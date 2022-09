Knuser strøm-mytene: Dette er billigere enn du tror

Til tross for høye strømpriser, er ikke all strømbruk så kostbar som man kan få inntrykk av.

HØYE PRISER: Mange spekulerer i å bruke strøm om natta for å spare penger. Det er det ikke nødvendigvis noen vits i. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Skyhøye priser og usikkerhet i energimarkedet har gjort strøm til et tungt debattert tema det siste året. Med det har det oppstått flere strømrelaterte myter og forestillinger – og store mengder usikkerhet.

Bør vi droppe julebelysningen i år, og er det riktig at det lønner seg å la lyset stå på, fremfor å skru det av og på flere ganger i løpet av dagen?

Er det mye penger å spare på å trosse brannvesenets råd og vaske klær om natta, og hvor dyrt er det egentlig å bruke tørketrommelen?

Ifølge næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, Ulf Møller, er det mange strøm-myter som nettopp er det – myter. Han svarer på fem antakelser om strømforbruk.

«Det er billigere å la varmeovnen stå på hele døgnet, enn å varme opp boligen på nytt hver dag»

REDUSER: Det vil antakelig koste deg mindre å redusere varmen, enn å skru den helt av. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– I en vanlig bolig brukes minst halvparten av strømmen til oppvarming. Hvordan du varmer opp boligen din har med andre ord mye å si for strømregningen, forteller Møller.

Faktisk teller hver eneste grad med en ganske betydelig andel.

For hver grad du senker temperaturen, reduseres nemlig energikostnadene med rundt fem prosent.

– Det vil være forskjeller mellom en liten leilighet og et stort hus, men generelt vil det lønne seg å tidsstyre varmekildene. Varmetapet er normalt lavere ved lavere temperatur, men ikke reduser mer enn 3–5 grader, råder Møller.

Det vil bidra til lavere energiforbruk, og kan senke strømregningen med flere hundrelapper i året.

Rådet fra den energipolitiske rådgiveren er altså klart: Det lønner seg ikke å skru varmeovnen helt av om natta.

KLARE RÅD: Den energipolitiske rådgiveren har klare råd til hvordan man mest effektivt holder varmen i huset. Foto: Øystein Andreas Bjerke / Energi Norge

– Det er det vi anbefaler, så er det ikke noe tung forskning som viser optimal nattsenking. Det vil kunne variere fra hus til hus; er det godt isolert vil det knapt lønne seg å redusere temperaturen, sier han.



– Ved mer normal isolasjon, tror vi 3–5 grader er optimalt. Dette har blitt litt ekstra utfordrende å beregne med tanke på de nye nettleiene. De fleste nettselskap har lavere nettleie om natta, samtidig kan kunden risikere å få økt fastledd hvis for mye varme går på i 6-7-tiden om morgenen.



Siden strømprisen normalt er lavere om natta, samtidig som nettleien er noe redusert, vil det i mange tilfeller være mindre lønnsomt med nattsenking.



– Derfor tror vi det er lurt å ikke redusere for mye, sier Møller.

– En reell besparelse

Også kommunikasjonsrådgiver i strømselskapet Fjordkraft, Jon Vaag Eikeland, sier de anbefaler en senking på inntil 5 grader.

Han påpeker at flere faktorer spiller inn – blant annet utetemperatur, hvilke varmekilder man har, isoleringsgrad og tiden man ikke er hjemme eller sover.

– Det vil gi en reell besparelse. Samtidig finnes det en rekke løsninger for smart strømstyring der man kan stille inn når ovnene skal slå seg av eller på. På den måten kan oppvarmingen starte før du har kommet hjem eller våkner, og sparingen går da ikke ut over komforten, sier han.

TEMPERATURSONER: Kommunikasjonsrådgiveren sier det vil være lurt å innføre temperatursoner i huset. Foto: Fjordkraft

Eikeland poengterer også at ikke hele huset eller leiligheten trenger å varmes opp.

– Om man har et hus på 200 kvadratmeter bør man, hvis mulig, innføre temperatursoner. Soverom, ganger og andre rom som man ikke oppholder seg mye i trenger ikke varmes opp til samme temperatur som for eksempel stue og kjøkken, sier han.

«Det er dyrt å vaske klær, og tørketrommelen er en skikkelig strømtyv»

KLESVASK: Mange har trosset brannvesenets råd, og vasket klær om natten for å spare penger. Det er ikke nødvendigvis så viktig for utslaget på strømregningen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

En vanlig oppfatning er at det er svært kostbart å bruke vaskemaskin og tørketrommel. Slik er det faktisk ikke, forteller Møller.



– Vaskemaskin og tørketrommel er blant de mindre energikrevende apparatene vi bruker. I en typisk norsk enebolig står de for rundt fire prosent av forbruket, forteller han.



Et enkelt regnestykke kan vise hvor billig det egentlig er:

Vi antar et normalt vaskemaskinforbruk som inkluderer 148 klesvasker på 40 grader, 99 vasker på 60 grader og 35 på 90 grader.

Med en snittpris på 147 øre/KWh, som relativt sett er ganske høyt, vil det koste under én krone per vask. Akkurat nå svinger strømprisene såpass mye at noen vasker kan bli dyrere, men strømstøtten jevner dette ut.

Det er altså ikke snakk om mer enn kronestykker å spare på vask og tørk.

– Det er likevel penger å spare. Et enkelt tips er å forbedre vaskerutinene, slik at vaske- og oppvaskmaskiner alltid kjøres helt fulle. De bruker like mye energi om de er fulle eller halvfulle. Vurder også om du kan vaske på 60 grader istedenfor 90, råder Møller.

Også Eikeland råder til å følge brannvesenets anbefalinger, og droppe vask om natten.

– Vi anbefaler at man heller vasker litt sjeldnere og passer på å fylle opp maskinen før hver vask, enn å vaske om natten. Spotprisen er dessuten ofte lavere i helgene, så å vaske på dagtid i helgen er en bedre løsning.

Men det er altså ikke her man finner det største sparepotensialet, sier Fjordkraft-rådgiveren. Han peker på tørketrommelen som en større energityv enn vaskemaskinen.

– Tørketrommelen trekker fort en del mer, gjerne opp mot 3 kWh. Så om du har mulighet til å henge opp tøyet er det mulig å spare noen kroner på det.

«Man bør droppe julebelysningen i år, når strømprisene er så høye»

SMÅ SUMMER: Med LED-lys kan man trygt unne seg julelys i desember, uten å frykte store utslag på strømregningen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Belysning står i gjennomsnitt for ni prosent av strømforbruket i en bolig.

– Det er noen kroner å spare på å kutte julelyset ja, men det er ikke snakk om store summer, sier Møller.

Dersom man i tillegg bruker LED-lys, vil det ha en minimal innvirkning på strømkostnaden. Ifølge energirådgiveren er det andre strømkilder man heller kan vurdere å snevre inn på.

– La julelysene skinne, og husk heller å skru ned på varmen når julekosen er over for dagen, sier han.

Også Eikeland sier man kan la LED-lysene kan stråle med god samvittighet:

– All sparing hjelper, men en LED-lyslenke er ikke veldig energikrevende.

«Man bør ikke skru lyset av og på for ofte»

LYS: Det lønner seg å skru lyset av når man forlater rommet. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

En debattert påstand er at lyspærer kan ta skade av å skrus av og på for ofte, og at det forlenger pæras levetid om den heller står påskrudd hele dagen.

– Noen eldre lysrør og -pærer fikk redusert levetid hvis de ble slått av og på hyppig, og kunne også trekke noe mer strøm da de ble tent, forteller Fjordkraft-rådgiveren.

Moderne LED-pærer kan imidlertid slås av og på hyppig uten at det korter ned levetiden, sier Eikeland.

Disse pærene bruker lite strøm, men det er likevel en god vane å slå av lyset når man forlater et rom. Det samme sier Energi Norge-rågiveren.

– De fleste lyskildene i dag er LED, som kan slås av og på flere tusen ganger, noen opptil hundre tusen ganger. Så det er ikke noe problem, sier Møller.

Han sier alt avslått lys er spart energiforbruk og forlenget levetid på lyspæren.

– Men sørg for at pærene dine er LED eller sparepærer: Vanlige lyspærer omdanner kun cirka 5 prosent av energien til synlig lys, resten blir til varme, forteller han.

I en sparepære blir 80 prosent av energien til lys, og de varer dermed mye lengre.

«Det har blitt like dyrt å lade elbil som å fylle tanken på en bensinbil»

BILLIGERE: Det er fremdeles billigere å velge elbil over bensinbil, til tross for høye strømpriser. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I en normal husstand med elbil står elbilladingen for omtrent åtte prosent av det totale strømforbruket.

– Gjennomsnittlig årlig kjørelengde for en elbil er på rundt 12.200 kilometer. Med en gjennomsnittlig strømpris på 147 øre/KWh tilsvarer dette en årlig ladekostnad på 1739 kroner, sier Møller.

Med dagens svingende strømpriser er prisen høyere, men strømstøtten tar av det aller meste.

Fjordkraft-rådgiver Eikeland understreker også et annet viktig poeng:

– Det er ikke bare strømprisene som har økt. Drivstoffprisene har også økt kraftig, sier han.

Dersom man legger til grunn en bensinpris på 22 kroner literen og et snittforbruk på 0,5 liter per mil, blir det 11 kroner per mil. En elbil bruker gjerne rundt to kWh på en mil.

– Nå er det ganske stort sprik i hvor mye man betaler for strømmen etter hvor man bor i Norge, men om man legger til grunn at strømprisen er mellom 2 til 3 kroner per kWh, inkludert strømstøtte, avgifter og nettleie, så er det helt åpenbart fortsatt rimeligere å kjøre elbil, sier Eikeland.

Det vil altså fremdeles være langt rimeligere å lade bilen hjemme, enn å fylle en bensintank for tilsvarende kjørelengde.

Energi Norge-rådgiveren sier det fortsatt er mulig å kutte i forbruket for elbileiere.

– Men det er penger å spare på elbillading. Sørg for å lade den på tidspunkt hvor belastningen på strømnettet er lavt, og strømprisene dermed er lave, sier Møller.

– Lad på natten og bruk smarte ladesystemer, dersom du har det tilgjengelig. Et stabilt forbruk er bedre enn høye topper med den nye nettleien.