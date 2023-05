21. April 2020: Politiets spanere ligger på hjul etter en 37 år gammel litauisk familiefar. Han har nettopp plassert en pappeske, som senere viser seg å inneholde 40 kilo amfetamin, inn i en bil på en parkeringsplass i Bærum.

At spanerne kunne overvære overleveringen av narkotikaen, skyldes at fransk, belgisk og nederlandsk politi vinteren 2018 lyktes med å hacke serveren til den krypterte meldingstjenesten EncroChat. Meldingene som ble fanget opp ble delt med politimyndigheter over hele Europa. Mer om dette senere i artikkelen.

Avslørte «amfetaminfabrikk»

Uvitende om at han er avslørt, fører 37-åringen nå politiet til huset han og familien leier på en gård på Lena i Østre Toten.

I kjelleren finner politiet kanner og utstyr som tydelig har vært brukt til å framstille amfetamin. Lenger inn i kjelleren finner politiet over 40 kilo ferdigprodusert amfetamin.

Funnet av «amfetaminfabrikken» fører til at politiet i Innlandet iverksetter en omfattende etterforsking. Politiet anser den 37 år gamle familiefaren til å være en liten brikke i et større narkotikanettverk. I september 2021 blir han dømt til 14 års fengsel.

Med hjelp fra Kripos kommer en 33 år gammel litauer fra det samme området i politiets søkelys. Mannen er nå tiltalt for å ha hatt befatning med produksjon og salg av til sammen 143,9 kilo amfetamin i kjelleren til 37-åringen.

Startet ny «dop-fabrikk»

Etterforskingen fra politiet i Innlandet leder politiet frem til ytterligere fire andre litauere i alderen 33 til 47 år, bosatt både på Østlandet og i Litauen.

Etter at amfetamin-laboratoriet hos den 37 år gamle familiefaren på Lena blir avslørt, oppretter de fem et nytt produksjonslokale hjemme hos en av dem, drøye fem kilometer unna. Alle de fem er ifølge tiltalen tiltalt for å ha hatt befatning med produksjon og salg av nærmere 80 kilo amfetamin i april og mai 2021.

Tre år etter det første beslaget må de fem møte i retten. Den første litaueren er nå tiltalt for å ha stått bak produksjonen av til sammen rundt 224 kilo amfetamin. Med en gateverdi på mellom 200 og 400 kroner program, har stoffet en verdi på mellom rundt 45 og 90 millioner kroner.

Omfattende etterforsking

Statsadvokat Johan Petter Bærland, som er aktor når saken kommer opp for Vestre Innlandet Tingrett på Gjøvik 2. mai, sier til TV 2 at det er en omfattende og komplisert etterforsking som har ledet fram til personene som nå står tiltalt.

– Det er en lang og sammensatt historie, sier Bærland som er ordknapp om etterforskingen for ikke å forhåndsprosedere saken før den skal opp i retten.

– Man har tatt i bruk ulike etterforskingsverktøy for å komme i mål. De tiltalte er pågrepet ved ulike tidspunkter og i ulike situasjoner.

Han forteller at etterforskingen har vært et samarbeid mellom Kripos og politiet i Innlandet.

– Første del av tiltalen (mot den første 33-åringen red.anm.) er en etterforsking som har vært ledet av Kripos, som Innlandet politidistrikt har overtatt deler av. Tiltalens andre del, som dreier seg om alle de tiltalte, er en etterforsking som Innlandet politidistrikt har hatt, sier Bærland.

Hacket kryptert meldingstjeneste

EncroChat var et Europa-basert kommunikasjonsnettverk og tjenesteleverandør som tilbød modifiserte smarttelefoner som tillot kryptert kommunikasjon mellom abonnenter. Den ble først og fremst brukt av organiserte kriminelle medlemmer til å planlegge kriminelle aktiviteter.

KRYPTERT: Europeisk politi klarte å fange opp kommunikasjonen mellom kriminelle med spesialtilpassede telefoner i det krypterte EncroChat-nettverket. Deriblant flere norske brukere. Foto: Kripos

– Det er i utgangspunktet en lovlig tjeneste, men den ble hacket av utenlandsk myndighet og så mottok etter hvert Kripos materiale derfra som dannet grunnlag for saker flere steder i landet. Blant annet den saken som dreier seg om den første delen av tiltalen, sier Bærland.

Tvil om bevisene var lovlige

Saken mot de fem litauerne med tilhold på Lena i Innlandet har vært utsatt i over ett år. Bakgrunnen er at flere andre kriminelle i Norge som var blitt avslørt gjennom dataene som var samlet inn fra EncroChat-tjenesten, krevde at bevisene skulle avvises. De krevde at bevisene mot dem skulle kjennes ulovlige fordi de var samlet inn med metoder som ikke er lovlige i Norge.

Nå har Høyesterett bestemt at norske domstoler må godta slike bevis når de er lovlig innhentet av utenlandske myndigheter og metoden ikke er i strid med grunnleggende norske verdier.

KRYPTERT: EncroChat er en av flere krypterte meldingstjenester hvor politiet har fått tilgang til kommunikasjon mellom kriminelle. EncroChat leverte spesialtilpassede Android-telefoner med en egen panikk-slette-kode. Foto: Wikipedia

Høyesterett viser til at materialet ble innhentet av fransk politi, etter en framgangsmåte fransk politi hadde etablert, basert på godkjenning fra franske domstoler.

Høyesterett stiller seg bak en konklusjon fra Borgarting Lagmannsrett:

«Fransk politi bad i januar 2020 om løyve frå retten til å lesa av sørvaren i Roubaix. Domstolen gav slikt løyve – som vart utvida og forlenga fleire gonger. Lagmannsretten konkluderte med at materialet var lovleg innhenta etter fransk rett.»

Ikke masseovervåking

Den tekniske måten EncroChat ble hacket på er ansett som en fransk forsvarshemmelighet og er derfor ikke kjent.

Etterforskingen av den franske EncroChat-serveren avdekket 32.477 brukere i 121 land. Av de 380 brukerne som var i Frankrike, anslo franske myndigheter at 242 brukte det krypterte systemet til kriminelle formål.

Tysk høyesterett konkluderte med at tvangsmidlene som ble brukt mot EncroChat ikke hadde karakter av masseovervåking. Når alt kom til alt gjaldt mistanken mot alle brukerne, skriver Høyesterett.