Knuser en 100 år gammel tradisjon

NYE TIDER: Det går mot et maktskifte for Lillestrøm kommune, til Kjartan Berlands glede. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

I over 100 år har Ap hatt ordføreren i denne byen. Kjartan Berland (50) kommer trolig til å bryte gullrekka.

Arbeiderpartiet har styrt sammenhengende i gamle Lillestrøm kommune og gamle Skedsmo kommune siden 1911.

Men nå blir det trolig andre boller.

Da forhåndsstemmene kom inn klokken 21 mandag kveld, ble det stadig varmere under skjorta til Kjartan Berland (H).

– Jeg ble stadig mer optimistisk fra det tidspunktet av, sier Berland til TV 2.

Deretter gikk det bare rett oppover.

Vippe Ap av pinnen

Det ble etter hvert klart at Høyre nå er Lillestrøms største parti, med en oppslutning på nærmere 29 prosent.

– Jeg er veldig fornøyd med et kjempegodt resultat, og glad for at vi klarer å bli kommunens største parti, sier Berland.

Høyre har hatt god oppslutning i Lillestrøm de siste årene, men det har aldri holdt helt ut.

– Vi har aldri klart å vippe Ap av pinnen. Mulighetene har aldri sett bedre ut enn nå, sier ordførerkandidaten fra Høyre.

– Ingen «quick fix»

Selv om Berland erklærer valgseier, tar han ingenting for gitt når det gjelder hvem som får æren av å få ordførerkjedet rundt halsen.

– Vi har gode muligheter, men jeg tar ingenting for gitt og ønsker ikke å forskuttere noe.

Fintellingen av rundt 650 forhåndsstemmer som kom inn sent, er nå i gang. Dette kan føre til noen bevegelser.

SKIFTE: Jørgen Vik (Ap) (t.v.) har vært ordfører i Lillestrøm siden sammenslåingen i 2020. Nå ser det ut til at Kjartan Berland (H) tar over. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Jeg er optimistisk, men dette er absolutt ingen «quick fix». Vi har en stor jobb foran oss de kommende dagene, sier ordførerkandidaten.

Han og partiet er i gang med uformelle samtaler for å kartlegge hvilke partier som ønsker å samarbeide med dem.



Maktskifte i Sarpsborg

Lillestrøm er ikke den eneste tradisjonelle Ap-kommunen som ligger an til et maktskifte. Også i Sarpsborg har borgerlig side gjort et sterkt valg.

Her er fremdeles Arbeiderpartiet størst, men Høyre er hakk i hæl, med over 16 prosent økning i oppslutning siden 2019.

Det er dermed grunnlag for borgerlig flertall, og trolig blir Magnus Arnesen (H) kommunens nye ordfører, etter 110 år med Ap-styre.

– Det er klart det er spesielt, men jeg er utrolig motivert for å ta fatt på den oppgaven, sier Arnesen til TV 2.

– Jeg og mange andre på borgerlig side har vært utålmodige i mange år på å få den sjansen, så nå skal vi gripe den.

KONKURRENTER: Magnus Arnesen (t.v.) og Høyre tar styringen i Sarpsborg fra Ap og Klaus Lintho. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Slag i magen

På gata i Sarpsborg møter TV 2 Klaus Lintho, som har åtte år som bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet bak seg.

Han gratulerer mannen som trolig er Sarpsborgs nye ordfører, men erkjenner at valgresultatet er skuffende for hans eget parti.

– Det er et slag i magen etter 110 år ved makta, men ingenting er gitt uansett om du har sittet i fire eller 110 år. Og velgerne har bestemt, sier Lintho.

Han mener Høyre har gjort en god valgkamp i kommunen.

– De har vært tidlig på i gågata med å rigge opp telt, gått husbesøk og levert en knallgod valgkamp. Den økninga Høyre har, står det respekt av.

Blå bølge

Resultatet i Lillestrøm og Sarpsborg er langt fra unikt, da det skyller en blå bølge over landet i årets lokalvalg.

For første gang på 99 år, er Høyre landets største parti.



En foreløpig gjennomgang TV 2 har gjort av valgresultatet, viser at det er borgerlig flertall i 25 av de 50 største kommunene i landet.



Selv om Høyre har gjort et kjempevalg, vil de mange steder være avhengig av et bredt samarbeid med andre partier for å få ordføreren.