Knepen seier til Støre

Fredag møttes partiene til partilederdebatt i Stavanger før kommunestyre- og fylkestingsvalget 11. september.

Terningkastene er TV 2s kommentator Aslak M. Eriksruds spontane vurdering av politikernes innsats i torsdagens partilederdebatt.

Jonas Gahr Støre, Ap:



Statsministeren leverer nok en solid innsats. Han står støtt på regjeringens politikk og viker ikke unna noen angrep. Klarer å snakke til alle han må nå i debatten om samferdsel, både folk i byene, distriktene og de som er opptatt av miljø. Får en god start og er offensiv med et glimt i øyet som vi ikke har sett så veldig mye av i andre sammenhenger denne valgkampen.

Gjør ingen synlige feil, med forbehold om at han ikke blir tatt i noen faktasjekker i ettertid. Er god i duellen om havvind med Rødt-lederen Får en fordel av NRK ved at han i likhet med sist gang er den eneste som får delta i to dueller. Står godt til Bollestad og får fremsnakket fellesskolen. Støre tar en knepen seier i sterk konkurranse med flere.

Erna Solberg, Høyre:



Er rolig og pedagogisk og ikke fullt så ordrik som hun ofte kan bli. Det kler henne. Arresterer Vedum for å skryte av en vei som han stoppet. Klarer balansen med å både være tilhenger av veibygging og miljøvern.

Får en god start, men prøver kanskje litt for ofte å være statsministeraktig og løfte debatten på et overordnet nivå, men kunne vunnet på å være litt mer konkret på Høyres politikk også i enkeltsaker, som f.eks. om det er riktig å kutte barnehageprisen med 1000 kroner eller ikke.

Likte tydeligvis å snakke om søndagsåpne butikker, selv om hun nok kjenner på en skuffelse over at hun ikke klarte å åpne butikkene på søndager i løpet av de åtte årene hun styrte landet. Men hun gjør en god debatt, med humør og overskudd.

Sylvi Listhaug, Fremskrittspartiet:



Går ut i hundre med å angripe Ap i Stavanger for å prioritere gratis buss fremfor å gjøre noe med eldre som ligger i sin egen urin og avføring i byen. Angrepet blir kanskje litt voldsomt, uten at hun får konkretisert og fulgt opp. Fungerer bedre når hun trer inn i rollen bilistenes beste venn, og vil ha svenske tilstander med lavere bensinavgifter.

Frp-lederen, som vanligvis er varm tilhenger av å strø om seg med penger til gode formål, sliter litt med at hun ikke vil svare på om hun støtter billigere barnehager, og snakker seg litt bort med en metafor om at kua ikke må slaktes før den melkes.

Men er god, kjapp og snakker kirurgisk presist til kjernevelgerne i innvandringsduellen mot Bergstø. Duellen kledde begge to.

Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet:

Kjemper med Sylvi Listhaug om å være bilistenes beste venn, men i motsetning til forrige valg da han var i opposisjon, er han ikke en like ivrig pådriver for avgiftskutt på bil.

Får en dårlig start da han roter til debatten ved å nekte Hermstad å svare på kritikk fra høyresiden, og samtidig nekte å slippe ordet. Tror ikke mange fikk med seg poenget til Vedum der. Blir irettesatt av programlederne.

Men løfter seg når han ikke viker en tomme i å forsvare den omstridte lakseskatten, og argumenterer for at den blant annet brukes til å kutte i barnehageprisen. Klarer etter hvert å tre godt inn i finansministerrollen.

Trives veldig godt i duellen om søndagsåpne butikker med Erna Solberg. Ros til NRK for å sette opp dueller hvor politikerne sto godt til hverandre. Hans beste debatt i denne valgkampen.

Kirsti Bergstø, Sosialistisk Venstreparti:



Gjør jevnt over en god debatt hele veien. Fremsnakker tryggere hverdagsveier og kollektivsatsing fremfor store motorveiprosjekter. Er god når hun utfordres på universelle ordninger som billigere barnehager til alle.

Stortrives i duell om innvandring med Listhaug og noterer seg for debattens beste oneliner: «Er det en flyktninggruppe Frp konstant forsvarer, så er det skatteflyktningene». Kan innimellom rote seg bort i litt lange resonnementer, men godkjent innsats.

Guri Melby, Venstre:

Fremstår offensiv og tydelig. Er presis i beskrivelse av egen politikk. Er ærlig på at hun ikke vil innføre gratis buss til alle, men forsvarer lavere kollektivpriser.

Takler duellformatet veldig godt mot Hermstad og vinner duellen med klar margin. Forsvarer kompromisset med lakseskatten på en ærlig måte og fremstår en periode som den mest ansvarlige på borgerlig side. Får samtidig inn gode retoriske angrep på regjeringspartienes ulike skattegrep overfor næringslivet. Deler andreplassen med sin tidligere sjef, Erna Solberg.

Arild Hermstad, Miljøpartiet de grønne:



Kommer godt i gang. Godt og pedagogisk forsvar for billigere kollektivpriser. Snakker rett til kjernevelgerne i de sentrumsnære bydelene i de store byene. Ønsker å være byenes beste forsvarer.

Er fortsatt litt uerfaren i dette selskapet, noe som best kom fram i duellen mot Melby, hvor det virker som han tenker litt for mye på hva han skal si mens han prater. Det funker ikke så godt når du har 25 sekunder på deg. Men løfter seg gjennom duellen. Er god når han bruker seg selv og på peker at han er den eneste lokalpolitikeren.

Marie Sneve Martinussen, Rødt:



Fortsetter der hun slapp på TV 2 for to dager siden. Går rett i strupen på Frp. Hvis du lukter asfalt, blir du surrete i hodet. Har åpenbart bestemt seg for at det å angripe Frp er riktig medisin for å mobilisere egne velgere.

Viser at hun er en rutinert politiker, selv om hun er fersk som partileder. Svarer godt for seg, men sliter likevel med å forsvare Rødts nei til utbygging av all vindkraft, både på land og til havs. Er Rødt et industri- og/eller miljøparti? Vanskelig å si etter å ha hørt på henne denne kvelden.

Gjør en god jobb med å fremsnakke flere ansatte i helsesektoren, men tror ikke hun klarte på hente så mange nye velgere til partiet sitt i kveld, kanskje tvert imot.

Olaug Bollestad, Kristelig Folkeparti:

Sier klart nei til billigere buss. Det er andre som trenger de pengene. Vil ha tryggere veier for barn og flere avganger før bussen blir gratis. Er roligere og langt bedre retorisk enn hos oss i TV 2 for to dager siden og klarer på merkelig vis å beholde en slags rød tråd gjennom hele debatten.

Roter seg bort i debatten om barnehagepriser med Kirsti Bergstø. Men hamrer inn KrFs forsvar for friskoler og foreldrenes valgfrihet i duellen med Støre.

Holder tråden med at hun er barnas forsvarer, men ikke alltid like lett å henge med på resonnementene hennes. Skal ha pluss for at hun viser et brennende engasjement.