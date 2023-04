Knivstikking på Grefsen: – Han gikk etter halsen

Politiet rykket tirsdag kveld ut etter at en mann ble knivstukket inne på en trikk på Grefsen i Oslo.

Innsatsleder Kristoffer Bang sier til TV 2 at det var publikum som fikk kontroll på gjerningsmannen og holdt ham nede til politiet kom på stedet.

Fornærmede er en mann i 50-årene, ifølge politiet. Han er lettere skadd og kjørt til legevakta.

Bang sier det ikke skal være en relasjon mellom mistenkte og fornærmede.



– Det er et eller annet som har skjedd inne på trikken slik at han har angrepet en tilfeldig person.

KJENNING AV POLITIET: Innsatsleder Kristoffer Bang sier gjerningsmannen skal være en kjenning av politiet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Fullstendig uprovosert

Thea Christina Espedal (22) var vitne til hendelsen. Hun la merke til gjerningsmannen på trikkestoppet Grefsen stadion.

– Cirka to stopp før her vi er nå, begynner vi å høre at han verbalt anklager fornærmede for å stirre på ham. Så blir han mer og mer høylytt, sier hun til TV 2.



Hun sier det er en ubehagelig opplevelse for fornærmede som sitter i ro og stirrer på telefonen sin.

– Vi skjønner at det eskalerer. Han går bort til ham og setter seg ved siden av. Jeg mener å høre noen si at han har en kniv.



KUNNE GÅTT VERRE: Thea Christina Espedal (22) sier hendelsen kunne gått verre. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Espedal forteller at hun prøvde å distrahere gjerningsmannen, men blir holdt tilbake av kjæresten. Hun sier videre at fornærmede blødde fra øret.

– Jeg hjelper den eldre mannen, setter ham ned og hjelper ham med papir. Han blør en del.



– Hele situasjonen oppleves som uprovosert?

– Fullstendig! Kanskje han kan ha sett på ham. Man har jo hørt ting gå litt galt på trikken før, det er jo Oslo, men det tok helt av ut av ingenting.



Politiet kom raskt til stedet og det var mange som ville bidra, sier Espedal. Hun legger til at det kunne gått mye verre, men også raskere.

– Han hadde en tapetkniv med bladet langt ute. Han gikk etter halsen og kuttet opp øreflippen hans. Det kunne blitt kjempealvorlig. Det eskalerte utrolig fort, på under et minutt.

Espedal sier hun har sett mye rart på buss og trikk i Oslo før. Derfor var hun ikke redd da hendelsen skjedde.

– Det er utrolig sjukt at det eskalerer sånn, til kniv, helt uprovosert, sier Espedal.



RYKKET UT: Politiet sendte flere patruljer til Grefsen tirsdag kveld. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Berømmer publikum

Innsatsleder Bang sier mistenkte skal være en kjenning av politiet, men er verken kjent med alder eller bakgrunn.

Både han og operasjonsleder Alexander Østerhaug ønsker å berømme flere personer som tok kontroll på mistenkte.

– Vi skal ikke se bort ifra at de kan ha forhindret ytterligere skade, sier Østerhaug.



Politiet jobber nå med å få oversikt på stedet.

– Vi tar hånd om fornærmede som er kjørt til legevakta, gjennomfører avhør av vitner og vi har kjørt mistenkte inn til politi arresten.

Politiet gjør også sporsikring av gjerningsperson og åsted.