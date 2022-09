Knapt flertall for beholde Kinn kommune i folkeavstemning

Kinn kommune blir kalt «Norges rareste kommune». I dag stemte innbyggerne i kommunen over om den skal deles i to.

KINN: Torsdag er det klart for folkeavstemning i kommunen som nå har kranglet i to år Foto: Elias Engevik / TV 2

Da kommunene Flora og Vågsøy i 2020 slo seg frivillig sammen, uten å dele kommunegrenser, var det mange som hevet på øyenbrynene.

I dag holdt kommunen folkeavstemning over om de to kommunene igjen skal være adskilte.

Mange er splittet i striden om Kinn igjen skulle bli Flora og Vågsøy, og mange har forhåndsstemt. I Flora er tallet nesten 50 prosent, mens i Vågsøy er tallet nærmere 30 prosent.

Og tallene fra folkeavstemningen viser et knapt flertall for å beholde Kinn kommune.

48,52 prosent stemte for at Kinn skal deles i to kommuner. 49,14 prosent stemte for å beholde kommunen slik den er i dag.

Ifølge NRK skal stemmene fintelles på fredag.

Dagens avstemning er en folkeavstemning, og dermed kan politikerne i kommunen sette resultatet til side når det endelige valget skal tas.

Tror på flertall

Da tallene på forhåndsstemmene fra folkeavstemningen var inne, var det derimot et knapt flertall for å oppløse Kinn. Det bekymret ikke ordføreren noe særlig.

Ordfører i Kinn kommune, Ola Teigen (Ap) sier han trodde det endelige valgresultatet ville bli noe annerledes.

– De som har forhåndsstemt er nok de mest ihuga, som allerede visste hva de skulle stemme. Så jeg tror fremdeles på at det er flertall for å beholde kommunen slik den er i dag, sier han til TV 2.

TROR PÅ FLERTALL: Ordfører i Kinn tror det blir flertall for å beholde kommunen Foto: Elias Engevik / TV 2

Etter valget i 2019 skulle han bli den siste ordføreren i Flora kommune.

– Tror du fremdeles at du blir historiens siste Flora-ordfører?

– Ja. Dersom det blir en deling av Kinn kommune, gjenoppstår nok ikke Flora kommune-navnet. Da blir det nok Kinn, eller bare Florø.

– En kommune som satser

– Vi har fått en kommune som jobber veldig hardt for å få en kommune som satser på utvikling og legge til rette næringlivet. Dette har også gitt veldig gode resultater, sier Martin Hagen (28). Han er initiativtaker for «Oppsida», altså de som ønsker å beholde Kinn.

FORKJEMPER: Martin Hagen vil beholde Kinn kommune Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Han er et eksempel på en utflytter som de fleste distriktskommuner ville ønsket å få hjem igjen. Han bor i Oslo, er ung, høyt utdannet og engasjert i hjembyen Måløy - og tidligere Vågsøy kommune.

Hagen peker på at Kinn har i to år vært på topp tre listen over kommuner med best næringsutvikling.

Han frykter nå at å bruke tid og ressurser på å rive ned en institusjon med 1600 ansatte vil være skadelig.

Fra to blakke til en blakk kommune

For kommunestyrerepresentant i Kinn kommune, Fredrik Egeberg, er saken en annerledes. Han vil at kommunen igjen skal bli to separate kommuner.

– Det er først og fremst et dårlig valg fordi de ikke har folket med seg på laget sitt. Du kan ikke bare klappe sammen to kommuner, som ikke har en felles identitet, og kalle det for en, sier Egeberg.

NEI: Fredrik Egeberg er svært kritisk til Kinn kommune Foto: Elias Engevik / TV 2

– Nå ble to blakke kommuner, slått sammen til en blakk kommune. Det gjør ikke situasjonen noe bedre.

Egeberg er kritisk til Hagen sin frykt om at de drøyt 1600 ansatte i kommunen, nå må omstruktureres. Han peker på at de fleste skal jobbe i de samme jobbene, men at det må en omstrukturering til i ledelsen.

– Ledelsen skal omstruktureres til en som ikke er like topptung som den som er i Kinn.