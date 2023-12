Kokainkunde fraranet Rolex til 140.000 kroner

OSLO: Natt til 11. desember i fjor skal en ung mann ha blitt ranet og forsøkt kidnappet etter at han hadde kjøpt kokain av to menn i Oslo. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Da den unge mannen nettopp hadde betalt for en liten pose kokain, trakk de to selgerne en finlandshette over hodet på ham og puttet en pistol i munnen hans, ifølge en fersk tiltale.

To menn i 20- og 30-årene risikerer nå flere år i fengsel for grovt ran, forsøk på frihetsberøvelse og salg av kokain.

Natt til søndag 11. desember i fjor møtte en ung mann i 20-årene to menn på Lambertseter i Oslo.

Fornærmede hadde avtalt å møte dem for å kjøpe kokain.

Men ifølge tiltalen mot de to selgerne, eskalerte situasjonen drastisk etter at mannen hadde betalt for kokainen.

TV 2 er ikke kjent med hvordan de tiltalte stiller seg til anklagene.

– Ikke som å gå på polet

Det er statsadvokat Erik Førde i Oslo som har skrevet tiltalen.

Ifølge tiltalen trakk de to mennene en finlandshette over hodet på fornærmede, før de rettet et skytevåpen mot tinningen og inn i munnen til den fornærmede mannen.

Deretter skal de ha forsøkt å dra ham inn i en bil.

«Da dette ikke lykkes dro de av ham en Rolex Yacht-master klokke til en verdi av ca. 140.000,- og et Hermes armbånd til en verdi av ca. 7.000,-.»



STATSADVOKAT: Det er statsadvokat Erik Førde som skal føre saken for retten. Her avbildet i forbindelse med en annen sak. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

I tillegg til grovt ran og narkotikasalg er de to mennene tiltalt for forsøk på bortføring, fordi politiet mener fornærmede ble forsøkt dratt inn i den nevnte bilen.

– Dette er det som kan skje når man involverer seg i kjøp og salg av narkotika, sier statsadvokat Erik Førde, og legger til:

– Å kjøpe narkotika er ikke som å gå på polet å kjøpe rødvin. Når man snakker om farene ved bruken, så bagatelliserer man ofte konsekvensene av å komme i kontakt med et kriminelt miljø.

– Veldig skremmende

Ifølge tiltalen kjøpte den fornærmede mannen 0,54 gram kokain av de to mennene. Bistandsadvokaten hans, Audun Beckstrøm, er enig med statsadvokaten i at folk ofte ikke tenker over at bare det å kjøpe narkotika kan være farlig.

– Dette har vært en tung belastning for min klient, fordi det var en veldig skremmende opplevelse, sier han.

Beckstrøm er enig med statsadvokaten i at han tror mange ikke vurderer hvilke farer det kan medføre å møte kriminelle aktører for å kjøpe narkotika.

BISTANDSAVOKAT: Audun Beckstrøm representerer den fornærmede mannen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Siden kokain er en ulovlig vare så er det ofte kriminelle som driver med annen kriminalitet også som selger dette.

– Angrer han på at han kjøpte kokain?

– Han har nok ikke brukt kokain etter dette. Det var en engangshendelse og da risikerer man å komme borti folk som dette her, sier bistandsadvokaten.

De to mennene forsvares av advokatene Vidar Lind Iversen og Ann Helen Aarø. TV 2 har forsøkt å få kontakt med de to advokatene, foreløpig uten hell.

Det er derfor ikke kjent hvordan de tiltalte stiller seg til anklagene mot dem.

Oslo tingrett har satt av to dager til rettssaken, som begynner 21. februar neste år-