Kollega mener han snakket med russisk aksent

Mandag ble en brasiliansk statsborger pågrepet på vei til jobb på universitetet i Tromsø.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mistenker at han egentlig er russisk og er i Norge med falsk identitet.

– Det er et stort sjokk, sier Gunhild Hoogensen Gjørv til TV 2.

Hun er leder for forskningsgruppen «The Grey Zone» ved UiT, hvor den spionmistenkte mannen jobbet som frivillig gjesteforsker.

Han kontaktet selv universitetet i fjor og ba om å få komme til Tromsø som gjestestudent i en forskerrolle.

Russisk aksent

Den engelske avisen The Guardian har også snakket med kollegaer av brasilianeren.

– Han sa at han var imot sosiale medier og ville ikke engang bruke WhatsApp. Han ville kun prate via Telegram. Samtidig stilte han selv mange spørsmål, inkludert personlige spørsmål, sier en mannlig kollega som ønsker å være anonym.

Kollegaen sier til The Guardian at brasilianeren hadde en «rar aksent» som minnet om russisk, selv om han «ikke kunne plassere den helt nøyaktig».

Forsket på sikkerhetstrusler

Den mistenkte spionen oppførte seg mistenkelig, selv overfor sine kolleger på universitetet, hevder kollegaen. Ved ett tilfelle spurte han brasilianeren på spøk om han var spion.

Brasilianerens advokat, Thomas Hansen, sier til TV 2 at mannen benekter spionanklagene. Retten ga tirsdag politiet lov til å internere mannen i inntil fire uker.

Mannens forsvarer Thomas Hansen, sier til VG at mannen ikke vil anke beslutningen:

– Han ser ikke poenget med det nå. Dette er en sak som er blitt blåst opp så kraftig at, skulle han løslates, kan han vanskelig returnere til UiT, sier Hansen til avisen.

Gruppen som Gjørv leder, og som brasilianeren var en del av, forsker på hybride trusler i Norge.

– Vi forsker på hvordan disse utløses og hvordan truslene kommer fram i våres hverdag. Da ser vi på hva vi bør være obs på og hvilke tiltak som må gjøres. Derfor er det interessant at vi nettopp har blitt utsatt for en slik trussel, sier hun til TV 2.

– Et kupp for PST

Geir Hågen Karlsen, som er oberstløytnant og hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høyskole, regner med at PST har fulgt mannen i lang tid.

– Det vil være et kupp hvis PST nå har tatt en illegalist, for det skjer veldig sjelden, sier Karlsen til TV 2.

– De er vanskelige å avsløre, for de har en «deep cover». Det er ikke en ambassadeansatt. Det er folk som har en falsk identitet. Etterretningstjenester bruker gjerne mange år på å bygge opp en slik identitet, utdyper oberstløytnanten.

Karlsen mener det er spesielt interessant at mannen som er mistenkt for å være russisk spion, jobbet med forskning på hybrid krigføring, som blant annet kan handle om cyberangrep, sabotasjeaksjoner og påvirkningsoperasjoner.

– Hvis du jobber over tid med dette i Norge og er en dyktig forsker, får du veldig god innsikt. Du får oversikt over sårbarheter og norske planer for å håndtere det. Det er veldig nyttig informasjon for en motstander, forklarer Karlsen.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen er hovedlærer ved stabsskolen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Tror du at det er flere illegalister i Norge?

– Antallet er nok veldig lite, for det tar veldig lang tid å bygge opp den identiteten, men vi vet jo ikke. Det er det som er problemet. De er veldig vanskelige å finne, konstaterer Geir Hågen Karlsen.

Flere spioner avslørt i Europa

I juni avslørte etterretningstjenesten i Nederland at en russisk spion hadde forsøkt å skaffe seg praksisplass ved Den internasjonale domstolen i Haag.

Han brukte en falsk brasiliansk identitet som han hadde bygd opp over mer enn et tiår, skriver The Guardian.

I august ble en russisk kvinne avslørte som spion som festet sammen med Nato-ansatte i Napoli. Hun hadde angivelig bygd opp en identitet som en peruansk smykkedesigner.

