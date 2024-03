Knallhard kritikk i brev fra beboere: – Hodeløse bilister gir blanke blaffen

MINNESMERKE: Blomster og lys ved stedet der et barn omkom etter å ha blitt påkjørt av en lastebil på Gimle i Kristiansand. Foto: Privat / NTB

Dårlig sikt, manglende fartshumper og bilister som gir gass for å rekke grønt lys. I flere år har naboer ropt høyt om farene langs Torridalsveien.

Agder fylkeskommune ber barn ta andre veier til skolen, etter at en andreklassing ble påkjørt av et vogntog og døde ved et fotgjengerfelt på Torridalsveien i Kristiansand torsdag.

I årevis har beboere i området klaget på sikkerheten i veien. TV 2 har fått innsyn i en rekke brev sendt til fylkeskommunen fra beboere i området.

Blant de som har klaget, er artist Torstein Sødal. Han ønsker ikke å stille til intervju med TV 2, men den 6. juli i fjor, skrev han følgende i et brev til kommunen:

«Det som uroer meg mest med våre barn og den trafikkerte veien er bilistene som på død og liv skal rekke det grønne lyset på Rundingen eller de som endelig har fått grønn lys og skal gi gass på sletten mot brannstasjonen», skriver han i brevet.

«Vi ser jo daglig hvor mange hodeløse bilister som gir blanke blaffen i 40-sonen», fortsetter han.



ULYKKE: Det var dette vogntoget som traff skolebarnet torsdag morgen. Sjåføren hadde var dypt preget etter ulykken, sa hans forsvarer samme dag. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Annette Dvergsnes er blant dem som har vært bekymret for overgangen. Som medlem av velforeningen i området, har hun jevnlig sendt eposter til kommunen og fylket siden 2017.

Hun er selv mor til tre barn, og krysser daglig overgangen på vei til barnehagen.

– Jeg har selv opplevd hvor farlig denne overgangen er, sier hun.



At det nå ha skjedd en dødsulykke ved overgangen, omtaler Dvergsnes som «helt forferdelig» .

– Det er dette vi har fryktet, og sagt kunne skje. Det føles så unødvendig, særlig at det er et lite barn. På skoleveien skal man være trygg.



Dette er hovedmomentene som går igjen i brevene TV 2 har lest:

• Behovet for fartshumper for å tvinge bilister til å senke farten.

• Dårlig sikt på strekningen.

• Bilister som ikke overholder fartsgrensen på stedet. Noen mener den rake strekningen på veien frister til høy fart. Andre trekker frem at enkelte forsøker å rekke grønt lys lenger øst på veien.

– Har blitt dyttet borti av biler

At strekningen er på en fylkesvei, har gjort det vanskeligere å få svar, mener Dvergsnes.

– Det er ikke så lett å forstå prosessene, og hvem man skal kontakte.

Blant tilbakemeldingene Dvergsnes har fått, er at strekninga ikke er ulykkesbelastet.

– Men vi vet om flere små- og nestenulykker, der folk har blitt dyttet borti av biler. Dvergsnes peker på flere mulige årsaker til at farlige situasjoner oppstår, blant annet at det er en rett strekning som ser oversiktlig ut.



OVERGANG: Flere beboere har klaget på dårlig sikt på strekninger av Torridalsveien. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Torridalsveien går i Sødal gjennom et boligområde. På deler av strekningen er det 40-sone, mens det på andre deler er 50-sone. Dødsulykken torsdag skjedde i 50-sonen.

Agder fylkeskommune beskrev tidligere fredag fotgjengerkrysset hvor dødsulykken skjedde som et punkt som ikke «skiller seg vesentlig fra andre overganger».

Ber om lavere fartsgrense

Etter påske skal fotgjengerovergangen heves, slik at hele feltet er opphøyd. Det mener man skal gjøre trafikantene mer bevisst på at det er en overgang, og at farten vil senkes slik at flere følger fartsgrensen.

VARSLET: Annette Dvergsnes har flere ganger sendt brev om sikkerheten i Torrdalsveien. Foto: Privat

Anette Dvergsnes er usikker på om den planlagte utbedringen er nok.

– Vi skulle ønske at fartsgrensa ble satt ned, og at flere overganger på strekninga ble opphøyd. Det er flere farlige overganger der, sier hun.

I mars i fjor, vedtok bystyret i Kristiansand å redusere fart på stedet, og å heve hele fotgjengerfeltet for å sørge for at fartsgrensen på 50 km/t blir opprettholdt ved veiovergangen.

Ifølge Olsbu viser fartsmålinger på stedet at det jevnt over ikke er mye høyere fart enn fartsgrensa på stedet per i dag.

– Trafikanten vil ha enda større oppmerksomhet på å overholde dette når det er mer enn bare et malt fotgjengerfelt, sier han, med henvisning til de nært forestående planene om utbedring på stedet.

Fylkeskommunen var fredag også tydelige på at anmodningen om å følge andre veier til skolen i hovedsak gjaldt yngre og mindre modne elever.

– Noen er modne, noen er umodne, og det er et komplisert trafikkbilde, sa samferdselsdirektør Olsbu.