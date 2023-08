Knakk ryggen på russefest: – Det har vore ein vekkar

UHELDIG: Nathalie Haave Larsen skulle berre finne ein stad å på do på ein russefest då det gjekk gale. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Nathalie (18) såg ikkje skrenten som var skjult like bak busken ho nytta som do. Så falt ho.

– Eg tenkte jo aldri at noko sånt kunne skje med meg. Det går jo veldig inn på ein, seier 18 år gamle Nathalie Haave Larsen.



Det er under ei veke sidan ho deltok på årets første russefest saman med vennegjengen frå russebussen.

Stemninga var god då dei flytta seg frå vorset til festen.

Latteren sat laust då ho og to venninner gjekk bak nokre buskar for å finne ein stad å tisse.

Men her gjekk det gale.

SKRENT: Det var ved denne skrenten på Askøy at Nathalie falt då ho skulle gå på do på plenen utanfor festen. Skrenten var godt skjult bak busken ho sette seg ned ved. Foto: Privat

Falt fleire meter

– Eg hugsar ikkje hendinga så godt, seier ho, og tar fram mobilen og viser fram ein video som fanga den dramatiske hendinga.

Videoen viser Nathalie som filmar seg sjølv medan ho sit på huk ved nokre buskar.

– Det var veldig uheldig. Vi stod på ein plen og såg ikkje at det var eit stup like bak buskane. Venninna mi tulla seg og dytta litt i meg. Då falt eg og rulla bak.

I fleire sekund kan ein høyre at Nathalie rullar nedover ein skrent. Ein høyrer at ho treff bakken og ein høyrer at ho skrik.



– Ho hadde dobbel englevakt, seier mor hennar, Jette Haave Damm Steinsland.

Ho har enno ikkje klart å sjå videoen sjølv. Dei har sett skrenten ho fall ned og veit inderleg godt at det kunne gått mykje verre.

LETTA: Det har vore nokre tunge dagar for mamma Jette Haave Damm Steinsland, men ho prisar seg lukkeleg over at utfallet ikkje blei verre. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Eg har nok problem med å skubbe vekk tanken på korleis det kunne gått og at eg ikkje kunne hatt dottera mi her.



Englevakt

Jette seier ho aldri vil gløyme telefonen ho fekk frå venninna til dottera som fortalde at dottera hennar hadde falle utfor eit stup.

– Det kjendest ut som tida sto stille. Det var noko av det verste eg kunne høyre.

Ho og mannen heiv seg i bilen og sette kursen mot legevakta. Etter kort tid blei dei omdirigert, for då ambulansepersonalet såg kvar Nathalie hadde falle ned, bar det rett til Haukeland.



Her konstaterte dei at ho hadde knekt ryggen og måtte operere.

BROT: Nathalie knakk ryggen då ho falt ned ein skrent. – Det var vondt, men eg var så full i adrenalin at det tok litt tid før eg kjende kor vondt det faktisk var, seier Nathalie. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Eg føler eg har vunne i lotto som har dottera mi her enno. Eg sov ikkje første natta, eg berre sat og såg etter at ho pusta, seier Jette.

Vil åtvare

– Dette har vore ein vekkar om at vi ikkje er unge og udødelege. Eg vil at andre skal tenke over kor fort det kan snu og kor lite som skal til før det kan gå gale, seier Nathalie.



POSITIV: Nathalie er ved godt mot etter ulukka, og seier ho berre er glad for at ho overlevde og at ryggbrotet ikkje har gjort henne lam. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Ho understrekar at ho ikkje klandrar venninna som dulta borti henne, men at ho håpar folk vil passe ekstra godt på kvarandre i situasjonar der det er alkohol involvert.

– Hadde eg falle utan at venene mine var med meg, så hadde dei ikkje funne meg, seier Nathalie.

STØTTE: Hendinga har vore tøff for både Nathalie og venninnene, som seier dei har fått seg ein vekkar. Foto: Privat

– Eg har fått melding av mange som seier at dette har vore ein «reality check » og som seier det er viktig at vi er rundt kvarandre og passar på kvarandre, seier ho.

– Plutseleg er det du som sit der og har knekt ryggen etter ei ulukke. Eg er heldig som kom så lett ut av det.

Ser framover

Denne veka skulle Nathalie eigentleg starta på skulen i tredjeklasse på Berge Private Gymnas.



I staden ligg ho heime, med knekt rygg. Mor passar på og venene er innom omtrent dagleg for å halde henne med selskap.

STØTTE: Nathalie klarar ikkje gå eller stå lenge i slengen, men må ligge mykje i ro. Då er det fint å ha godt selskap i vener og familie. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Legane har sagt at ho må ta det med ro dei neste tre månadane.

Det tar Nathalie med godt mot. Ho gleder seg allereie til å kome tilbake til skulen, til avgangsåret på vidaregåande og til russetida.

– Eg er berre takksam for at det ikkje gjekk verre. No skal vi sjå framover, seier Nathalie.