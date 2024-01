Kollektivtrafikken lammet og skoler holdes stengt

Det kraftige snøværet, som Meteorologisk institutt sendte ut oransje farevarsel for tirsdag, er ventet å vare til onsdag ettermiddag.

Statens vegvesen oppfordrer bilister til å kunne kjøre bil om de virkelig må, og kollektivtrafikken er flere steder helt eller delvis lammet.

Blant annet er det aller meste av busstrafikken i Oslo innstilt. Kun noen få linjer har fortsatt avganger, forteller kommunikasjonssjef Cathrine Myhre-Haugen i Ruter til TV 2.

Også i Bærum er all busstrafikk innstilt. T-banen og trikken har også forsinkelser, og på linje 1 (Holmenkollbanen) er alle avganger innstilt.

– Ikke reis hvis du ikke må, er det klare oppfordringen fra Ruter.

– Dersom du likevel må reise, så oppfordrer alle reisende til å beregne god tid og sjekke reiseplanleggeren i app eller på nett for informasjon om sin avgang, sier Myhren-Haugen.

STOPP: Trikkene står i kø på Jernbanetorget i Oslo onsdag morgen. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer TRØBBEL: En buss har fått stans ved Dyvekesvei i Oslo. Foto: Karoline Nordanger / TV 2 Les mer SURT: Snø og vind gjør det surt å være kollektivreisende onsdag. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer

Hun sier de forventer forsinkelser utover dagen.

– Vi jobber på spreng for å finne løsninger slik at folk som har reist i morgentimene skal komme seg hjem igjen fra jobb og skole, sier kommunikasjonssjefen.

Skoler stengt



Også i Fredrikstad har alle busser vært innstilt onsdag formiddag, men like før klokken 12 var noen bussruter åpne igjen, skriver Fredriksstad Blad.

I Vestfold har kollektivselskapet VKT valgt å innstille alle sine ruter inntil videre.

– Busser vil kjøre i gang igjen fortløpende når de enkelte strekningene de kjører er fremkommelige, skriver de i en trafikkmelding.

Bussinnstillingene fører blant annet til at flere skoleelever må belage seg på hjemmeskole onsdag.

Blant annet blir det ikke ordinær undervisning på de videregående skolene i fylket. Direktør Liv Marit Hansen for opplæring i Vestfold fylkeskommune sier til NRK at årsaken er at bussene er innstilt i dag.

Også barne- og ungdomsskoler i Tønsberg må holde stengt.

– Det er såpass mye snø at flere av skolene våre har måtte holde stengt, blant annet fordi lærere og elever ikke kommer seg på skolen. Alle busser er også innstilt, sier kommunedirektør Mette Vikan Andersen i kommunen til TV 2.



Hjemmetjenesten i kommunen har også problemer og har måttet avlyse enkelte oppdrag. Les mer om det her.

MYE SNØ: Slik så det ut E18 ved Fokserød i morgentimene onsdag Foto: 175.no / Statens vegvesen

– Vanskelig



Statens vegvesen ber innbyggerne i Vestfold, Telemark og Agder om å la bilen stå.

– Det er svært utfordrende kjøreforhold, både på riks- og europaveinettet og sideveiene. Så frem til været roer seg; la bilen stå! Så enkelt, og så krevende, sier Tore Jan Hansen i Vegvesenet.

Trafikkoperatør Kristofa Key-Nilsen sier brøytemannskapene er ute og gjør det de kan for å holde snøen unna.



– De skal kjøre kontinuerlig gjennom hele dagen, selvfølgelig, men med de snømengdene som kommer nå, er det vanskelig å holde snøen unna. Det vil ta tid, så mest sannsynlig så vil det være utfordrende kjøreforhold stort sett gjennom hele dagen, sier hun og legger til:

– Men vi jobber på.

Innstiller rushtid-avganger

Bane NOR meldte like før klokken 12 at all togtrafikk på Østlandet er stanset. Noe senere er beskjed at det er forsinkelser og innstillinger på hele Østlandet.

– Sjekk togselskapets app eller nettside for mer informasjon om toget ditt. Vi anbefaler at du bruker annen transport hvis du kan, skriver Bane NOR i en trafikkmelding.

Toglinjer som er påvirket av snøværet Asker - Kongsvinger - (Charlottenberg), Kongsvingerbanen

Drammen - Dal, Hovedbanen

Drammen - Lillehammer, Dovrebanen

Drammen - Oslo lufthavn/Oslo Airport, Flytoget

Kongsberg - Eidsvoll, Gardermobanen

Oslo S - Bergen, Bergensbanen

Oslo S - Gjøvik, Gjøvikbanen

Oslo S - Jaren, Gjøvikbanen

Oslo S - Rakkestad, Østfoldbanen østre linje

Oslo S - Ski, Follobanen

Oslo S - Stavanger S, Sørlandsbanen

Oslo S - Stockholm, Kongsvingerbanen

Oslo S - Trondheim S, Dovrebanen

Oslo S – Halden – (Göteborg), Østfoldbanen vestre linje

Skien - Eidsvoll, Vestfold- og Gardermobanen

Spikkestad - Lillestrøm, Hovedbanen

Stabekk - Moss, Østfoldbanen vestre linje

Stabekk - Oslo lufthavn/Oslo Airport, Flytoget

Stabekk - Ski, Østfoldbanen Kilde: Bane Nor

I en pressemelding tidligere onsdag skrev Bane NOR at de har spurt ansatte som har fri om å komme på jobb.

– Vi setter inn ansatte som normalt jobber med andre oppgaver, til å hjelpe til med snørydding, er i dialog med våre entreprenører og gjør klar vår maskinpark til innsats, skriver Bane NOR i en pressemelding.



Allerede tirsdag ettermiddag meldte Vy om innstillinger av flere avganger på grunn av det ventede snøværet. Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby sier at innstilte avganger gir Vy bedre tid til å brøyte strekningene mellom togene.

INNSTILT: Tirsdag ettermiddag meldte Vy om kansellering av flere avganger på grunn av det ventede snøværet. Foto: Lise Åserud / NTB

– Men det er klart det kan oppstå forsinkelser. Det er mange bevegelige deler i et jernbanesystem som må fungere, og det må fungere også når det snør og føyker.

– Hva slags oppfordring har dere til kundene deres i dag da?

– Vi har på forhånd sagt at man bør vurdere om man skal ut og reise i dag. Kle deg godt bruk og appen for å holde deg oppdatert på hvilke tog som går og ikke. I tillegg så bør man beregne ekstra god, sier han.