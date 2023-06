Kollektiv-kaos i Stavanger

SNART HELT GRATIS: Fra 3. juli vil buss, båt og tog være gratis på Nord-Jæren for innbyggere i Stavanger kommune. Hvor lenge bestemmes på mandag. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Først lovet det politiske flertallet i Stavanger gratis buss, båt og tog i halvannet år, ut 2024.

Så kom et forslag til en realistisk løsning fra kommunedirektøren denne uka:

Fem måneder.

– Mageplask, sa opposisjonen til Aftenbladet.

Men Dag Mossige, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Stavanger, forsikrer TV 2 om at gratistilbudet vil bli vedtatt for en lengre periode enn det kommunedirektøren mener er gjennomførbart.

Likevel vil han ikke gå ut med noen garanti om hvor mye lengre det faktisk vil ende opp med å bli.

– Regnestykket er fullstendig feil

Mossige og resten av styringspartiene i Stavanger kommune er uenige med grunnlaget for kommunedirektørens regnestykke.

GODT HUMØR: Dag Mossige (Ap) tar ikke kritikken tungt. Han er mer enn fornøyd med at «alle» nå snakker om lokalpolitikk. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Ap-politikeren kaller utregningene for et «Worst case scenario».

– Premissene for det regnestykket er fullstendig feil. Vi er uenige i dem og har stilt en rekke spørsmål, sier Mossige.

Svarene på de spørsmålene bør komme kjapt, for allerede på mandag skal det debatterte forslaget fra flertallspartiene settes i stein.

Det hjelper ikke at været er kjempefint. Kommunedirektør Per Kristian Vareide bekrefter at han må bruke helgen på å svare på politikernes spørsmål i helgen.

I tillegg har han denne kommentaren til premissene for hans utregning:

– Regnestykket er riktig gitt forutsetningene det bygger på, men forutsetningene kan utfordres og endres hvis man kommer fram til en annen ordning mellom fylkeskommunen, Stavanger kommune og Kolumbus, sier Vareide.



«Absolutt» lengre enn fem måneder



– Hva skjer på mandag, Mossige?

– Det kommer til å bli vedtatt gratis kollektivtransport i Stavangerområdet. Jeg har all grunn til å tro det blir gratis kollektivtransport i et år, sier gruppelederen.

– Men du kan ikke garantere det?

– Jeg kan garantere det når folk har stemt over vedtaket.

– Det blir lenger enn fem måneder?

– Ja, absolutt.

FOR SENT: Politikerne i Stavanger har ingen stopp-knapp å trykke på. I kommunestyret på mandag må det bære eller briste, tross både kritikk og praktiske utfordringer. Foto: Nico Sollie / TV 2

– Slags definisjon på galskap

Fra store ord om gratistilbud ut 2024 skal altså politikerne nå prøve å presse tiden til ett helt år.



– Hvis det er noe vi liker i flertallet i Stavanger, er det utfordringer, fleiper Mossige.

Gratis kollektivtransport slo ned som en bombe da det tilsynelatende kom ut av intet i mai. Kritikken har haglet.



Flertallspartiene har fått i det glatte lag om den praktiske gjennomføringen av gratistilbudet, om pengebruken og om at det hele kun er et valgstunt.

– Jeg opplever at det var en idédugnad blant noen for å finne noe negativt, sier han og legger til:

– Men vi må bare stå i det. Det å fortsette å gjøre det samme og forvente at det skjer noe er jo en slags definisjon på galskap, så det handler om å våge å prøve noe nytt.