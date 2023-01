Knut Arne fikk sjokkbeskjed: – Kan få dødelig utfall

Det begynte med vansker med å svelge, deretter begynte maten å smake uvanlig. Til slutt hostet han blod.

I 2019 fikk Knut Arne Gravingen (54) beskjeden han fryktet: Kreft i svelget med spredning.

– Da jeg fikk den beskjeden, var første tanke: Hva er verste scenario? sier han.

Årsaken til kreften skyldes HPV, som er et virus. De siste årene har antallet menn som får kreft relatert til viruset økt.

Og fremover ser det ut til at antallet kommer til å øke enda mer, ifølge Kreftregisteret.

MINNER: Knut Arne Gravingen ser tilbake på et rikt liv. I 2019 fikk han livet snudd på hodet. Foto: Harald Eiken / TV 2

Kvinner, men ikke menn

Viruset, som kalles humant papillomavirus, er en seksuelt overførbar infeksjon.

Det finnes en vaksine mot viruset.

Siden 2009 har alle jenter i 7. klassetrinn fått tilbud om gratis HPV-vaksine. Gutter fikk samme tilbudet ni år senere.

Fra 2016 til 2018 fikk kvinner født i 1991 og senere også tilbud om gratis HPV-vaksine, i et såkalt innhentingsprogram.

Dette tilbudet fikk imidlertid ikke menn.

Det er diskriminerende, mener professor emeritus Ole-Erik Iversen ved Universitetet i Bergen.

ROPER VARSKO: Ole-Erik Iversen er en av Norges fremste eksperter på HPV-vaksinen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

HPV er en av de viktigste årsakene til at kvinner utvikler livmorhalskreft.

Men viruset kan også føre til kreft som i hovedsak rammer menn, som i munn, svelg, anal og penis.

– Andelen menn som får HPV-relatert kreft, kommer til å øke de neste årene. Det kan unngås i stor grad ved at unge menn får tilbud om gratis HPV-vaksine, sier Iversen.

Han mener at vi ikke har gode nok metoder for å påvise forstadier og behandle sykdommene som rammer menn i størst grad.

– Vi har en vaksine, men vi bruker den ikke. Den koster penger, men det er småpenger i forhold til det den beskytter senere i livet når vi skal behandle kreft, sier Iversen.

– Hva har jeg gjort?

For Knut Arne Gravingen ble livet snudd på hodet etter kreftbeskjeden.

– Å sitte her i stua med fireåring på fanget, og si at du skal på sykehus og blir borte i jula. Det var ikke noe stas, sier 54-åringen.

UTMATTET: Kreftbehandlingen gjorde Knut Arne Gravingen sliten og utmattet. Foto: Harald Eiken / TV 2

Da han fikk sjokk-beskjeden, tenkte han som de fleste: Hvor lenge har jeg igjen?

– Legene sa at de oftere ser kreftformen jeg hadde. Heldigvis sa de også at skulle få meg frisk, sier Gravingen.

Han fikk oppfølging på Radiumhospitalet i Oslo, hvor blant landets fremste krefteksperter jobber.

– Jeg var ikke redd eller bekymret, men jeg visste heller ikke hvordan hverdagen skulle bli i etterkant av behandlingen, sier 54-åringen.

Fire år senere

Årsaken til at menn ikke har fått det samme tilbudet om HPV-vaksine som kvinner, handler om to ting, ifølge Folkehelseinstiuttet.

Det ene er at vaksinen har best effekt når den gis tidlig, altså før seksuell debut. I tillegg er tre av fire som får HPV-relatert kreft kvinner, mens en firedel er menn.

– Derfor har det hatt større rasjonale bak å gi den til kull med kvinner, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl, som leder barnevaksinasjonsprogrammet i FHI.

Årsaken til at jenter fikk tilbud om vaksiner lenge før gutter i 7. klasse, er at vaksinen på dette tidspunktet bare hadde dokumentert effekt på kvinner, ifølge overlegen.

Fakta: HPV Humant papillomavirus (HPV) er en seksuelt overførbar infeksjon. De aller fleste mennesker får en infeksjon med en eller flere typer av viruset i løpet av livet. HPV-infeksjonen er symptomfri og går som oftest over av seg selv. Men visste typer HPV kan etter mange år også føre til ulike typer kreft. Kondom gir ikke fullstendig beskyttelse mot HPV-smitte fordi viruset også finnes på hudområder i underlivet som kondom ikke dekker. Kilder: FHI, Helsenorge.no

Utredning står på vent

I 2019 startet FHI en utredning om HPV-vaksine til risikogrupper, deriblant menn som har sex med menn.

Fire år etter er utredningen fortsatt ikke ferdig. Og det er heller ikke sikkert at den blir ferdig i år.

– Vi har håndtert en pandemi, og ressursene har blitt skrudd til å jobbe med den. Nå etter pandemien er vi i en nedbemanningssituasjon, som gjør at vi har lite tilgjengelige ressurser til å få gjort den vurderingen, sier Greve-Isdahl.

– Vi vet ikke når den blir ferdigstilt, sier hun.

– Hvor alvorlig er det?

– Det er alvorlig at noen som kan ha nytte av den, ikke får den, sier hun.

ALVORLIG: Overlege Margrethe Greve-Isdahl innrømmer at det er alvorlig at utredningen er satt på vent på ubestemt tid. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Utålmodige

Kreftforeningen sier at de har purret på FHI om utredningen, sist i fjor høst.

De mener HPV-vaksinen er avgjørende for å slå ned HPV-smitten i samfunnet, som har økt og økt de siste årene.

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, sier at hun forstår at FHI har konsentrert seg om pandemien, men at det nå ikke lenger er en unnskyldning.

– Nå må de ta opp utredningen og komme i mål med den. Vi forventer at det går ganske raskt nå. Vi er utålmodige, sier Stenstadvold Ross.

I likhet med professor Iversen mener Kreftforeningen at det bør etableres et innhentingsprogram slik kvinner fikk i 2016 til 2018.

De første guttene som fikk vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet, blir 17 år i år.

Iversen mener at guttene mellom 17 år og 26 år bør bli en del av et slikt program, uavhengig av seksuell legning.

– Det er noen risikogrupper som vaksinen er særlig viktig for, menn som har sex med menn, blant annet. Men vi ønsker oss et innhentingsprogram for alle menn. Da får vi HPV-smitten mest mulig ned, og det er det vi er opptatt av, sier generalsekretæren i Kreftforeningen.

Ifølge svenske myndigheter har forekomsten av HPV-infeksjoner og alvorlige celleforandringer på befolkningsnivå minket etter at HPV-vaksinen ble innført.

UTÅLMODIG: Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross etterlyser FHIs utredning. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Dødelig utfall

Kreftforeningen er bekymret for konsekvensene dersom utredningen fortsetter å dra ut i tid.

– I verste fall kan forsinkelsene føre til at man ikke forhindrer kreft som kan gi dødelig utfall. Det er veldig alvorlig. Nettopp derfor er det så viktig at det blir prioritert, sier Stenstadvold Ross.

Folkehelseinstituttet sier at grunnen til at de har en utredning gående for risikogrupper, er fordi de mener de kan ha best nytte av en HPV-vaksine, selv etter seksuell debut.

Risikogruppene det gjelder er menn som har sex med menn og personer som går på immundempende medisiner.

– Menn som har sex med menn er en gruppe vi ikke har nådd i vaksinasjonsprogrammet. De har ikke flokkbeskyttelsen ved at jentene har vært vaksinert i mange år, sier Greve-Isdahl i FHI.

ØKER: Antallet HPV-relatert kreft øker blant menn. Tallene for menn gjelder kreft i svelg, manus og penis. Tallene for kvinner gjelder livmorhals, svelg og anus. Foto: Grafikk / TV 2

– Fisk i akvariet

Etter 36 strålebehandlinger og 6 cellegiftkurer etter kreft i mandelsekken, ble Gravingen kreftfri. Men i dag sliter han med senskader.

Han vil helst jobbe, men konsentrasjonsvansker og fatigue gjør det vanskelig. Det var et liv han ikke var forberedt på.

– Man må bli kjent med kroppen på nytt. Det man kunne gjøre før, kan jeg ikke nå. Alt tar lenger tid, sier 54-åringen.

Gravingen sier at han uten tvil hadde tatt vaksine om tilbudet fantes da han var ung.

Tre doser med Cervarix, som brukes i barnevaksinasjonsprogrammet, koster rundt 3000 kroner. Tre doser med en lignende vaksine, Gardasil 9, koster rundt 4800 kroner.

SENSKADER: Knut Arne Gravingen sier at ting som tok kort tid før, tar lenger tid nå etter kreftbehandlingen. Foto: Harald Eiken / TV 2

Gravingen mener samfunnet har råd til å gi unge menn vaksinen, spesielt med tanke på hva behandlingen hans har kostet.

– De fire tusen kronene blir som en fisk i akvariet, eller en fisk i Mjøsa, for den saks skyld, sier Gravingen, som bor på Hamar.

– Jeg unner ingen å gå denne løypa jeg har gått.

– Svært usikkert

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ser nytteverdien ved å få på plass et bredere tilbud om HPV-vaksine til menn.

– HPV-vaksinen vil sannsynligvis forebygge de kreftformene som skyldes HPV dersom vaksinen gis før man utsettes for smitte, skriver statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post.

FOREBYGGER: Statssekretær Karl Kristian Bekeng sier at HPV-vaksinen vil kunne forhindre HPV-relatert kreft hos menn. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Bekeng at utredningen bare omhandler HPV-vaksine for menn som har sex med menn, og ikke alle.

Statssekretæren kan i likhet med FHI heller ikke svare på når utredningen vil ferdigstilles.

– Det er svært usikkert når denne vurderingen vil bli ferdigstilt gitt den krevende situasjonen FHI står i, sier Bekeng.