, med stø kurs og lanterneføring. Ifølge ham, observerte mannskapet båten til Bøe, og opplevde at de holdt høy fart mot militærfartøyet.

SVARER: Sjef for Marinen, Trond Gimmingsrud, bekrefter hendelsen til TV 2 og sier at KNM Måløy prøvde å styre unna. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

– Småbåtens strake kurs mot «Måløy» tolkes fra vår side at båtføreren ikke så minerydderen, skriver Gimmingsrud, og fortsetter:

– Måløy gikk ned i fart og tørnet styrbord for å gå klar av den motgående båten. Dette er i tråd med sjøveisreglene. Da småbåten oppdaget Måløy gjorde den en babord tørn foran baugen på Måløy.

Altså svingte begge båtene til samme side, slik at de fortsatt var på kollisjonskurs, ifølge Gimmingsrud.

– For å unngå at dette gikk galt tørnet Måløy til babord - og en kollisjon ble dermed unngått ved at begge tørnet til babord.

– Få sekunder

Til kommentaren fra Marinen om at Bøe holdt høy fart, svarer sistnevnte at de holdt rundt 25 knop.

– Det anser jeg som normalt fart, sier han.

Bøe sier han ikke kunne se at militærfartøyet dreide mot styrbord, slik de hevder.

– Vi måtte svinge plutselig, og da valgte jeg babord. Dette skjedde i løpet av få sekunder.

– Marinen hevder det er godt sjømannskap å svinge styrbord ved slike hendelser?

– I slike situasjoner har man lov til å svinge den veien som føles naturlig. Jeg har vært på sjøen i alle år, og i denne situasjonen var det enklest å svinge babord for å komme seg unna, sier Bøe.

KRAV: Marius Raa og Jan Kenneth Bøe krever at Sjøforsvaret gjør alt de kan for å unngå ulykker med sivile båter. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Full forståelse

I kjølvannet av ulykker som Helge Ingstad-hendelsen, der en av Sjøforsvaret sine fregatter kolliderte med et tankskip i 2018, oppfordrer Bøe Sjøforsvaret til å være enda mer forsiktig.

– De kunne vel satt på flomlys? spør han.

Marinesjef Gimmingsrud skriver at de tar hendelsen på største alvor, og at slike episoder absolutt ikke er ønskelige.

– Vi har full forståelse for Bøe sin opplevelse. Det er skummelt og potensielt farlig når slike hendelser oppstår.

Marinesjefen skriver at de anser hendelsen som et nesten-uhell, som de både vil registrere i sitt eget system, og rutinemessig orientere Statens Havarikommisjon om.

– Dette vil vi gå gjennom for å unngå lignende hendelser i fremtiden, skriver Gimmingsrud.