Knuste Erna Solberg

Torsdag møttes partiene til den første partilederdebatten før kommunestyre- og fylkestingsvalget 11. september.



Terningkastene er TV 2s kommentator Aslak M. Eriksruds spontane vurdering av politikernes innsats i torsdagens partilederdebatt.

Jonas Gahr Støre, Ap:

Må jobbe med å forsvare at Tonje Brenna kan bli sittende som statsråd, mens Anette Trettebergstuen måtte gå, etter at begge brøt habilitetsreglene. Han utfordres av godt forberedte programledere, men redder seg ved at han på en måte klarer å forklare forskjellen på de to sakene.

Sliter med å skille seg fra Erna Solberg og Høyre i eldreomsorg. Det blir mye snakk om kvalitet og kompetanse. Utfordrer på konkurranseutsetting og privatisering, men er god når han utfordrer Erna Solberg om lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i eldreomsorgen.

Er pedagogisk i duellen mot Hermstad, er på grensen til å bli belærende. Balanserer på en syltynn linje for ikke å bli nedlatende overfor partilederdebatt-debutanten fra MDG, men jeg synes han klarer det med tilstrekkelig glimt i øyet. Argumenterer godt og presist. Duellformatet med 25 sekunder kler Støre.

Var klart bedre enn hovedmotstander Erna Solberg. En hardt presset statsminister og partileder leverer når han trenger det som mest.



Erna Solberg, Høyre:

Får en litt vanskelig start, da hun må svare om DNs avsløring om at ektemannen Sindre Finnes jobbet for å hive ut «inkompetente» Ap-folk i styrer og verv og sette inn Høyre-folk rett før Solberg dannet sin egen regjering, men svarer godt for seg.

Fokuserer på ansattes kompetanse og kvalitet i eldreomsorgen. Svarer ikke på hvordan Høyres kommunepolitikere kan budsjettere med å bruke mindre penger på eldreomsorg, og forsøker heller å bagatellisere den politiske uenighetene rundt konkurranseutsetting. Havner litt på defensiven når hun utfordres av Støre på ansattes lønnsvilkår og evnen til å rekruttere fagfolk til eldreomsorgen.

Er veldig kunnskapsrik, men faller flere ganger tilbake til gamle synder og blir veldig teknisk og komplisert.

Forfriskende å se henne argumentere prinsipielt og engasjert mot eiendomsskatt i duellen mot Jonas. En god duell, men Erna Solberg kan langt bedre enn dette.







Sylvi Listhaug, Fremskrittspartiet:

Fremstod offensiv, med flere kirurgiske angrep på Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum. Vi kommer til å se mer av fighten mellom de to i denne valgkampen. Flink til å få frem egne politiske løsninger

Skiller seg ut i debatten om eldreomsorg. Var tidlig ute og inviterte til bredt politisk forlik for å bedre eldreomsorgen, og la staten ta regningen. Lar seg ikke provosere av Vedum. Frir hemningsløst til klimaskeptikerne, og jeg tror det funker, for hun er retorisk god. Hadde overskudd, humør og var på hugget.

Kirsti Bergstø, Sosialistisk Venstreparti:

Er god og pedagogisk når hun snakker om eldreomsorg og fokuserer på arbeidsforholdene til de ansatte, og at man også må beholde de som jobber i yrket. Snakker til de mange tusen kvinnene som jobber i offentlig sektor og treffer nok målgruppen.

I likhet med de andre miljøpartiene sliter hun å gjøre seg offensiv i klimadebatten, når debatten dreier seg så mye om elektrifisering av Melkøya. Blir litt teatralsk i duellen mot Bollestad, som ble veldig repeterende om prioritering av gratis SFO vs. lavere barnetrygd. Fremstår med en helt annen ro og autoritet enn da hun debuterte på samme arena i fjor. Tydelig at hun trives i partileder-rollen.

Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet:



Også han må starte debatten med på svare for en krevende sak. Klarer ikke å svare godt på prosessen som endte med Borten Moes fall.

Hamrer ut velkjente budskap om nærhet og god når han tar eldreomsorgen hjem til distriktene hvor det ikke finnes konkurranseutsetting og private aktører.

Klarer seg godt i en vanskelig duell mot en offensiv Listhaug. Sliter med å forsvare regjeringens vedtak om å elektrifisere Melkøya, når Senterpartiets lokalpolitikere i nord raser mot egen regjering. Smilet er tilbake. Det kler han.

Olaug Bollestad, Kristelig folkeparti:



Blir veldig emosjonell i debatten om eldreomsorg, men sliter med å forklare egne politiske løsninger. Veldig lite konkret. Sier hun er uenig med de aller fleste i debatten, men sliter med å forklare hvilke politiske løsninger hun er uenig og hva som skiller KrFs politikk fra de andre.

Men er god til å beskrive virkeligheten. Klarte ikke å få frem sin største styrk, nemlig humoren. Trivdes bedre i duellen mot Bergstø, enn i det store panelet.

Også i diskusjonen om fattigdom faller hun litt i samme løype. Blir litt overivrig. Mente hun at lakseskatten var et eksempel på noe som i ytterste konsekvens gjør at folk ender med å stå i matkø hos frelsesarmeen? Også på fattigdom er det vanskelig på få tak på KrFs politiske løsninger.

Guri Melby, Venstre:



Virker som om hun ikke var helt heldig med temaene under debatten. Kommer aldri ordentlig inn i noen av debattens temaer. Ble utfordret på konkurranseutsetting og profitt av Rødt leder og er ikke i nærheten av å svare i duellen. Det er litt svakt. Sliter dermed også med å sende en troverdig utfordring i retur mot Martinussen. Blir usikker når hun beskyld for å feilsitere Norges Bank om regjeringens politikk. Glimter tidvis til med og har et uforløst potensiale. Forventer mer av henne i løpet av valgkampen.

Marie Sneve Martinussen, Rødt:

For en debut! Måtte også svare for en krise i starten av debatten, men har ingenting å forsvare, og kommer seg greit unna. Er skarp og pedagogisk når hun utfordrer Melby om kommersielle velferdstjenester. Vinner den duellen.

Klasser å ta mye plass i debatten. Er pedagogisk, engasjert og offensiv. Kommer seg godt gjennom klimadebatten og snakker med engasjement til kjernevelgerne om fattigdom. Klarer å hamre ut partiets politikk på de fleste områder. Hun preger virkelig sin første partilederdebatt. Er sterk og kunnskapsrik, kanskje derfor hun ikke angripes av noen av de andre partiene?

Arild Hermstad, Miljøpartiet de grønne:

Sliter fra start til slutt. Kommer knapt til orde den første timen av debatten. Sliter også i duellen mot en offensiv Støre, men får i hvert fall hamret inn MDGs budskap om at de vil sette en sluttdato for norsk oljeindustri, men heller ikke noe mer. Og det ble med det.

Slet med å forsvare hvorfor partiet har ombestemt seg om elektrifisering av Melkøya. Ble til alt overmål arrestert for faktafeil om hva Dagens Næringsliv mener om sluttdato for oljenæringen.

