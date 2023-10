Knask eller knep? Folket er delt

– Det går et svært tydelig skille mellom de over og under 50 år i Norge, sier administrerende direktør og «høytidsekspert» i Opinion, John Lauring Pedersen.

I forbindelse med halloween har de spurt det norske folk om hva de mener om tradisjonen, og hva de skal gjøre. Mer om det litt senere.

For tirsdag 31. oktober fylles gatene med små og store «monstre» på jakt etter sukkertøy. I helgen som var hadde de voksne sine egne halloweenfester.

Feiringen som stammer tilbake til hedensk tid, har fått fotfeste i nåtiden.

– Det er opprinnelig en overgang fra en årstid til en annen årstid. En nyttårsaften i gammel europeisk tro. Da man gikk fra sommer til vinter, forteller førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Tromsø, og halloweenekspert Rune Blix Hagen.

– Vokst seg sterkere og sterkere

Etter at skotter og irer tok med seg folketroen og emigrerte til USA, har kommersielle krefter trått til og gjort den gamle feiringen til den festen det er i dag, forteller eksperten.

Underveis dukket den opp i Norge.

HALLOWEEN-EKSPERT: Rune Blix Hagen forteller at det er et godt stykke fra det som en gang var, til det som nå er halloween. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk

– I Norge må vi kunne kalle det for en ny tradisjon. Vi ser at det muligens kan knyttes til barnehager på slutten av 90-tallet. Så har den vokst seg sterkere og sterkere, samt fått flere elementer, forklarer Hagen.

«Trick or treat», på godt norsk «knask eller knep», er blant de kommersielle påfunnene som nå er en del av feiringen.

Tall fra Opinion viser at hele 79 prosent av de som ble spurt, svarte at de ville kjøpe inn godteri til barn som ringer på døra.

– Skal man være i pakt med tradisjonen er det ikke slikkerier, men frukt, grønnsaker og nøtter man skal dele ut, forteller Hagen.

– Splitter Norge

Samtidig viser tallene fra analysebyrået at 44 prosent skal lage eller spise mat eller drikke tilknyttet halloween, at 44 prosent skal kle seg ut og at 57 prosent skal delta på en halloweenfest.

Men hva synes egentlig nordmenn om tradisjonen? Burde den være nettopp det, en tradisjon?



– Halloweenfeiringen splitter Norge. Nesten halvparten av oss mener halloween er en amerikansk tradisjon vi ikke bør markere i Norge, mens nesten like mange mener det er en hyggelig tradisjon å markere i Norge, forteller Lauring Pedersen i Opinion.

TALLKNUSER: Administrerende direktør i Opinion, John Lauring Pedersen, forteller at halloween splitter det norske folk. Foto: Opinion

De eksakte tallene: 49 prosent mener vi ikke bør markere halloween i Norge, mens 42 prosent mener det er en hyggelig markering. Resten er usikre.

Som innledningen på denne artikkelen forteller, det er et klart aldersskille.

Kun én av ti over 50 år har et forhold til halloween, mens fire av ti under 40 år markerer «høytiden», viser tallene til Opinion.

– Plass i norsk kultur

At spørsmålet om feiringen har en plass her i Norge splitter folket, overrasker ikke folklorist og avdelingsleder ved avdelingen for forskningskommunikasjon og formidling, samt universitetsmuseet ved UiB, Eli Kristine Økland Hausken.

Fra 2007 og fram til det kulturhistoriske museet stengte for renovasjon tidligere i år, har de arrangert en årlig halloweenfest.



NORSK KULTUR: Det har vært og er motstand, men halloween har en plass i norsk kultur, mener Eli Kristine Økland Hausken. Foto: Privat

– Det har vært mye motstand mot halloweenfeiringen, og mange kan ha syntes at det var skrekkelig at disse amerikanske tendensene fikk vokse fram i Norge. Allerede tilbake i 2007 var det en debatt om tradisjonen skulle få lov å være en del av vår kultur, forteller hun.

Økland Hausken er klar på at feiringen har en plass i den norske kulturen.

– Når vi snakker om tradisjoner, så glemmer man ofte at en tradisjon kun har leverett dersom den fyller en funksjon for folk. Gjør den ikke det, vil tradisjonen dø ut, forteller folkloristen og avdelingslederen før hun fortsetter:

– Det at folk faktisk feirer halloween i dag, viser at tradisjonen absolutt har en plass i norsk kultur. Vi ser at en ny generasjon har plass til en ny tradisjon.



Undersøkelsen til Opinion er gjennomført i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år på 1000 personer.